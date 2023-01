‘Bad Behind Bars: la star de Jodi Arias, Celina Sinden, explique comment elle s’est préparée à jouer un meurtrier reconnu coupable dans un nouveau film

Celina Sinden a expliqué comment elle s’était préparée à jouer le rôle de la vraie meurtrière condamnée Jodi Arias dans le nouveau film à vie “Bad Behind Bars: Jodi Arias”.

L’actrice britannique de 35 ans a déclaré à Fox News Digital qu’elle avait fait “beaucoup de recherches” pour incarner Arias, aujourd’hui âgée de 40 ans, qui a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en 2015 après avoir été reconnue coupable du meurtre de son ex-petit ami. Travis Alexandre en 2013.

La star de “The Reign” a expliqué qu’elle s’était inspirée du matériel du procès d’Arias, qui a reçu une large couverture médiatique à travers le monde en raison de la nature sensationnelle du meurtre horrible d’Alexandre.

Arias a été accusé d’avoir poignardé et tailladé Alexander 27 fois, de lui avoir tranché la gorge et de lui avoir tiré une balle dans la tête dans sa maison de banlieue de Phoenix en juin 2008.

“Dans le cas de Jodi, il y a tellement de choses à regarder, à écouter et à lire. J’en ai donc fait beaucoup”, a déclaré Sinden.

Elle a poursuivi : “Et la partie la plus utile de tout cela, c’est que j’ai en fait trouvé les vidéos d’interrogatoire non éditées de Jodi, dont je ne peux pas croire qu’elles existent en ligne, mais elles m’ont été vraiment utiles parce que je pouvais en quelque sorte la voir quand elle ne Je n’ai pas de public et je pourrais remarquer de petites manières, la façon dont elle utilise sa voix.”

“Tout cela était si utile.”

En regardant les images, elle a également découvert qu’Arias est gauchère. Sinden, qui est droitière, a expliqué que puisque le rôle nécessitait “beaucoup de jeu manuel, de dessin et de tatouage”, elle devait s’entraîner à utiliser sa main gauche.

L’actrice de “The Retreat” a déclaré à Fox News Digital que le processus était “incroyablement inconfortable”.

“Je suis tellement droitière que cette partie de mon corps est fondamentalement inutile”, a-t-elle déclaré en riant. “C’était vraiment difficile. Et je ne suis pas non plus une dessinatrice qualifiée, et elle est très talentueuse, en fait. C’était donc une courbe d’apprentissage à coup sûr. C’était un défi.”

Sinden a également partagé ses réflexions sur le visionnage des enregistrements d’interrogatoire et l’impression qu’elle s’est faite d’Arias après avoir visionné les clips.

“C’était une sorte d’expérience intense de les regarder, sachant ce que nous savons maintenant”, a-t-elle déclaré.

“Que puis-je dire? C’est juste mon opinion sur Jodi. Mais en la regardant, et c’est ce que beaucoup de gens ont dit à son sujet et qui la connaissaient, qu’il y a juste quelque chose qui semble peut-être un peu bizarre, et vous pouvez mettez pas le doigt sur ce que c’est.

Sinden a poursuivi: “Elle est intelligente et articulée et semble très gentille, mais il manque juste quelque chose. Et donc j’étais un peu curieux au début de la préparation, comme, ‘Comment intégrez-vous cela dans une performance? ‘”

“Et j’ai parlé à notre incroyable réalisateur Rama Rau, et nous avons en quelque sorte convenu que si vous jouez pleinement chaque instant sans penser au passé ou au futur en tant que personnage, alors quand tout est assemblé, cela semble un peu décousu. Parce qu’il n’y a pas de ligne de caractère. Alors j’espère que ça marche.”

Bien que Sinden n’ait pas regardé l’intégralité du procès de cinq mois d’Arias, elle a déclaré à Fox News Digital qu’elle “en avait certainement regardé des parties” et qu’elle avait également été inspirée par un autre procès très médiatisé qui se déroulait alors qu’elle se préparait pour le rôle.

