Bad Beats de la NFL 2023 : la sécurité tardive fait couler les parieurs des Patriots contre les Raiders

Les parieurs des New England Patriots qui ont remporté les trois points contre Las Vegas seront hantés par deux pénalités tardives et une sécurité, comme les Raiders l’ont couvert dimanche, 21-17.

Non seulement les parieurs des Patriots qui ont remporté les points gardaient l’espoir d’encaisser, mais aussi les parieurs moneyline de la Nouvelle-Angleterre (+128, parié 10 $ pour gagner un total de 22,80 $).

La Nouvelle-Angleterre était menée 19-17 lorsque les Patriots ont pris le relais sur leur propre ligne de 9 verges après un botté de dégagement avec 2:23 à jouer. Une pénalité de retenue et un retard de jeu, pris en sandwich autour d’un échec, ont renvoyé le ballon vers le New England 4.

Puis le désastre a frappé les parieurs des Patriots lorsque le quart-arrière Mac Jones a été limogé pour une sécurité par Bilal Nichols et Maxx Crosby avec 1:47 à jouer.

Final: Raiders 21, Patriotes 17.

Le podcast de l’expert en paris de FOX Sports Chris « The Bear » Fallica a partagé un clip vidéo qui résumait ce que ressentaient les bailleurs de fonds de Pats.

