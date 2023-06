Bad Beat USFL: les parieurs déplorent la victoire tardive des Maulers

Les parieurs qui ont affronté les Panthers du Michigan, à la fois avec l’écart de 3 points et la ligne d’argent, ne pouvaient que regarder, impuissants, les Pittsburgh Maulers remporter une victoire de 31-27 en prolongation lors du match de championnat de la division nord de l’USFL samedi à Canton, Ohio.

Les parieurs de moins de 36,5 points combinés étaient dans une forme décente alors que les Maulers menaient 10-3 à la mi-temps avant que les équipes ne se combinent pour 41 points aux troisième et quatrième quarts pour forcer les prolongations.

Voici une ventilation des jeux marquants dans le quatrième quart-temps furieux et les prolongations:

Les Panthers ont pris les devants 17-10 sur la passe de touché de 72 verges d’EJ Perry à Marcus Simms à la fin du troisième quart.

EJ Perry des Panthers lance une passe de touché de 72 verges pour prendre la tête Passe TD de 72 verges d’EJ Perry à Marcus Simms. a donné l’avantage au Michigan contre Pittsburgh.

Les Maulers ont égalé lors de leur prochaine possession sur le touché de 4 verges de Bailey Gaither. Les sous-parieurs couvraient toujours, mais à peine.

Les Maulers ont pris une avance de 20-17 lorsque Chris Blewitt a lancé un panier de 59 verges – le plus long de l’USFL cette saison – avec 3:16 à faire. Sous les parieurs ont déchiré leurs billets.

Puis deux touchés et un field goal ont forcé OT.

Perry a lancé un touché apparent de 55 verges à Trey Quinn avec 2:04 à faire, mais attendez une seconde. Il y avait un drapeau sur le terrain et les officiels ont appelé le joueur de ligne du Michigan Josh Dunlop pour une faute personnelle (masque facial).

Mike Pereira a revu le jeu et a décidé qu’il n’y avait pas de pénalité. Touchdown, Panthers en hausse 24-20.

Pas pour longtemps.

Pittsburgh a pris une avance de 27-24 lorsque Troy Williams a lancé une passe de touché de 6 verges à Ishmael Hyman avec 39 secondes à faire. Au quatrième essai !

Cole Murphy du Michigan a forcé les prolongations avec un panier de 47 verges à la fin du temps imparti.

Pittsburgh s’est qualifié pour le match de championnat de l’USFL en convertissant une paire de conversions à deux points en prolongation tandis que le Michigan n’a pas réussi à atteindre la zone des buts.

Le score final était une mauvaise nouvelle pour les parieurs des Panthers (+120, parié 10 $ pour gagner 22 $ au total) et ceux qui ont pris les trois points.

Et, dans une tournure de chagrin de pari, les parieurs qui ont pris les trois points auraient poussé si Murphy avait raté ce panier, ce qui aurait abouti à une finale de 27-24 au lieu du résultat de quatre points en prolongation.

Une autre fin palpitante pour les parieurs de l’USFL !

Faits saillants des Panthers du Michigan contre les Maulers de Pittsburgh Découvrez les faits saillants alors que les Maulers de Pittsburgh ont battu les Panthers du Michigan 31-27 dans un thriller en prolongation.

Vous cherchez encore plus de contenu USFL? Dirigez-vous vers le Section USFL sur l’application et le site Web FOX Sports pour toutes les dernières nouvelles, et assurez-vous de mettre en favori l’USFL et votre équipe ou vos équipes préférées! – pendant que vous y êtes.

& ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; nbsp;

Téléchargez l’application FOX Super 6 pour courir la chance de gagner des milliers de dollars sur les plus grands événements sportifs chaque semaine ! Faites votre choix et vous pourriez gagner le grand prix. Téléchargez et jouez dès aujourd’hui !