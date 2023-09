Bad Beats du football universitaire 2023 : un panier record fait couler les parieurs de l’État du Kansas

Il a fallu un effort record de la Conférence du Sud-Est pour faire couler les parieurs moneyline pour les Wildcats de l’État du Kansas n°15 contre les Tigers du Missouri samedi.

Le senior Harrison Mevis a inscrit un panier de 61 verges à la fin du temps imparti alors que les outsiders des Tigers (+3,5 points) ont choqué les Wildcats, 30-27.

Missouri (3-0) avait un score de +142 (parié 10 $ pour gagner 24,20 $ au total) sur la moneyline et un outsider de +3,5 points.

Kansas State (2-1) était en -175 (parié 10 $ pour gagner 15,71 $ au total) sur la moneyline.

Les Wildcats menaient 24-17 avant le quatrième quart, mais les Tigers se sont ressaisis en battant Kansas State 13-3 dans la dernière période.

Mevis a lancé un panier de 25 verges au début du quatrième quart, puis les Tigers ont ajouté un touché, mais les Wildcats ont répondu avec un panier avec 5:25 à jouer pour égaliser à 27.

Le Missouri a pris le relais à son 18 avec 1 minute et 25 secondes à jouer.

Malgré un long gain de seulement 9 mètres sur le drive, le Missouri a réussi à se mettre à portée de panier. Mais les Tigers ont rendu la tâche plus difficile à Mevis en infligeant une pénalité pour retard de jeu à 6 secondes de la fin, repoussant le ballon vers le 44 des Wildcats.

Cela n’aurait pas dû être une surprise que Mevis ait réussi le coup de pied – il était 3-en-3 au-delà de 50 mètres la saison dernière.

Il s’agit du plus long field goal de l’histoire de la SEC, mais ce n’est cependant pas un record scolaire. Tom Whelihan du Missouri a lancé un coup de pied de 62 verges contre le Colorado en 1986.