“En fait, en même temps que je préparais le film, l’affaire Amber Heard/Johnny Depp était toujours en cours”, a-t-elle déclaré. “De toute évidence, un cas très différent, mais la frénésie médiatique qui l’entourait était très similaire au cas de Jodi.”

“Et donc c’était vraiment intéressant de voir cela se jouer et comment les médias peuvent être utilisés comme un outil dans le système juridique, ce que Jodi a fait. En fin de compte, elle essayait de contrôler le récit.”

Le prochain film est la suite du téléfilm à succès de 2013 de Lifetime “Jodi Arias: Dirty Little Secret”. “Bad Behind Bars: Jodi Arias” suit Arias pendant son séjour à la prison d’Estrella à Phoenix après son arrestation pour meurtre au premier degré en juillet 2008.

Pendant son incarcération, Arias a développé des amitiés étroites avec ses compagnons de cellule Donovan Bering et Tracy Brown. Le trio est devenu inséparable avec Arias qui a ensuite convaincu Bering de devenir son avocat à l’extérieur après sa libération anticipée.

Cependant, Bering a commencé à communiquer avec la mère de Jodi, Sandy Arias, ce qui lui a finalement ouvert les yeux sur la vraie nature de son amie.

La star de “Pretty Hard Cases” Tricia Black a joué Bering dans le film tandis que l’actrice de “Daniel Spellbound” Lynn Rafferty a dépeint Brown. Les deux anciens détenus formaient un couple derrière les barreaux, et ils sont maintenant mariés.

Sinden a déclaré à Fox News Digital que “Bad Behind Bars: Jodi Arias” est une étude de personnage ainsi qu’une étude d’Arias et de ses relations.

“Il était très important pour nous d’être respectueux et précis en montrant cette histoire, car ce sont de vraies personnes et ce sont de très vraies victimes”, a-t-elle expliqué. “Et nous en étions tellement conscients tout le temps.”

Elle a poursuivi en disant qu’elle espère que le public tirera ses propres conclusions sur les personnages.

“Pour moi, j’ai toujours l’impression que les meilleures histoires sont celles qui suscitent des questions et n’essaient pas nécessairement d’apporter une réponse.”

Le natif de Londres a également pesé sur la popularité massive du genre du vrai crime après le succès des films et des émissions de télévision, y compris la série 2022 de Netflix “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”.

“De mon point de vue, je pense que cela nous permet d’explorer les éléments les plus sombres de la vie qui sont très réels”, a-t-elle déclaré. “Et ça arrive tout le temps, malheureusement. Et nous sommes tous faits de lumière et d’obscurité. Et tu peux t’asseoir dans ton salon et essayer de comprendre ces choses dans un environnement sûr, tu sais ?”

Alors que Sinden a noté que le genre a “vraiment pris de l’importance au cours des dix dernières années”, elle a déclaré que ce n’était pas son contenu de choix.

“Je dois dire que je suis une mauviette totale, donc je ne regarde pas beaucoup de vrais crimes parce que je fais des cauchemars horribles”, a-t-elle déclaré.

Cependant, Sinden a expliqué que l’opportunité de jouer des personnages plus sombres tels qu’Arias est un attrait pour les acteurs.

“Beaucoup d’acteurs sont attirés par des personnages plus sombres parce que vous explorez tous ces aspects sombres de nous-mêmes”, a-t-elle déclaré. “Mais c’est très sûr. C’est comme un endroit très sûr.”

Sinden a partagé ses réflexions sur les raisons pour lesquelles le public serait intéressé par “Bad Behind Bars: Jodi Arias” même s’il connaît déjà de nombreux aspects de l’affaire très médiatisée.

“Je pense que les gens seront intéressés de voir cette partie de l’histoire parce que personne ne connaît cette partie de l’histoire”, a-t-elle déclaré.

“Et je dirai qu’il s’agit de Jodi, mais il y a aussi une histoire d’amour incroyablement belle au cœur de celle-ci entre deux femmes.”

“Bad Behind Bars: Jodi Arias” sera présenté le 21 janvier à 20 h HE sur Lifetime.