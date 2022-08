Bad Bunny et Adidas offrent aux fans une chance de gagner un voyage à Porto Rico

Bad Bunny et son collaborateur de longue date Adidas offrent une expérience unique aux fans.

En l’honneur du sentiment emblématique de l’été relaté dans son dernier album, Un Verano Sin TiAdidas lance une activation qui représente l’esprit de l’artiste, célébrant sa pensée créative et bleue qui l’a amené à devenir l’icône mondiale qu’il est aujourd’hui.

Grâce à l’application Confirmed, les fans peuvent s’inscrire et participer pour faire partie de cette expérience unique. En passant une nuit à Porto Rico et en encapsulant brièvement l’été ultime, les voyageurs monteront ensuite dans un avion bleu ciel personnalisé de Porto Rico à New York. L’avion aura tout ce qui est bleu bébé et offrira à chaque invité l’expérience éternelle de Bad Bunny.

L’expérience se terminera lors du concert de Bad Bunny en direct dans le Bronx le 27 août.

L’avion symbolise également la puissance de l’art de Benito, qui parvient à apporter l’essence de La Isla au monde entier, en traversant toutes les frontières. C’est une ode à l’été, pour jouer et expérimenter les possibilités infinies que nous offre l’univers. Créer et voler sans limites, et s’exprimer en toute liberté.

Pour courir la chance de participer et de gagner l’expérience d’une vie, inscrivez-vous ici.