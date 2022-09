Backyard Movie Night : ce dont vous avez besoin pour le cinéma sous les étoiles

Pas besoin de voyager loin pour passer un bon moment. Il est difficile de battre un grand barbecue entre amis, des dîners en terrasse ou des histoires de fantômes autour du foyer, mais vous pouvez utiliser votre oasis extérieure pour bien plus encore cet automne, y compris le divertissement sur grand écran. Tout ce qu’il faut, c’est un projecteur décent et quelques autres accessoires, et vous pouvez transformer votre jardin dans votre propre ciné-parc personnel pour une parfaite soirée cinéma dans votre jardin. Vous trouverez ci-dessous quelques idées et recommandations de produits, y compris des projecteurs extérieurs pour vous aider à organiser une soirée cinéma dans votre propre arrière-cour.

Nous avons réparti nos meilleurs projecteurs et sélections de sons selon que vous aurez besoin d’alimentation, comme une rallonge ou centrale électrique, ou si vous avez l’intention de compter sur la batterie intégrée de l’appareil. Vous pouvez également prendre des coussins, des oreillers et une chaise de jardin ou deux pour accueillir autant de sièges que nécessaire autour de l’écran de projection. N’oubliez pas le pop-corn, la crème glacée et autres essentiels de collation.

Geoffrey Morrison/Crumpe Pour les plus grands films, vous aurez besoin d’un projecteur. N’importe quel projecteur fonctionnera, mais plus il est lumineux, plus il sera facile de voir l’image. C’est particulièrement important à l’extérieur, lorsque même par une nuit sombre, la lumière ambiante – de vos voisins, de vos lampes de terrasse ou de vos torches tiki – peut affecter l’image. La luminosité détermine également la taille d’une image qu’un projecteur peut créer. Le BenQ HT2050A est le meilleur projecteur pour l’argent dans l’ensemble, et l’une des raisons est son image lumineuse. Pour utiliser ce projecteur dans le jardin, vous devrez faire passer un câble d’alimentation. Si vous ne pouvez pas le faire ou si vous ne voulez pas vous embêter, vous aurez besoin d’un projecteur portable alimenté par batterie. Lisez notre revue BenQ CineHome HT2050A. Vous recevez des alertes de prix pour BenQ CineHome HT2050A

Il existe de nombreux autres excellents projecteurs enfichables parmi lesquels choisir. Voici quelques alternatives pour une soirée cinéma dans votre jardin.

Epson EF12 (900 $) est plus petit que le BenQ et a un meilleur haut-parleur intégré, bien qu’il ne soit pas aussi brillant.

(900 $) est plus petit que le BenQ et a un meilleur haut-parleur intégré, bien qu’il ne soit pas aussi brillant. L’UHD35 d’Optoma (1 300 $) est le meilleur projecteur 4K pour l’argent que nous avons testé, et il est plus détaillé et beaucoup plus lumineux que le BenQ.

Voir notre liste de meilleurs projecteurs extérieurs, meilleurs projecteurs et meilleurs projecteurs 4K pour plus d’options.

Geoffrey Morrison/Crumpe Cet AAXA est le projecteur portable alimenté par batterie le plus brillant que nous ayons jamais testé, mais il est encore faible par rapport à un projecteur enfichable. Le BenQ HT2050A ci-dessus, par exemple, a mesuré plus de trois fois plus de luminosité lors de nos tests. Si son image (relativement) petite et sombre ne vous dérange pas, un projecteur comme l’AAXA peut être un excellent compagnon d’arrière-cour. Il est BEAUCOUP plus léger et plus compact que la plupart des modèles enfichables, et la batterie intégrée dure plus longtemps que la plupart de ses concurrents. C’est également moins de la moitié du prix du BenQ et des centaines de moins que de nombreux autres projecteurs portables. Il manque de streaming intégré, mais il y a un port HDMI et une alimentation USB pour que vous puissiez connecter une clé de streaming et rester sans fil. Vous recevez des alertes de prix pourAAXA P6X

Comme pour leurs frères plug-in, un certain nombre d’autres projecteurs portables constituent de bonnes alternatives. Voici un couple qui fonctionne bien pour les films d’arrière-cour.

