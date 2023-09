Bad Beats de la NFL 2023 : sans Aaron Rodgers, blessé, les Jets étourdissent les Bills favoris en prolongation

L’ère Aaron Rodgers avec les Jets a connu un début problématique, mais New York a rebondi pour remporter une victoire de 22-16 en prolongation contre les Bills de Buffalo lors du Monday Night Football.

Les Jets sont entrés comme outsiders de deux points et avaient +108 outsiders (parié 10 $ pour gagner 20,80 $ au total) sur la moneyline en entrant dans le match.

C’était avant que Rodgers ne soit blessé – ils craignent que ce soit son Achille – lors de la première série des Jets. Les Bills menaient 13-3 à la mi-temps et les Jets avaient un score de +825 (parié 10 $ pour gagner un total de 92,50 $) sur la moneyline avant le troisième quart-temps.

Voici un aperçu de la façon dont l’élan a continué à changer en fin de partie :

Les Bills menaient 13-6 avec moins de cinq minutes à jouer au quatrième quart.

Garrett Wilson de New York a été l’un des premiers candidats pour la capture de l’année sur une passe de Zach Wilson pour un touché de 3 verges pour égaliser à 13 avec 4:55 à jouer.

Buffalo avait -210 pour gagner (parié 10 $ pour gagner 14,76 $ au total) et New York avait +170 (parié 10 $ pour gagner 27 $ au total), selon un tweet de John Ewing, analyste de données chez BetMGM.

Le quart-arrière de Buffalo Josh Allen a ensuite perdu un échappé lors du premier jeu de mêlée et les Jets ont récupéré au 27 des Bills. En plus de l’échappé, Allen a terminé avec trois interceptions – toutes par la sécurité des Jets Jordan Whitehead – et avait une note de passeur de 62,7.

Les Jets ont pris une avance de 16-13 grâce au panier de 30 verges de Greg Zuerlein avec 1:48 à jouer. Les chances ont basculé vers les Jets, qui étaient -210 favoris (parié 10 $ pour gagner 14,76 $ au total) et les Bills étaient de +160 (parié 10 $ pour gagner 26 $ au total), selon un tweet d’Ewing.

Buffalo a surmonté une pénalité d’interférence de passe offensive pour parcourir le terrain, propulsé par des passes complétées d’Allen à Stefon Diggs sur 15 et 10 verges.

Tyler Bass – avec l’aide du meilleur ami ou du pire ennemi d’un botteur, le montant (selon la façon dont le ballon rebondit) – a lancé un panier de 50 verges à la fin du temps imparti pour forcer l’OT.

Les Jets étaient à +130 sur la moneyline (parié 10 $ pour gagner 23 $ au total) et les Bills étaient à -165 (parié 10 $ pour gagner 16,06 $ au total) avant la prolongation.

Buffalo a remporté le tirage au sort mais n’a pas pu décrocher un premier essai sur trois jeux et a lancé un botté.

La recrue agent libre non repêchée Xavier Gipson a renvoyé le botté de dégagement sur 65 verges pour le touché gagnant, déclenchant des célébrations parmi les fans des Jets du monde entier et les parieurs qui ont joué à New York sur la moneyline et avec un écart de deux points.

Parmi les personnes qui ont subi le plus durement la perte de Buffalo, il y avait ce parieur, qui espérait gagner 215 582,31 $.

