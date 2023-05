Bad Beat de l’USFL: les sous-parieurs déplorent l’explosion des points Showboats-Gamblers

Les sous-parieurs se sentaient confiants alors que les Showboats de Memphis menaient les Houston Gamblers en visite 16-6 au milieu du quatrième quart alors que la ligne Over / Under était de 42,5 points combinés pour le match USFL dimanche.

Si l’USFL largement ouverte nous a appris quelque chose, c’est que les points peuvent arriver rapidement alors que les équipes se sont combinées pour 14 points en 17 secondes lorsque les Showboats ont remporté une victoire de 23-20 pour gâcher la journée des parieurs Under par un demi-point.

Déchirant également leurs billets, les parieurs Gamblers Moneyline (-167 à Pari FOXa parié 10 $ pour gagner 15,99 $ au total) et les bailleurs de fonds de Houston qui ont donné les trois points.

Voici un aperçu des dernières minutes frénétiques du jeu:

– Le porteur de ballon de Houston Mark Thompson a marqué sur une course de 1 verge avec 7:05 à faire, réduisant le déficit des Gamblers à 16-13.

– Après que les équipes aient échangé des bottés de dégagement, Memphis a failli gâcher le match. Deux pénalités de maintien, une incomplétude et une perte de 2 verges ont donné aux Showboats un troisième essai et 32 ​​verges à parcourir à partir de leurs 18. Le quart-arrière Cole Kelley a ensuite été limogé par la sécurité Manny Bunch et a tâtonné, l’ailier défensif de Houston Tim Bonner récupérant aux Showboats. ‘ 19 avec 2:29 restants.

– Au troisième essai, Thompson a marqué sur un match nul de 20 verges, donnant aux Gamblers une avance de 20-16 avec 1:49 à faire. Les sous-parieurs transpiraient mais couvraient toujours.

Les joueurs de Houston forcent un échappé Après un échappé, les Houston Gamblers récupèrent le ballon et Mark Thompson court dans un touché de 20 verges contre les Showboats de Memphis.

– Lors du premier jeu de Memphis depuis la mêlée, Kelley a complété une courte passe à Derrick Dillon près du milieu de terrain. Dillon a divisé une paire de défenseurs des Gamblers en route vers un touché de 64 verges avec 1:32 à faire.

– Alex Kessman a lancé le très important point supplémentaire, au grand dam des parieurs de moins de 42,5 ans. Deux touchés, 14 points en 17 secondes de temps de jeu, 43 points combinés.

Aie.

Cole Kelley lance un touché de 64 verges à Derrick Dillon Cole Kelley et Derrick Dillon se connectent alors que les Showboats de Memphis ont pris une avance tardive contre les Gamblers de Houston

Les parieurs Moneyline de Memphis au cours du mois dernier sourient alors que les Showboats (4-3) ont remporté leur quatrième victoire consécutive.

Memphis a vengé une défaite 30-26 contre Houston le 29 avril et a mis fin à une séquence de quatre victoires consécutives pour les Gamblers (4-3).

Faits saillants des Houston Gamblers-Memphis Showboats Le quart-arrière Cole Kelley a mené les vedettes de Memphis à la victoire 23-20 sur les Gamblers de Houston.

