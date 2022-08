Bad Bunny a organisé la fête de l’année pour les Portoricains – et n’a pas sauté la politique

Entre battre des records Spotify, jouer dans un nouveau film de Brad Pitt et être choisi comme super-héros Marvel, Bad Bunny passe une sacrée année. Aucun autre artiste latino n’a aujourd’hui atteint une telle célébrité mondiale – et pourtant, le rappeur de reggaetón n’a d’yeux que pour un seul endroit : Porto Rico.

Pour lancer la tournée de son dernier album, Un Verano Sin Ti, Bad Bunny a réservé El Choli, la plus grande arène couverte de San Juan, pour trois nuits consécutives. Les billets de 15 $ à 150 $ n’étaient pas vendus en ligne, alors les gens ont campé dehors pendant des heures. C’était à dessein; les billets étaient destinés à n’être disponibles que pour ceux qui vivent sur l’île. Naturellement, un disque célébrant la beauté, les filles et la résilience de l’île devrait être correctement dansé par ses habitants.

La réservation était un signe pour les étrangers de rester dehors. Des années après que l’ouragan María a dévasté l’île, Porto Rico fait maintenant face à une augmentation de la gentrification et du développement, en particulier de la part des Américains du continent qui bénéficient en retour d’un allégement fiscal important. Mais les ressources pour les insulaires ne se sont pas améliorées. Les nouveaux arrivants prétendent que les plages sont une propriété privée, alors que légalement, elles sont toutes publiques. Les promoteurs polluent l’eau et mettent en danger la faune. Cette tension s’ajoute aux pannes d’électricité causées par la récente privatisation de l’électricité (les tarifs ont été multipliés par sept au cours de la seule dernière année). C’est un sentiment que Bad Bunny a évoqué dans sa chanson « El Apagón » (littéralement : « The Blackout »).

Alors que font les Portoricains ? On fait la fête. En réponse aux tensions croissantes des développeurs, les protestations des partis ont surgi de côte à côte comme un acte de réclamation et de dissidence. Dans la ville balnéaire populaire de Rincón, les manifestants ont dansé sur plena pendant qu’ils a démoli et nettoyé les matériaux de construction abandonné par les développeurs le mois dernier. (Les tribunaux avaient déclaré le travail illégal en février, après un an de protestations.) Cependant, ces protestations ne se contentent pas de danser sur de bons rythmes. Ils sont enracinés dans une longue histoire d’action directe et viennent souvent avec la police.

Il est significatif que la première de ces performances ait été diffusée sur Telemundo PR – imaginez si, disons, ABC avait Beyoncé sur la télévision nationale pendant quatre heures d’affilée. Bien que Bad Bunny ne soit pas un organisateur politique, c’est un amplificateur, compte tenu de son énorme plateforme. À travers sa musique, son désir explicite d’un Porto Rico meilleur est clair. Ses performances record le week-end dernier ont dégagé une joie cathartique et collective pour les participants et les streamers.

Compte tenu des relations tendues de Porto Rico avec les États-Unis, les projecteurs de Bad Bunny sur le pays ont un certain poids. Pour de nombreux insulaires, le statut de Porto Rico en tant que territoire américain a créé un sentiment d’infériorité et intériorisé le colonialisme, a déclaré José A. Laguarta Ramírez, chercheur associé au Centre d’études portoricaines du Hunter College. “Il y a souvent cette idée que Porto Rico est trop petit pour y arriver ou pour que de grandes choses sortent d’ici”, m’a-t-il dit. “Un effet secondaire de cela est qu’à chaque fois qu’un Portoricain fait quelque chose qui est reconnu internationalement, c’est une source de fierté nationale, une sorte de nationalisme culturel.” (J’admets : je suis coupable de cela aussi, en tant que diasporique.)

Politiquement, Porto Rico est très divisé. Il y a des groupes qui veulent l’indépendance des États-Unis, ceux qui veulent rester en tant que territoire et ceux qui veulent devenir un État. Mais peu importe où vous tombez, les gens voient des célébrités comme Jennifer Lopez et Daddy Yankee comme la preuve que, oui, Porto Rico peut être un endroit dont les gens peuvent être fiers – malgré les conneries. Bad Bunny, qui a grandi dans les logements publics de Vega Baja, n’est que le dernier à être ajouté au canon national.

Alors que la célébrité de Bad Bunny grandit de façon exponentielle, ces émissions étaient un rappel rafraîchissant de ce à quoi – et à qui – le reggaetón est destiné. Bad Bunny n’a pas quitté Porto Rico en grimpant dans les charts. Il l’a apporté avec lui.

La montée en puissance de Bad Bunny peut être en partie attribuée à sa prédilection pour le genre. Bien sûr, c’est du reggaetón, mais il y a aussi des touches de rock, de R&B, de salsa, de dembow et bien plus encore. Il est audacieux et expérimental, tout en se référant simultanément aux caractéristiques du genre. Un Verano Sin Ti reflète cette inclusion. Les caractéristiques vont des poids lourds du reggaetón comme Tony Dize et Chencho Corleone aux artistes indépendants portoricains prometteurs tels que The Marías et Buscabulla. Il aurait pu présenter des artistes américains – il est certainement assez grand pour le faire. Mais dans une interview en mai avec Isabelia Herrera du New York Times, Bad Bunny a déclaré qu’il préférait mettre « le monde entier sous terre depuis Porto Rico, vous savez ? Cela me rend fier de ce que je représente.