La Anker Nébuleuse Mars II Pro (550 $) est notre projecteur extérieur préféré dans l’ensemble. Il est plus faible que l’AAXA mais possède une batterie comparable, une meilleure image globale, un haut-parleur de meilleure qualité et un streaming intégré.

(550 $) est notre projecteur extérieur préféré dans l’ensemble. Il est plus faible que l’AAXA mais possède une batterie comparable, une meilleure image globale, un haut-parleur de meilleure qualité et un streaming intégré. La Xgimi Halo Plus (850 $) est plus cher mais a une meilleure qualité d’image que les autres, et sa résolution 1080p offre une image plus nette.

Consultez notre liste des meilleurs mini projecteurs portables pour les autres options.

Lire la suite: 9 conseils pour configurer parfaitement votre projecteur



Assuming you don’t have an outdoor TV already, you could bring your indoor TV outside. Keep in mind, however, that TVs are very delicate. One wrong twist and you can crack the screen. Even small TVs should be carried by two people. Treat it like you’re carrying a thin, expensive sheet of glass. Technically, that’s exactly what it is. You shouldn’t leave any regular TV outside. That’s sure to destroy it, and quickly.

You’re also not going to want to rely on any projector’s built-in speaker. Here are some options to let you hear the movie as well as see it.

If you’re using a traditional projector, you’re going to have to run electrical power. Since you’re running power anyway, why not just connect an actual speaker? A good soundbar will be significantly louder than a Bluetooth speaker, and probably sound a lot better too. We like the inexpensive Vizio V21, which can connect via HDMI or analog and produces a surprising amount of bass for its size and price. More expensive soundbars might have better sound overall, but you can’t beat the Vizio for its combination of price and power. Read our Vizio V21 review. You’re receiving price alerts for Vizio V21

Read more: Best Soundbar for 2022: Yamaha, Vizio, Sonos and More

Don’t forget that you’ll need a cable to connect it to the projector. Nearly all projectors have an analog audio output, which can connect to most soundbars, including Vizio. Some have HDMI, so you’ll need an HDMI cable from the soundbar to the projector.

David Carnoy/CNET Anker’s $109 Soundcore Motion Boom is what Executive Editor David Carnoy calls a mini boombox speaker. It has a big handle, weighs a little over 4 pounds and even floats. A plug-in soundbar like the Vizio will sound better, but if you don’t want to run a cord, you’ll want something that sounds big and has a battery. It’s not quite as loud as some bigger, more expensive options like JBL’s Boombox 2 ($500) and Ultimate Ears’ Hyperboom ($450), but it’s a lot louder than similarly priced compact BT speakers. Read our Anker Soundcore Motion Boom review. You’re receiving price alerts for Anker Soundcore Motion Boom

Read more: Best Bluetooth Wireless Speaker for 2022

Outdoor screen



We don’t have a specific suggestion here, but we do have a few tips while you’re looking.

Rigid-frame screens are more expensive and a little harder to assemble, but are more resilient against wind and typically have smoother screens for a better overall image.

Inflatable screens need to be secured to the ground, and any wind is going to set them rocking. However, they tend to be easier to set up and take down. Keep in mind that their fans run constantly, so in a smaller or enclosed yard, this can be annoying.

There are also infinite DIY options; basically anything fairly reflective and lacking color will work. It’s worth noting that you’ll be able to see any texture in the screen’s surface, so a garage door or the side of your house won’t be ideal because you’ll see any design, seams or imperfections.

Sarah Tew/CNET The easiest way to get something to watch on your outdoor projector is via a streaming stick. Most modern projectors have a USB connection so you can connect a streaming stick without running an additional power cord. We like the Roku Streaming Stick 4K for its ease of use and wide range of content options. It’s also a better choice than the Roku Express 4K Plus because it’s a streaming stick, not a small box. Or you can kill two birds — sound and streaming — by choosing the Roku Streambar. You’re receiving price alerts for Roku Streaming Stick 4K

Read more: Best Streaming Device in 2022

This assumes your home’s Wi-Fi is strong enough to reach into your yard. If it’s not, we’ve got some ways to fix that, below.

