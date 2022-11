Bad Bunny lance une année de croissance explosive pour la musique latine

Depuis lors, il est devenu incontournable, attirant non seulement les auditeurs hispanophones mais aussi les fans dont les listes de lecture personnelles peuvent également être parsemées de hip-hop, de K-pop et de tout le reste. Pendant ce temps, Bad Bunny est devenu une marque mondiale. Il a un partenariat de baskets Adidas, a lutté à la WWE et devrait jouer dans le nouveau film de super-héros Marvel “El Muerto”, de Sony Pictures – tout en étant franc sur les luttes politiques et sociales à Porto Rico.

“Je ne pense pas que la culture pop ait vraiment des frontières ou des barrières linguistiques”, a déclaré Jbeau Lewis de United Talent Agency, qui organise les tournées de Bad Bunny. “Je ne sais pas si un fan fait nécessairement une distinction entre BTS, Taylor Swift ou Bad Bunny.”

Lorsque les billets pour sa sortie dans l’arène, El Último Tour del Mundo, ont été mis en vente en avril 2021, il est devenu l’une des tournées les plus vendues de l’histoire de Ticketmaster, et un point de données clé montrant à l’industrie que les fans étaient impatients de revenir aux concerts. au milieu de la pandémie.

Lewis a déclaré que pendant la vente de ces billets, il pouvait voir dans le système back-end de Ticketmaster que, pour certains spectacles, jusqu’à 300 000 fans attendaient d’en acheter plus, signe d’une énorme demande. Ce jour-là, a déclaré Lewis, lui et Noah Assad, le manager de Bad Bunny, ont eu une discussion et ont réalisé: “Oh mec, nous devons tenir des stades pour l’année prochaine.”

Les récentes puissances latines en tournée englobent un large éventail d’esthétiques et de traditions. Karol G, connue pour ses perruques de couleur néon et son hit aux saveurs caribéennes « Provenza », a fait sensation à Coachella en avril – où elle a rendu hommage à des croisements latins passés comme « Macarena » et « Gasolina » de Daddy Yankee – puis vendu 70 $ millions de billets pour sa tournée nord-américaine. C’est peut-être le plus gros butin de l’histoire pour un acte féminin latin.