Les fans sont d’accord. Comme Carlos Nagovitch, un spectateur du concert, me l’a dit en espagnol, “Il n’a jamais cessé de faire de la musique de Porto Rico.”

Certes, la popularité internationale du reggaetón monte en flèche, et tous les hits ne viennent pas de Portoricains (on pense notamment à « La Fama » de Rosalía ou « Mi Gente » de J Balvin). Donc, vraiment s’approprier des artistes de l’île ou de la diaspora est un jeu de pouvoir ultime. Le monde pourra peut-être consommer et produire du reggaetón, mais séparer la musique de son histoire et de son contexte ne se produira pas si Bad Bunny a quelque chose à dire à ce sujet. “Tout le monde veut être latino, mais ils manquent de rythme, de batterie et de reggaetón”, chante-t-il dans “El Apagón”.

Mais qué émoción d’avoir un artiste qui se soucie plus d’être accessible aux Portoricains que la perception américaine. Si vous n’étiez pas à El Choli, vous regardiez la diffusion de Telemundo PR ou la diffusion en direct lors d’une fête sur les places à proximité. Il y avait plus de 18 000 personnes à ces émissions chaque soir, et cela n’inclut pas les personnes qui regardaient de chez elles. Les performances ont été un événement pour tous les Portoricains, même ceux de la diaspora qui ont regardé depuis TikTok ou Twitch.

Il y avait une qualité spéciale, unique dans une vie, à ces performances. “Il n’y avait que nous et lui”, a déclaré la participante au concert Alysa M. Alejandro Soto. “J’ai l’impression que c’est quelque chose qu’il voulait réaliser : un moment spécial et intime avec les relations publiques.” Au cours des trois émissions, Bad Bunny a parlé de la privatisation du réseau électrique, de la violence sexiste subie par les femmes et de la pollution des plages. Parce que la musique de Bad Bunny se prête déjà aux problèmes de l’île – “El Apagón”, “Andrea” et “Yo Perreo Sola” en sont tous d’excellents exemples – on s’attendait à ce qu’il ait quelque chose à dire sur les expériences collectives auxquelles les Portoricains sont confrontés. . “Nous avons un gouvernement au-dessus de nous qui gâche nos vies jour après jour”, a-t-il déclaré avant de dire à la compagnie d’électricité privée et au gouverneur d’aller “pal el carajo”.

Il a également parlé d’un meilleur PR.

“Il a demandé à la foule combien d’entre nous souhaitaient réaliser nos rêves en vivant à Porto Rico”, a ajouté Alejandro Soto. “Cela m’a rendu très émotif car je vis actuellement loin des relations publiques pour des raisons académiques et cela me manque tous les jours. Il utilise sa plate-forme très judicieusement pour sensibiliser aux problèmes qui affectent Porto Rico et briser de nombreux stéréotypes.

L’énergie des spectacles, selon Raquel Berrios et Luis Alfredo Del Valle du groupe indépendant Buscabulla, était “absolument massive” et comme “un portail vers une autre dimension”. Le duo, qui figure sur la chanson “Andrea”, s’est produit aux côtés de Bad Bunny à 2 heures du matin chaque soir. Pour Berrios, c’était le plus grand spectacle qu’elle ait jamais fait, et probablement l’un des plus émouvants aussi.

“Le spectacle était un spectacle spécial fait pour Porto Rico”, m’a dit Berrios. “J’espère juste que ça inspirera les gens. J’espère que cela amènera plus de gens à s’impliquer davantage dans les problèmes de relations publiques et peut-être que de plus grands artistes seront plus conscients et feront plus pour Porto Rico.

Buscabulla n’étaient pas les seuls à être montés sur scène. Outre les artistes présentés sur Un Verano Sin Ti et quelques fans avec d’excellents mouvements de danse, Bad Bunny a également invité des musiciens queer comme Young Miko et Villano Antillano, le premier artiste de rap trans latin de premier plan. La misogynie et la transphobie sont omniprésentes sur l’île, alors voir ces artistes, souvent marginalisés dans le genre, lors du plus grand concert de l’histoire de Porto Rico à la télévision nationale est époustouflant.

“Je suis une femme queer, et en grandissant, nous n’avons jamais vraiment eu de chansons sur les femmes qui aiment les femmes”, a déclaré Alejandro Soto. « Nous avons toujours dû adapter la musique urbaine faite par des hommes hétérosexuels parce que c’est ce que nous avions. Les jeunes Miko, Villano et d’autres artistes queer font quelque chose de très important, et cela me rend si fier qu’ils viennent des relations publiques.

Pour Marisol LeBrón, professeur agrégé à l’Université de Californie à Santa Cruz, elle a apprécié à quel point les performances étaient « ironiques ».

“J’étais sur Twitter et j’ai vu des trucs du genre ‘Je me sens tellement mal pour les gens qui ne sont pas portoricains'”, a-t-elle déclaré. « Il y a quelque chose de vraiment puissant là-dedans : affirmer chaque jour ce sentiment de fierté incroyable. Le fait que les émissions offraient aux gens un exutoire pour contrer la domination écrasante de ce [inferiority] le récit et le genre de choses qui régissent la vie quotidienne des gens sont en fait incroyables.

Ce serait un abus de langage de dire que Bad Bunny est au cœur du changement sur l’île, ou qu’il est l’allié ultime. Mais bon sang, il peut organiser une fête.

“C’est plus gros que Bad Bunny”, a déclaré LeBrón. « Il s’agit de cette énergie et de cette connexion. C’est ce sentiment d’être unis.