Ry Crist/CNET Depending where and how strong your Wi-Fi router is, you may not have enough signal to stream anything in your yard. You might be able to fix that: Check out the Wi-Fi tips in our article on how to improve internet speeds for Netflix, Hulu and more. If none of those options works, consider a Wi-Fi extender. These connect to your main Wi-Fi, then broadcast essentially “more” Wi-Fi from a different point in your house. We like the inexpensive TP-Link RE220 (aka the AC750) best for backyard movie night. As Ry Crist said in his review, “Nothing else I tested was able to match [the RE220’s] niveau de performance, ce qui fait du RE220 un vol à 30 $.” En savoir plus sur l’amélioration du Wi-Fi de votre maison. Vous recevez des alertes de prix pour TP-Link RE220 Wi-Fi Range Extender

Ou attachez simplement votre téléphone



Andrew Lanxon/Crumpe



Une autre option qui pourrait fonctionner consiste à transformer votre téléphone en point d’accès Wi-Fi. Cela utilise un signal cellulaire pour Internet, puis diffuse une petite bulle Wi-Fi près du téléphone. Le streaming d’un film consomme des données, alors assurez-vous d’en avoir beaucoup ou d’avoir un forfait illimité.

La plupart des téléphones modernes ont une fonction qui vous permet de créer un point d’accès. Une fois qu’il est actif, il vous suffit de connecter la clé de diffusion ou le projecteur comme s’il s’agissait d’un Wi-Fi “normal”. Ce guide est pour connecter votre iPad à votre téléphonemais fonctionnera pour connecter n’importe quel appareil.

Gardez également à l’esprit que l’exécution d’un point d’accès épuise généralement votre batterie assez rapidement, vous devriez donc également envisager un Batterie USBou branchez-le via une rallonge.

Option sans streaming : lecteur Blu-ray ou console de jeu



Sarah Tew / Crumpe



Si votre Wi-Fi n’est pas assez puissant pour atteindre votre théâtre de fortune et que vous ne voulez pas brûler toutes vos données mobiles, les lecteurs Blu-ray sont très bon marché et devraient couvrir vos besoins de visionnage. Vous avez encore des disques, n’est-ce pas ?

Pour la plupart, nous vous recommandons d’obtenir un lecteur Blu-ray 4K à ce stade. Ils ne sont qu’un peu plus chers, liront également les DVD et Blu-ray standard, et les disques 4K sont le meilleur moyen de profiter d’un téléviseur ou d’un projecteur compatible 4K (et je suppose que vous l’utiliserez pour soirées cinéma en salle également). La Sony UBP-X700 montré ici est notre choix pour meilleur lecteur Blu-ray 4K.

Alternativement, vous pouvez obtenir un Playstation 5 ou un Xbox série X pour des jeux en plein air sur un écran géant. Les deux lisent également les Blu-ray Ultra HD 4K.

Rallonge électrique

Avoir l’un d’entre eux est important pour tout théâtre extérieur de haute performance. Ceux d’extérieur sont beaucoup plus robustes, ils devraient donc survivre sans problème. J’aime ceux avec . Il vaut mieux en avoir trop que trop peu. Le connecter à une prise mise à la terre ou GFCI est probablement également judicieux.

Ou vous pouvez connecter une barrette d’alimentation avec un fusible, mais ceux-ci ne sont pas conçus pour une utilisation à l’extérieur, alors procédez à vos risques et périls.

Hamac

Hamacs Rada



Enfin, c’est ce qui m’a permis de rester sain d’esprit pendant la quarantaine. Ne sous-estimez pas les pouvoirs relaxants d’un bon hamac. Vous pourriez en obtenir un de Hammock Hut, Hammocks-R-Us, Mettez-votre-fesses-là – vraiment n’importe lequel fera l’affaire. J’ai eu pendant des années et il a étonnamment bien résisté.

Le seul problème avec le fait de regarder un film en un est que vous vous endormirez au milieu du deuxième acte. Aucun problème avec ça.

En plus de couvrir la télévision et d’autres technologies d’affichage, Geoff fait des visites photographiques de musées et d’endroits sympas à travers le monde, y compris des sous-marins nucléaires, des porte-avions massifs, des châteaux médiévaux, des trajets routiers épiques de 10 000 milles, et plus encore. Découvrez Tech Treks pour toutes ses tournées et aventures.

Vous pouvez suivre ses exploits sur Instagram et Youtube. Il a également écrit un sur les sous-marins de la taille d’une ville, ainsi qu’un .

