Dimanche, nous avons raconté l’histoire de Jo Marie Hernandez, mère célibataire d’un enfant de 4 ans, qui vendait sa voiture pour payer un loyer. «Je n’ai plus que 100 $ à mon nom», dit-elle. « Nous mourons de faim et nous serons bientôt dans la rue. » Mardi, des inconnus avaient donné plus de 5 000 $ pour l’aider à éviter son expulsion.

Et juste comme ça, d’un reportage de désespoir est né de l’espoir.

Reporters Jessica Menton et Joseph Spector écrivaient sur les négociations sur le soulagement des coronavirus. Hernandez, qui vit à Olean, New York, avait perdu son emploi dans une station-service à Randolph à cause de la pandémie de coronavirus et comptait sur des allocations de chômage prolongées.

«Quand j’ai accepté de faire l’histoire, je l’ai fait dans l’espoir qu’un politicien le lirait et verrait la véritable lutte que traverse le peuple américain. Pourtant, c’est plutôt le vrai cœur et la colonne vertébrale de ce pays, le peuple, qui a entendu ma voix. Cela montre où se trouve le cœur de notre pays », a déclaré Hernandez à propos des dons à une page GoFundMe créée pour elle par un étranger de Caroline du Sud ému par son histoire.

En tant que journalistes, nous sommes aux premières lignes de l’histoire, et cette année, cela a été désastreux. Mais nous pouvons aussi être témoins de la gentillesse comme celle montrée à Hernandez, de l’espoir du «cœur de notre pays» aussi.

Journaliste sportif Analis Bailey raconte l’histoire du chauffeur de FedEx Aubrey Robinson, qui conduisait Eli Maines, 11 ans, alors qu’il jouait au basket-ball sur un cerceau rouillé et plié dans son parc de maisons mobiles à l’extérieur de West Harrison, Indiana. La balle passait à peine dans le panier déformé.

Eli ne semblait pas s’en soucier. Il a joué joyeusement.

Pourtant, Robinson, qui travaille six jours par semaine, lui a acheté un nouveau cerceau et une balle et a parcouru 50 miles pour le laisser secrètement à sa famille. Elle l’a installé à côté de l’ancien cerceau avec une note indiquant qu’il provenait «d’un seul des chauffeurs FedEx de la région».

Quand la mère d’Eli a lu le message, elle savait de qui il provenait et elle s’est mise à pleurer. Eli aussi quand il est rentré chez lui et l’a vu.

« Cela m’a appris qu’il n’y a pas que de mauvaises personnes dans le monde », a déclaré Eli. « Cela m’a appris à faire des choses pour les autres, à être gentil avec les autres. »

L’histoire qui a fait la joie du journaliste N’dea Yancey-Bragg impliquait un vétéran de l’armée britannique âgé de 100 ans. Le capitaine Sir Thomas Moore, 99 ans à l’époque, s’est engagé à faire 100 tours dans son jardin avant son 100e anniversaire afin de collecter 1 250 $ (1 000 £) pour le personnel et les bénévoles du National Health Service. Son objectif était de faire 10 tours par jour avec l’aide de son marcheur.

Il a atteint son objectif de collecte de fonds en 24 heures et a ensuite amassé près de 44 millions de dollars.

« Quand vous pensez à qui tout cela est destiné – tous ces braves et super médecins et infirmières que nous avons », a-t-il déclaré à la BBC. « Je pense qu’ils méritent chaque centime, et j’espère que nous en obtiendrons plus pour eux aussi. »

Il a été remercié (et fait chevalier) par la reine Elizabeth II, a été honoré d’un survol militaire et a reçu plus de 150 000 cartes d’écoliers.

« Face à la pandémie et aux souffrances incroyables qu’elle a engendrées, il est facile de se sentir impuissant », a déclaré Yancey-Bragg. «Le capitaine Tom m’a rappelé que n’importe qui peut faire une différence, même en faisant quelque chose d’aussi simple que de se promener.

À Chicago, journaliste Grace Hauck rencontré Juanita Tennyson. La jeune femme de 23 ans avait été licenciée de son travail dans la restauration rapide et a décidé d’utiliser son temps libre pour aider les autres. Elle a organisé des «marches d’amour» et installé des tables de trottoir pour donner des articles ménagers gratuits aux habitants de Chicago dans les quartiers qui avaient été particulièrement touchés par le COVID-19, les retombées économiques et la violence armée du pays.

«L’amour peut guérir, et je pense que je le prouve», a déclaré Tennyson à Hauck alors qu’elle distribuait des tampons et des haricots en conserve dans le quartier de la rive sud de la ville, en face d’un couloir de vente au détail vide. « J’ai aidé beaucoup de gens. J’ai rencontré beaucoup de gens. Habituellement, les gens disent que je suis arrivé juste à temps. »

Journaliste à la Cour suprême Richard Wolf a été prise avec des travailleurs de la santé de première ligne en cas de pandémie qui étaient également des «rêveurs».

«C’étaient des enfants sans papiers lorsqu’ils sont arrivés du Mexique et d’ailleurs, vivant sous la menace constante d’expulsion», a déclaré Wolf. «Pourtant, ici, ils travaillaient comme médecins, infirmières, ambulanciers paramédicaux et physiothérapeutes, souvent sans équipement de protection suffisant. J’avais interrogé de nombreux bénéficiaires du DACA (Action différée pour les arrivées d’enfants) avant et après que la Cour suprême ait entendu la contestation de l’administration Trump de la légalité du programme fin 2019.

