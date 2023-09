Bad Beats du football universitaire 2023 : le TD tardif coule les alpinistes et les parieurs inférieurs

Nos sympathies vont à tous les parieurs qui avaient un ticket de pari avec la Virginie occidentale plus les points et/ou les Under contre Penn State samedi soir à College Station, en Pennsylvanie.

Les Nittany Lions, septièmes, ont été favorisés par 20,5 points, et l’Over/Under a été fixé à 48,5 points combinés.

La Virginie-Occidentale a réduit le déficit à 31-15 sur une course d’un mètre du quart-arrière Garrett Greene et une passe de pelle de conversion en deux points de Greene au porteur de ballon CJ Donaldson avec 3:36 à jouer (plus à ce sujet dans un instant).

Mais les Mountaineers ont fait quelques choses qui hanteront les parieurs de Virginie-Occidentale et des Under :

– La tentative de coup de pied en jeu qui a suivi est sortie des limites, donnant le ballon à Penn State au West Virginia 46.

– Au troisième essai à trois minutes de la fin, les Mountaineers ont été avertis pour une faute personnelle, donnant un premier essai aux Nittany Lions.

– La Virginie occidentale a demandé deux temps morts, arrêtant le chronomètre et donnant aux Nittany Lions suffisamment de temps pour que le quart-arrière suppléant Beau Pribula marque sur une course de 5 verges à six secondes de la fin, ce qui en fait une finale de 38-15.

Ainsi, les billets Mountaineers +20,5 points et les billets combinés Under 48,5 ne valaient rien.

Peut-être s’agissait-il d’une récompense karmique envoyée depuis la région de Kansas City après que les Mountaineers aient converti une conversion de deux points en utilisant un jeu du livre de jeu des Chiefs pour porter le score à 31-15.

Semble familier?

Les Chiefs ont organisé ce match contre les Raiders de Las Vegas en janvier. Il en a résulté un touché qui a été annulé par un penalty.

