Bad Bunny dit qu’il a jeté le téléphone d’un fan dans l’eau à cause d’un “manque de respect”

Le rappeur Bad Bunny a des explications à donner.

Le gagnant d’un Grammy est devenu viral lundi, après qu’une vidéo a fait surface le montrant en train de jeter le téléphone d’une fan dans l’eau à proximité.

Maintenant, il se défend, disant qu’il l’a fait parce qu’elle a fait preuve d’un “manque de respect” en lui collant son téléphone au visage pour une tentative de selfie alors qu’il marchait dans la rue.

La vidéo virale montrait que le fan s’approchait de Bad Bunny pour filmer ou prendre une photo d’eux deux.

Il sourit à la caméra, puis lui attrape le téléphone et le jette dans l’eau à proximité, la laissant choquée.

Le rappeur portoricain a expliqué ses actions sur Twitter, en écrivant en espagnol : “La personne qui vient me dire bonjour, me dire quelque chose ou simplement me rencontrer recevra toujours mon attention et mon respect. Ceux qui viennent mettre un putain de téléphone dans mon visage, je le considérerai pour ce qu’il est, un manque de respect et je le traiterai de la même manière.”

Le joueur de 28 ans a été critiqué par beaucoup dans les commentaires du post. Les gens ont dit qu’il avait oublié d’où il venait, qu’il aurait pu être plus diplomate avec le fan et qu’il avait oublié ce que c’est que de ne pas avoir l’argent pour remplacer un téléphone.

D’autres ont convenu que le ventilateur avait tort.

Bad Bunny est l’un des artistes les plus écoutés sur Spotify. Il a également récemment joué avec Brad Pitt dans le film “Bullet Train” et jouerait le rôle du nouveau héros Marvel dans “El Muerto”.