Après son retour tant attendu au genre qui l’a mis sur la carte, Trap, artiste d’enregistrement mondial Mauvais lapin annonce une tournée en 2024 – Visite la plus recherchée – avec un nombre impressionnant de 47 spectacles où les fans pourront l’apprécier dans un cadre plus intime. Promu par Live Nation, la tournée des arènes de 31 villes en Amérique du Nord débutera le mercredi 21 février au Delta Center de Salt Lake City, UT, avec plusieurs nuits à Las Vegas, Phoenix, San Francisco, Austin, Atlanta, Orlando et plus encore. se terminant par trois représentations consécutives au Kaseya Center à Miami, en Floride. En plus de Miami, la tournée comprendra trois spectacles à Los Angeles, Chicago et New York. Une expérience organisée pour les fans du premier jour, Most Wanted Tour sera une montagne russe de paroles explicites qui se concentrent sur les racines trap de la star, la discrétion parentale est donc conseillée. Consultez les informations complètes sur l’itinéraire et la billetterie ci-dessous.

Après être devenu le meilleur artiste en tournée en 2022, le triple lauréat des GRAMMY a fait une pause sur scène en 2023, à quelques exceptions près comme Coachella, les GRAMMY Awards et les Latin Billboard Awards. Promettant d’offrir aux fans un spectacle sans précédent en 2024, la tournée Most Wanted offrira aux participants une expérience plus intime que sa tournée précédente et donnera vie à sa dernière production en studio avec la présence scénique légendaire et énergique pour laquelle il est connu. Avec un succès sans précédent qui a pris d’assaut le monde entier, la tournée de Bad Bunny devrait être l’un des concerts les plus recherchés de l’année.

La semaine dernière, Bad Bunny est entré dans l’histoire avec son nouvel album, “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, car il est devenu jusqu’à présent l’album le plus écouté en une seule journée en 2023 sur Spotify. L’album a accumulé plus de 900 millions de streams et son titre phare, “MONACO” atteint le numéro 1 dans 16 pays sur Spotify. Au-delà du succès du streaming, l’album marque son retour percutant à ses origines Trap et mélange harmonieusement des éléments de trap traditionnels avec des sons et des paroles innovants. À la veille de la sortie de l’album, il a organisé une soirée d’écoute au célèbre Coliseo de Puerto Rico. Vendu en quelques minutes et attirant 16 000 fans, l’événement comportait une liste d’invités de premier plan comprenant Arcángel, Bryant Meyers, Feid, La Paciencia, Mag, Mora, Ñengo Flow, Tainy et Young Miko.

DES BILLETS: Fans de Mauvais lapin sont invités à s’inscrire avant la mise en vente des billets pour le Visite la plus recherchée pour aider à bloquer les robots et les scalpers, à réduire la revente et à mettre davantage de billets directement entre les mains de vraies personnes souhaitant assister au spectacle. Les fans peuvent s’inscrire dès maintenant jusqu’au dimanche 22 octobre à 23 h 59 HE. ICI pour la mise en vente des inscriptions. Une fois les inscriptions terminées, les fans seront sélectionnés au hasard pour recevoir un code leur donnant accès à la mise en vente le mercredi 25 octobre.

VIP: La tournée offrira également une variété de forfaits et d’expériences VIP différents pour permettre aux fans de faire passer leur expérience de concert au niveau supérieur. Les forfaits varient mais comprennent des billets premium, une invitation à l’expérience du salon VIP Bad Bunny avant le spectacle, un article cadeau exclusif et plus encore. Pour plus d’informations, visitez vipnation.com.

BAD BUNNY 2024 DATES DE TOURNÉE LES PLUS RECHERCHÉES

21-février ÉPOUSER Salt Lake City, Utah Centre Delta 23-février VEN Las Vegas, Nevada Arène T-Mobile 24 février ASSIS Las Vegas, Nevada Arène T-Mobile 27-février MAR Phoenix, Arizona Centre d’empreinte 28-février ÉPOUSER Phoenix, Arizona Centre d’empreinte 1er mars VEN San Francisco, Californie Centre de chasse 2 mars ASSIS San Francisco, Californie Centre de chasse 5 mars MAR Sacramento, Californie Centre Doré 1 7 mars JEU Portland, Oregon Centre de mode 9 mars ASSIS Seattle, WA Arène des engagements climatiques 13 mars ÉPOUSER Los Angeles, CA Arène Crypto.com 14 mars JEU Los Angeles, CA Arène Crypto.com 15-mars VEN Los Angeles, CA Arène Crypto.com 20 mars ÉPOUSER Denver, Colorado Arène de balle 23 mars ASSIS Minneapolis, Minnesota Centre cible 26 mars MAR Kansas City, Missouri Centre T-Mobile 28 mars JEU Chicago, Illinois Centre Uni 29 mars VEN Chicago, Illinois Centre Uni 30 mars ASSIS Chicago, Illinois Centre Uni 4 avril JEU Toronto, Ontario Aréna Banque Scotia 6 avril ASSIS Détroit, Michigan Arène Little Caesars 9-avril MAR Washington DC Arène Capital One 11-avril JEU New York, New York Centre Barclays 12-avril VEN New York, New York Centre Barclays 13-avril ASSIS New York, New York Centre Barclays 17-avril ÉPOUSER Boston, Massachusetts Jardin TD 19-avril VEN Philadelphie, Pennsylvanie Centre Wells Fargo 20-avril ASSIS Hartford, Connecticut Centre XL 22-avril LUN Louisville, Kentucky KFC Miam ! Centre 24 avril ÉPOUSER Tulsa, d’accord Centre BOK 26-avril VEN Austin, Texas Centre Moody 27-avril ASSIS Austin, Texas Centre Moody 30 avril MAR Houston, TX Centre Toyota 1er mai ÉPOUSER Houston, TX Centre Toyota 3-mai VEN Dallas, Texas Centre d’American Airlines 4-mai ASSIS Dallas, Texas Centre d’American Airlines 7-mai MAR La Nouvelle-Orléans, LA Smoothie King Centre 10-mai VEN Charlotte, Caroline du Nord Centre du spectre 11-mai ASSIS Nashville, Tennessee Arène Bridgestone 14-mai MAR Atlanta, Géorgie Arène de la ferme d’État 15-mai ÉPOUSER Atlanta, Géorgie Arène de la ferme d’État 17-mai VEN Orlando, Floride Centre Amway 18-mai ASSIS Orlando, Floride Centre Amway 21-mai MAR Tampa, Floride Aréna Amélie 24-mai VEN Miami, Floride Centre Kaseya 25-mai ASSIS Miami, Floride Centre Kaseya 26-mai SOLEIL Miami, Floride Centre Kaseya

