Bad Bunny dénonce l’apathie des électeurs à Porto Rico et cela a des effets

La star mondiale du reggaeton Bad Bunny ne dévoile presque jamais ses sentiments en dehors de ses chansons. Mais l’artiste a récemment surpris ses fans – et ses critiques – après avoir fait exactement cela lors d’une interview dans laquelle il a plaidé pour que les électeurs de son pays natal, Porto Rico, de plus en plus indifférents aux prochaines élections sur ce territoire américain, ne minimisent pas l’importance de cette élection.

« Je me soucie vraiment de Porto Rico et je ne sais pas si c’est le poids de… J’ai envie de pleurer et tout ça », a déclaré le chanteur en espagnol alors qu’il tentait de ravaler ses larmes dans un effort évident pour se retenir de pleurer. « C’est bien de sortir dans la rue pour protesterde nous faire entendre en tant que peuple, mais je pense que le plus grand acte de protestation est de voter contre les personnes qui nous ont conduits à ce désastre le 5 novembre.

Bad Bunny a fait ces déclarations dans le cadre de une interview de grande envergure avec le YouTubeur portoricain El Tony publié le jour de la fête du Travail.

Depuis lors, les extraits de l’interview sont devenus la source d’innombrables mèmes sur les réseaux sociaux, allant de personnes publiant les tenues qu’elles porteront le jour de l’élection à des jingles générés par des fans faisant écho au mécontentement de certaines personnes à l’égard du parti politique actuellement au pouvoir.

Il semble également que cela ait un effet précoce en donnant du pouvoir aux électeurs défavorisés et frustrés par la politique des partis locaux et en motivant les jeunes électeurs nouvellement éligibles à s’inscrire pour voter avant la date limite du 21 septembre.

« Voter est très important, surtout si vous êtes jeune. Il faut décider de l’avenir de l’endroit où nous vivons, où nous avons grandi. Ne laissez pas les autres en décider », a déclaré Bad Bunny, 30 ans, dans l’interview de lundi.

Un jour après la publication en ligne de l’interview, les étudiants de l’Université de Porto Rico organisaient un événement d’inscription sur les listes électorales sur le campus de Río Piedras lorsque l’ensemble de l’école a été privé d’électricité, rappelant de manière sinistre la nouvelle normalité de Porto Rico : une normalité dans laquelle des pannes de courant généralisées ont eu lieu. ne deviennent que plus longs et plus récurrents ces dernières années La reconstruction permanente de son réseau électrique ravagé par l’ouragan est en attente depuis 2017.

Des centaines d’étudiants qui avaient assisté à l’événement n’ont pas pu inscrivez-vous pour voter mardi suite à la panne, mais les organisateurs ont exhorté les gens à revenir mercredi. Environ 300 étudiants sont devenus de nouveaux électeurs inscrits et des dizaines d’autres ont mis à jour leur inscription électorale existante avec leur dernière adresse.

Plusieurs organisations de défense du droit de vote et de l’engagement civique ont partagé des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux montrant de longues files de personnes sur différents campus universitaires lors de divers événements d’inscription des électeurs jeudi.

Les remarques de Bad Bunny sont intervenues quelques jours après que Somos Más, une organisation à but non lucratif d’engagement civique basée à Porto Rico, données publiées révélant que 75 % de tous les nouveaux électeurs de moins de 21 ans n’étaient pas encore inscrits pour voter.

Selon l’organisation, ces chiffres sont cohérents avec une baisse générale des nouvelles inscriptions électorales et de la participation électorale depuis 2012, que les experts attribuent à la fois à une augmentation du nombre de votants et à une baisse de la participation électorale. manque de confiance dans les institutions gouvernementales portoricaines et la perte de population.

Plus de 700 000 Portoricains en âge de travailler ont été contraints de migrer vers le continent américain au cours des 15 dernières années. en raison des turbulences économiques résultant de la crise financière de Porto Rico, qui est devenue la La plus grande restructuration de la dette publique de l’histoire des États-Uniset des catastrophes naturelles dévastatrices qui incluent L’ouragan Maria de 2017 et un série de tremblements de terre en 2020.

Dans ce contexte, les Portoricains sont devenus plus critiques à l’égard des lignes partisanes qui divisent profondément l’électorat local depuis plus de cinq décennies, ce qui a entraîné une baisse significative de la participation électorale au cours des deux derniers cycles électoraux.

En 2016, Porto Rico avait Taux de participation record de 55 %un chiffre inhabituel pour une île connue pour son taux de participation électorale élevé de 73% à 89%. Le taux de participation est resté à 55% en les élections de 2020.

Traditionnellement, la plupart des gens ont soutenu soit les partisans de l’État, Nouveau Parti Progressiste ou le Parti démocratique populairequi soutient le statut territorial actuel. Un pourcentage plus faible d’« indépendantistes » soutiennent le Parti de l’indépendance de Porto Ricoqui prône l’indépendance vis-à-vis des États-Unis

Mais une vague de candidats indépendants et de partis politiques nouvellement formés, tels que le Mouvement pour la victoire des citoyensqui se fonde sur une idéologie anticolonialiste, et Projet Dignitéqui favorise une démocratie chrétienne, sont apparus ces dernières années en raison d’une défiance croissante envers les institutions gouvernementales locales, longtemps dirigées par les partis de l’establishment.

Cette année, les membres du Parti de l’indépendance portoricaine et du Mouvement pour la victoire des citoyens se sont réunis au sein d’une nouvelle coalition appelée Alianza de País pour tenter de s’opposer aux partis établis.

Désespérés d’un changement, les jeunes électeurs qui n’ont connu qu’un Porto Rico en proie à des crises ont tendance à être plus ouverts et à soutenir les nouveaux candidats émergents, par rapport à l’électorat plus âgé.

« Aucun changement ne se produira du jour au lendemain, mais à un moment donné, nous devons commencer à reconstruire Porto Rico », a déclaré Bad Bunny en exhortant les gens à se rendre à Porto Rico. s’inscrire pour voter.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com