Bad Bunny et Kendall Jenner ont confirmé être de nouveau ensemble après s’être « manqués »

Mauvais lapin et Kendall Jenner donnent une seconde chance à l’amour après une brève séparation l’année dernière. Les rumeurs selon lesquelles les deux hommes se remettraient ensemble ont commencé après qu’ils aient été photographiés en train d’avoir une conversation informelle et souriant lors de l’afterparty du Met Gala 2024, ce qui a amené les utilisateurs en ligne à partager des réactions mitigées, car beaucoup pensent que c’était officiellement terminé.

Le mannequin et la chanteuse portoricaine semblent essayer de faire fonctionner les choses, comme l’a partagé une source proche du magazine People. « Ça se passe bien et ils donnent la priorité à passer du temps ensemble pendant qu’ils comprennent », a déclaré la source à la publication. « Il n’y a jamais eu de drame dans leur rupture et ils se sont manqués. »

La confirmation intervient après qu’ils ont été aperçus en vacances à Miami, Kendall ayant même récemment assisté à l’un de ses concerts. « C’est comme s’ils avaient besoin d’une pause pour se manquer suffisamment et comprendre les choses », a ajouté la source. «Ils ont toujours eu cette folle attirance l’un pour l’autre. Les choses vont à nouveau bien.

Ils semblaient également avoir passé plus de temps ensemble après le Met Gala, puisqu’ils ont été vus le lendemain quittant le même hôtel à la même heure. Leur séparation en décembre aurait été causée par leurs horaires chargés et par le fait qu’ils n’étaient pas « sur la même longueur d’onde dans la vie », comme le rapporte le média.

« Ils appréciaient beaucoup la compagnie de chacun. Assis tout près et se chuchotant à l’oreille », a déclaré une source à People après le Met Gala, après avoir été vue « assis ensemble, riant et passant le meilleur moment ».

On a également dit que le chanteur n’était pas heureux sans Kendall à ses côtés. « [Benito] n’était pas content que Kendall sorte avec Kendall » et « voulait qu’elle revienne », a déclaré l’initié. «Kendall est heureuse. Benny est très charmant et est toujours gentil avec elle.