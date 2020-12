Viggo Mortensen est devenu un nom familier après avoir été choisi comme le héros robuste Aragorn dans les films Lord Of The Rings de Peter Jackson.

Depuis lors, il a remporté trois nominations aux Oscars et est devenu un homme de premier plan très respecté, le plus récemment sous les feux de la rampe pour avoir joué le personnage principal du meilleur film gagnant de 2018 Green Book.

Avec un catalogue impressionnant à son actif, il n’est pas surprenant qu’il ait utilisé ses expériences sur les décors d’autres personnes en réalisant Falling, son premier long métrage en tant que réalisateur.

Image:

Falling parle d’un homme qui tente de se connecter avec son père homophobe, qui montre des signes de démence



« J’ai toujours été curieux en tant qu’acteur et j’ai appris beaucoup de choses », a déclaré Mortensen au podcast Backstage de Sky News. «Les meilleures choses que j’ai apprises d’un large éventail d’hommes et de femmes de différentes cultures alors qu’ils réalisaient des histoires de films, différents types d’histoires, il y avait certaines choses qui étaient constamment renforcées dans les moindres détails.

« Préparez-vous très tôt et autant que possible, vous ne pouvez pas vous préparer trop ou trop tôt pour un tournage et toujours, laissez toujours la porte ouverte à la communication avec votre équipe et votre casting – une bonne idée peut venir de n’importe qui à tout moment . «

Mortensen dit que refuser d’écouter les autres est quelque chose qu’il a remarqué chez d’autres cinéastes et que c’est un trait qu’il tient à éviter.

«Certains réalisateurs que j’ai vus n’y sont pas ouverts parce qu’ils ne sont peut-être pas sûrs d’eux», dit-il. «Ils sentent que c’est une menace pour leur autorité ou leur contrôle ou leur paternité, je ne sais pas.

« Mais j’ai été clair dès le début que nous allions raconter cela ensemble. »

Falling – dans lequel Mortensen a écrit et joue en plus de la réalisation – parle d’un homme essayant de se connecter avec son père homophobe, qui montre des signes de démence.

Il emprunte à la propre éducation de la star, mais avec des thèmes de perte, de douleur et de relations familiales difficiles, il dit que c’est une histoire à laquelle beaucoup peuvent s’identifier.

Image:

Mortensen a écrit l’histoire et joue également dans le film, aux côtés de Laura Linney et Lance Henriksen



«Pendant le tournage, c’était inattendu, mais dès le premier jour, les membres de l’équipe et les membres de la distribution partageaient également des histoires sans que je le demande – ils disaient, eh bien, cela me rappelle cette situation, vous savez, avoir un lien émotionnel personnel avec l’histoire fictive que nous racontions à propos de cette famille dans Falling », dit-il.

«Et ils le comparaient à leurs propres expériences familiales personnelles – ça a commencé là, et ça m’a donné l’impression que, oh, nous sommes sur quelque chose ensemble, il y a un lien ici, ce n’est pas seulement quelque chose que j’ai inventé, et je veux pour le dire du mieux que je peux.

« Et puis j’ai trouvé cela aussi avec le public lorsque nous avons commencé à le montrer et à faire des questions-réponses, où les gens se sont connectés personnellement et émotionnellement à cela – donc cela a été gratifiant et encourageant. »

:: Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Mortensen dit que le passage de l’avant de la caméra à l’arrière est quelque chose qu’il prévoyait depuis un certain temps, mais l’opportunité de faire ce film en particulier est venue au bon moment.

«Il y a eu d’autres histoires que je voulais raconter, que je voulais réaliser depuis un bon moment», dit-il. «Je n’ai tout simplement pas été en mesure de trouver le financement. Je l’ai trouvé pour celui-ci et c’était à l’époque où ça devrait être.

« Je pense qu’il y a 10 ans, j’avais un peu moins d’expérience de travail pour de très bons réalisateurs, monteurs, cinéastes, écrivains – j’ai appris, j’ai prêté attention autant que je pouvais. »

Écoutez Viggo Mortensen dans l’épisode de cette semaine du podcast Backstage de Sky News. Falling est maintenant dans les cinémas britanniques et disponible virtuellement via ModernFilms.com