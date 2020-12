Bad Bunny a accumulé plus de 8,3 milliards de flux, suivi par Drake et J Balvin. Après le top trois, le regretté rappeur Juice WRLD et The Weeknd.

Billie Eilish était l’artiste féminine la plus écoutée de Spotify pour la deuxième année consécutive, suivie de Taylor Swift et Ariana Grande aux deuxième et troisième places. Viennent ensuite Dua Lipa et Halsey.

La chanson la plus écoutée de 2020 est « Blinding Lights » de The Weeknd avec près de 1,6 milliard de streams. Deuxièmement, « Dance Monkey » de Tones And I et « The Box » de Roddy Ricch. La quatrième chanson la plus écoutée de l’année est « Roses – Imanbek Remix » par Imanbek et SAINt JHN, suivie de « Don’t Start Now » de Dua Lipa.

L’album le plus diffusé dans le monde en 2020 est « YHLQMDLG » de Bad Bunny avec 3,3 milliards de flux, suivi par « After Hours » de The Weeknd et « Hollywood’s Bleeding » de Post Malone.