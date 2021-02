«Backstreet Moyes! La célébration musicale de West Ham pour le but de Lingard contre Tottenham expliquée

L’incroyable forme de Premier League de West Ham United s’est poursuivie avec une grande victoire contre Tottenham Hotspur lors du derby de dimanche, un résultat impressionnant qui maintient les espoirs de la Ligue des champions des Hammers en vie.

L’équipe de David Moyes a enregistré une victoire 2-1, sa septième victoire en neuf matches de championnat et un résultat qui les a propulsés au-dessus de Chelsea à la quatrième place – laissant les Hammers bien assis en tant que meilleure équipe de Londres, à seulement deux points de Manchester United en deuxième.

C’était également la première victoire de Moyes contre une équipe de Jose Mourinho dans une compétition en 16 tentatives, le résultat laissant ce dernier avec un total de seulement 81 points après 50 matches de championnat en charge des Spurs – le plus bas total de son ensemble. carrière de gestionnaire à ce jour.

David Moyes a fait de West Ham le meilleur club londonien 😤 4ème) West Ham

5e) Chelsea

9e) Éperons

10e) Arsenal

14e) Palais

18e) Fulham pic.twitter.com/4cvy8uV2t8 – ESPN UK (@ESPNUK) 21 février 2021

West Ham a maintenant pris 45 points en 25 matches de Premier League cette saison, ce qui est plus que ce qu’ils ont accumulé au même stade d’une saison de haut niveau depuis 1985-86 (48 points) lorsqu’ils ont terminé troisième de la ancienne Première Division.

Le derby n’avait que cinq minutes lorsque Michail Antonio a ouvert le score au London Stadium avec un tap-in de près. Un début tout aussi rapide de la seconde période a vu les Hammers doubler leur avance alors que Jesse Lingard a franchi une ligne défensive fragmentée de Tottenham pour marquer son troisième but en quatre apparitions depuis son arrivée en prêt de Manchester United le mois dernier. Bien sûr, il était normal que l’attaquant en forme célèbre en frappant le groupe.

Humeur ce matin … 🕺🕺🕺 pic.twitter.com/X2mpSSXDJv – West Ham United (@WestHam) 22 février 2021

Lingard a occupé le devant de la scène en tant que virtuose du saxophone avant être rejoint dans le Claret & Blue Funk Ensemble par Pablo Fornals à la guitare principale et le milieu de terrain Declan Rice à la batterie.

La routine musicale élaborée s’est bien déroulée sur les réseaux sociaux, les fans se délectant de la pensée des joueurs de Hammers ayant des discussions sérieuses pendant l’entraînement en milieu de semaine pour savoir qui jouerait de quel instrument.

Il ne fallut pas longtemps avant que les remixes commencent à affluer, avec Antonio doublant le nouveau groupe de club « The Backstreet Moyes » en l’honneur de leur gaffer, tandis que l’ancien défenseur de West Ham, Anton Ferdinand, a utilisé un peu de ruse pour faire l’éloge des quatre fabuleux des Hammers.

Rice est allé encore plus loin, tweetant une image photoshoppée du « groupe » avec des instruments.

Le groupe est arrivé🤩🔥🤫 pic.twitter.com/gAqA6BL5UI – Declan Rice (@_DeclanRice) 21 février 2021

S’exprimant le lendemain, Rice a également révélé que l’inspiration pour la célébration des buts du boys band avait pris forme lors d’un exercice d’entraînement au tir dans les jours précédant le match de Tottenham, qui a vu Fornals marquer tous ses coups réussis avec une routine de danse différente sélectionnée parmi Le vaste répertoire de Lingard.

« Alors ce que c’était, nous étions à l’entraînement vendredi et jouions à un match appelé ‘le D’, où le gardien joue le ballon vers le D sur le bord de la surface et vous avez deux touches avant d’essayer de marquer, « a déclaré le capitaine des Hammers à talkSPORT. « Pablo [Fornals] a continué à marquer et évidemment Jesse était là, et Pablo a continué à faire la célébration que Jesse a faite dans le passé [his piper dance] et tout le monde avait un peu de rire et de plaisanteries.

« Avant le match d’hier, Pablo était du genre » d’accord, si on marque aujourd’hui, Jesse tu fais ça, je serai à la guitare « , et j’ai dit que je voulais être à la batterie. Littéralement, c’était juste inventé avant le jeu, nous avons juste eu un petit rire à ce sujet, et heureusement, Jesse a marqué et tout est parti.

Rice a terminé l’après-midi après avoir amassé plus de plaqués, d’interceptions, de victoires de possession et de sprints que tout autre joueur sur le terrain, mais cela n’a pas empêché le milieu de terrain de être sévèrement critique d’un aspect particulier de sa performance, ajoutant à talkSPORT: « J’ai été transformé en mème du jour au lendemain! »

Dites-vous une chose … ma batterie a besoin de travail🤣🤣🤣 mais nous bougeons 💪🏼🤩 – Declan Rice (@_DeclanRice) 21 février 2021

Néanmoins, il n’a pas tardé à saluer l’équipe actuelle des Hammers comme étant la plus agréable à jouer depuis qu’il a fait ses débuts senior pour le club en 2017.

« C’est la meilleure équipe à laquelle je fais partie depuis quatre ans », a ajouté Rice. « Il y a une unité, l’amour que les garçons ont les uns pour les autres, les plaisanteries au quotidien et la mentalité a complètement changé. »

À propos de Lingard, il a ajouté: « Je le savais depuis quand j’ai joué avec lui pour l’Angleterre. C’est un joueur ridiculement top, top. Vous savez quand vous jouez avec un joueur de haut niveau, il prend le ballon sur le demi-tour, prend la balle dans les zones restreintes, soulage la pression sur vous.

« Quand vous lui donnez le ballon, vous savez qu’il va faire quelque chose avec, et évidemment ce qui vient avec c’est qu’il a aussi une grande personnalité. Tous les gars l’ont vraiment pris et je suis si heureux que nous ayons lui ici maintenant à West Ham. J’espère que nous pourrons le faire encore plus longtemps pour la saison prochaine!

Voici un succès encore plus mérité à West Ham, tant qu’il continue de produire une série de célébrations de buts de plus en plus farfelues.