« Maintenant, ils attendaient la décision des juges – et pendant qu’ils attendaient, ils sauvaient des vies. »

La physiothérapeute Veronica Velasquez a déclaré à Wolf en mars: « C’est juste ma vocation. » Elle est originaire des Philippines et est arrivée aux États-Unis à l’âge de 11 ans. «Je savais que c’était quelque chose que je voulais faire, pandémie ou pas de pandémie.»

Trois mois plus tard, les « Dreamers » ont remporté une décision 5-4 de la Cour suprême, a rapporté Wolf. Et ce mois-ci, un juge fédéral a ordonné le rétablissement complet du programme, pour les anciens et les nouveaux candidats.

Éditeur Jay Cannon sourit à l’histoire de la femme de 103 ans d’Eaton, Massachusetts, qui s’est remise du COVID-19 puis a célébré avec une Bud Light. L’arrière-arrière-grand-mère Jennie Stejna est une fervente joueuse de bingo et une «fan inconditionnelle des sports de Boston».

« Je ne sais pas si c’était son âge, son comportement ou le fait qu’elle a célébré le fait de battre COVID-19 de la même manière que je célébrerais en arrivant à vendredi après-midi, mais Stejna est une rock star à la mode 2020, » Cannon m’a dit.

Toutes les joies ne sont pas sorties des épreuves. Certaines de nos histoires préférées sont issues de moments de fête, d’humanité, de douceur et de respect.

Photojournaliste Harrison Hill a aimé rendre compte de la réaction des fans aux World Series.

«Couvrir la soirée de surveillance des Dodgers World Series était la première fois cette année que je voyais des gens se rassembler pour l’amour du baseball», a-t-il déclaré. « Au milieu d’une pandémie, des centaines de personnes ont pu trouver le confort et la famille dans le parking du Dodgers Stadium, même si chaque voiture était à 3 mètres l’une de l’autre. »

Journaliste de la vie Bryan Alexander a été ému par une interview « Quarantine Diary » avec Henry Winkler, et par la façon dont l’acteur a capturé ce que tant de gens ressentent (y compris en essayant de « maintenir une sorte de capacité à tenir dans une chemise »).

« Je pense que peu importe qui vous êtes, peu importe ce que nous faisons dans nos vies avant que cela ne commence, quel que soit notre âge, finalement, nous nous sentons tous exactement la même chose », a déclaré Winkler au journaliste Life Andrea Mandell. «Vous êtes debout un instant. Vous êtes abattu un instant. Vous faites l’erreur de regarder les informations et vous vous écrasez.

Mais lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait quand tout cela sera terminé, Winkler a répondu sans hésiter: «Embrasse ma famille.

Journaliste Ryan Miller se sont délectés du miracle de la naissance d’un panda géant au zoo national de Washington, DC, montré en direct sur la caméra Giant Panda Cam du zoo.

«Bien sûr, les nouvelles sur les animaux qui ont dominé 2020 étaient les« frelons du meurtre »dans l’État de Washington, mais la naissance de Xiao Qi Ji était un miracle – comme la traduction de son nom l’indique – lorsque sa mère est devenue le plus vieux panda géant à avoir donné naissance avec succès. aux États-Unis », a-t-il dit.

En interviewant des gens au zoo, il a rencontré un couple du nord de l’État de New York qui faisait partie des super fans de pandas qui se rendaient souvent à Washington pour leur rendre visite. « Je ne peux imaginer leur joie que lorsqu’ils ont appris la nouvelle de la naissance », a-t-il déclaré.

Et enfin, écrivain scientifique Riz Doyle nous rappelle que nous faisons partie d’une image beaucoup plus large.

«Avec tant de mauvaises nouvelles en 2020, j’ai trouvé du réconfort dans cette histoire que j’ai écrite en juin», a-t-il déclaré. « Une étude sur une nouvelle étude qui disait qu’il pourrait y avoir plus de 30 civilisations intelligentes dispersées quelque part dans notre propre galaxie de la Voie Lactée. Pour moi, les histoires sur l’espace ont tendance à donner la perspective nécessaire sur nos problèmes ici sur Terre.

« Plus précisément, cette histoire m’a donné l’espoir sur notre propre espèce et notre planète, que nous ne sommes pas seuls après tout et que nous passerons à travers cette épreuve et les futures. »

Quant à moi, en tant que maman et rédactrice en chef, des histoires de gentillesse, en particulier envers les enfants, me touchent.

Cette année, j’ai eu un peu de larmes lorsque le Dr Anthony Fauci a dit à notre journaliste que le Père Noël était immunisé contre le coronavirus. Les enfants avaient demandé au Père Noël de tomber malade ou de propager le virus, et Fauci voulait qu’ils sachent que le Père Noël allait bien.

« Le Père Noël en est exempt parce que le Père Noël, de toutes les bonnes qualités, a beaucoup de bonne immunité innée », a déclaré Fauci à notre journaliste, sans manquer un battement, interrogé sur la santé du Père Noël.

Je ne sais pas ce qui m’a le plus ému: que les petits enfants s’inquiétaient pour le Père Noël ou que le principal expert du pays sur le COVID-19 ait pris le temps de les rassurer.

En tant que journalistes, c’est notre travail de vous apporter les nouvelles du jour, aussi difficiles soient-elles.

Mais il est également important que nous écrivions sur la joie et l’inspiration, l’émerveillement et la gentillesse.

Une bière bien fraîche. Une promenade dans un jardin. Un petit nouveau-né. Louez de l’argent à des étrangers.

C’est aussi une nouvelle.

