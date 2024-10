Bacon apporte le soutien de la législature pour frapper Vargas dans le 2e district

Le représentant américain Don Bacon, R-Neb., se prépare pour une conférence de presse avec la sénatrice d’État Rita Sanders de Bellevue (centre-gauche), la sénatrice d’État Lou Ann Linehan d’Omaha (centre-droit) et le président de l’Assemblée législative John Arch (droite). (Aaron Sanderford/Examinateur du Nebraska)

OMAHA — Le représentant américain Don Bacon a amené quelques amis républicains de l’Assemblée législative du Nebraska à la bataille alimentaire dans sa course au 2e district basée à Omaha contre le sénateur démocrate de l’État Tony Vargas.

La présidente du comité des revenus, Lou Ann Linehan, le président John Arch et d’autres législateurs républicains ont aidé Bacon à amplifier certaines de ses récentes critiques du bilan de Vargas.

Linehan, dont le comité s’occupe des propositions de réduction d’impôts, s’est amusé à renforcer les critiques du débat de Bacon selon lesquelles Vargas était souvent un obstacle à l’adoption des propositions d’allègement de l’impôt foncier.

Elle a embroché les sénateurs qui revendiquent le mérite d’avoir adopté des réductions d’impôts, mais elle lui a rarement accordé l’une des 33 voix nécessaires pour briser une obstruction systématique jusqu’à ce qu’il soit clair qu’une mesure bénéficie d’un soutien massif.

« Nous avons un dicton là-bas selon lequel il est difficile d’atteindre 33 ans, mais alors, on arrive à 42 ans », a-t-elle déclaré. « L’idée selon laquelle il a diffusé des publicités disant qu’il se battait pour l’allégement des impôts fonciers est tout simplement fausse. »

L’ancien sénateur d’État Brett Lindstrom, qui apparaît davantage avec Bacon après que beaucoup ont spéculé qu’il pourrait se présenter dans le 2e district lorsque Bacon prendra sa retraite, a soutenu les critiques de Linehan.

Le sénateur d’État Brett Lindstrom

Il a travaillé avec Vargas mais a déclaré que sa participation à la conférence de presse de Bacon « n’était que des affaires » et non personnelle. Il a déclaré qu’il avait eu du mal à obtenir le vote de Vargas en faveur de réductions d’impôt sur le revenu.

« Ce que vous voyez sur les publicités n’est pas particulièrement précis », a déclaré Lindstrom, un ancien candidat au poste de gouverneur du GOP qui a reconnu son intérêt pour une candidature à siège libre pour le 2e district.

Vargas défend son record

Vargas a souligné lors des débats avec Bacon les votes en faveur de 6 milliards de dollars de réductions d’impôts ou d’allégements fiscaux. Il s’est également vanté d’avoir été nommé défenseur des contribuables par une organisation conservatrice.

Vargas a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il était fier de son bilan en matière de soutien aux allégements fiscaux et a déclaré qu’aucune machination partisane ne pouvait changer ce qu’il avait fait.

Ses défenseurs à l’Assemblée législative soulignent son travail au sein de la commission des crédits et le qualifient de législateur sérieux qui a passé une grande partie de son temps à essayer d’orienter les financements.

« Les républicains de MAGA peuvent dire ce qu’ils veulent trois semaines avant les élections pour tenter de maintenir Don Bacon au pouvoir, mais mon bilan est clair », a déclaré Vargas en réponse à la conférence de presse.

Vargas a utilisé le terme MAGA, qui est l’abréviation de Make America Great Again, le slogan de campagne de l’ancien président Donald Trump. Il souligne souvent que Bacon a soutenu Trump à trois reprises.

Trump est populaire dans tout l’État du Nebraska et il a remporté le 2e district en 2016. Mais le président Joe Biden a battu Trump dans le 2e district en 2020, obtenant ainsi un vote égaré au collège électoral.

Le Nebraska et le Maine attribuent un vote électoral au vainqueur dans chaque circonscription du Congrès, ainsi que deux votes électoraux au vainqueur du vote populaire présidentiel dans tout l’État.

Les partisans de Vargas cherchent à lier Bacon à Trump et à lier Vargas à la campagne de la vice-présidente Kamala Harris. Ils soutiennent que Bacon permet à Trump. Harris obtient de meilleurs résultats que Trump dans le 2e district.

Bacon souligne les disputes publiques entre lui et Trump sur le financement des infrastructures et plus encore et dit qu’il a fait face à un principal challenger ce printemps pour être insuffisamment MAGA.

Plus que des impôts

L’équipe républicaine de Bacon a fait plus que parler d’impôts. La sénatrice d’État Kathleen Kauth, alliée des syndicats de police, a critiqué Vargas pour son soutien aux réformes de la justice pour mineurs que Linehan a rejoint Vargas.

Linehan a reconnu aux journalistes qu’elle, comme Vargas, avait soutenu le paquet plus large de justice pénale qui comprenait l’amendement rendant plus difficile la détention des délinquants mineurs.

Elle a déclaré que le Parlement doit souvent faire des compromis et que tout le monde ne soutiendra pas tout dans un paquet contenant les éléments qu’il souhaite adopter. Linehan a un mandat limité.

Kauth a ensuite critiqué Vargas pour s’être opposée à sa législation limitant l’accès à certains soins de genre pour les mineurs transgenres et à son projet de loi visant à les empêcher d’utiliser certaines toilettes et vestiaires de l’école.

« Il n’a pas du tout soutenu cela », a déclaré Kauth.

Certains défenseurs des jeunes trans ont fait valoir qu’une telle législation risque d’augmenter les risques d’automutilation et de suicide pour une population d’enfants déjà plus à risque de souffrir.

Le projet de loi de Kauth sur les soins de santé trans a été combiné avec l’interdiction actuelle de l’avortement au Nebraska, à 12 semaines d’âge gestationnel, avec des exceptions pour la vie de la mère et pour le viol et l’inceste.

Vargas soutient le droit à l’avortement. Bacon a coparrainé une législation fédérale qui aurait effectivement interdit l’avortement, et le texte ne contenait pas d’exceptions, bien qu’il ait longtemps déclaré qu’il soutenait les exceptions.

Dernièrement, Bacon a déclaré qu’il acceptait l’interdiction actuelle du Nebraska là où se trouvent les gens et a déclaré qu’il soutiendrait l’Initiative 434, qui fixe en grande partie la loi actuelle comme un plafond mais ne fixe aucun plancher.

Vargas et sa campagne ont critiqué Bacon pour avoir tenté d’adoucir sa position sur l’avortement sans reconnaître que Bacon a coparrainé une législation sans exception.

Bacon a fait valoir que la législation ne contenait pas le mot avortement et n’aurait pas pénalisé les femmes avortant. Mais les experts juridiques estiment que cela aurait rendu la procédure illégale.

Mercredi, Bacon a déclaré que Vargas mettait l’accent sur l’avortement parce que c’est « le seul problème qu’il a ». Bacon a déclaré que les électeurs se soucient davantage de l’inflation et de l’emploi, de l’immigration et de la sécurité publique.

