Cliquez pour agrandir Lev Radin/Shutterstock Mauvais lapin en 2018.

En dehors d’événements comme Coachella et les Grammys, le « roi du Latin Trap » Bad Bunny a pris une pause dans ses concerts en 2023. En 2024, cependant, il revient sur scène avec une escapade nord-américaine dans 31 villes surnommée « la plus Visite recherchée.

La tournée Most Wanted débutera le 21 février à Salt Lake City, se rendra à Phoenix, Los Angeles et Chicago avant de s’arrêter à la Little Caesars Arena de Détroit le 6 avril.

Bad Bunny se produira plusieurs nuits dans plusieurs villes comme Las Vegas, Phoenix, San Francisco, Austin, Atlanta, Orlando et New York avant de terminer la tournée avec trois représentations consécutives à Miami.

Les billets seront mis en vente le mercredi 25 octobre, mais les fans sont priés de inscrivez-vous à la prévente de billets jusqu’au dimanche 22 octobre à 23 h 59 HNE pour empêcher les scalpers de mettre la main dessus en premier. Une fois les inscriptions terminées, les fans qui se sont inscrits à l’avance seront sélectionnés au hasard pour recevoir un code leur donnant accès aux billets le 25 octobre.

L’annonce de la tournée fait suite à la sortie du dernier album de l’interprète de reggaeton Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana ce qui se traduit par Personne ne sait ce qui se passera demain. Il est devenu jusqu’à présent l’album le plus écouté en une seule journée en 2023 sur Spotify après sa sortie le 13 octobre. L’album a été diffusé plus de 900 millions de fois, le single « MONACO » étant numéro 1 dans 16 pays sur Spotify. L’album marque son retour au Latin Trap.

Selon un communiqué de presse, le triple lauréat d’un Grammy espère offrir à ses fans « une expérience plus intime » lors de cette tournée, qui comprend 47 spectacles. Le communiqué de presse note également que « la tournée Most Wanted sera une montagne russe de paroles explicites qui se concentrent sur les racines trap de la star, la discrétion parentale est donc conseillée ».

Ne dites pas que vous n’avez pas été prévenu. Des forfaits VIP sont disponibles et incluent une expérience Bad Bunny BIP Lounge avant le spectacle, des cadeaux exclusifs et bien plus encore. Pour plus d’informations, voir vipnation.com.

