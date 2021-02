Dans le nouveau film de Salma Hayek, Bliss, le spectateur ne sait pas si son personnage Isabel est une toxicomane trompée ou une scientifique innovante.

Mais ce qui est clair, c’est que dans cette science-fiction, c’est le rôle principal féminin qui donne les coups.

Isabel entre en scène alors que l’autre personnage principal, Greg, joué par Owen Wilson, est à un point bas après un divorce et la perte de son emploi. Mais elle lui dit de ne pas s’inquiéter car le monde dans lequel ils se trouvent n’est qu’une simulation – elle est peut-être sans abri là-bas, mais dans le monde réel, elle est vénérée pour son travail scientifique.

Bien que nous ne soyons peut-être pas sûrs de ses motivations, c’est Isabel qui domine Greg. Elle sait et comprend que non, et c’est elle qui a le pouvoir dans leur relation.

Et tandis que Hayek aimait jouer Isabel, elle a déclaré au podcast Backstage de Sky News qu’elle n’était pas consciemment attirée par des personnages féminins typiquement «forts».

«Je n’y pense pas trop, mais je suppose que je suis naturellement attirée par eux», dit-elle. « Ce n’est pas que je dis, » si ce n’est pas une femme forte, je ne vais pas jouer « .

« Parce que tu sais quoi? Je pense que chaque femme est forte, je pense que chaque femme est forte de différentes manières. »

Hayek dit qu’elle a été attirée par cette partie en raison de la dualité – mais il y a un aspect d’Isabel qu’elle aime particulièrement.

«J’aime le caractère unique, j’aime la possibilité de jouer deux rôles féminins forts dans un seul film», dit-elle. « Je peux jouer deux personnages et deux personnages que je n’ai jamais joués – l’un ou l’autre. Mais j’ai aimé qu’elle soit autoritaire. »

Le personnage de Hayek affirme que le monde qui les entoure est une création et que le monde réel est bien supérieur à celui dans lequel vivent Greg et Isabel.

Le film a été tourné avant que la pandémie ne s’installe, mais Hayek dit que les thèmes de l’évasion et des vies parallèles se reflètent dans nos vies depuis l’épidémie de coronavirus.

« Quand nous sommes sortis [of filming] et je lisais des articles et tout ça et tout, tout mon univers, tout le monde a commencé à changer », dit-elle.

«Nous avons tous traversé un tunnel d’incertitude, vous savez, et j’ai commencé à voir comment tout le monde a commencé à créer son propre monde de Bliss grâce à la technologie dans sa maison, où il pourrait s’échapper.

« Et cela est devenu la réalité de tout le monde pour cette fois en tant que mécanisme d’adaptation. »

Hayek dit que la propagation de la désinformation a également conduit les gens autour d’elle à commencer à remettre en question leur réalité.

«Cette question de savoir ce qui est réel était à chaque conversation que j’ai commencé à parler à des gens que je connaissais très bien et que je pensais savoir comment ils pensaient, puis tout à coup ils ont commencé à vous dire ‘cette main a six doigts’.

« Vous êtes comme, ‘quoi?’ «Oui, les mains ont six doigts, mais vous ne pouvez pas voir …» Et ils sont convaincus que c’est la vérité parce qu’il y a tellement de théories du complot.

« Et même les nouvelles – qu’est-ce que les fausses nouvelles? Qu’est-ce qui n’est pas des fausses nouvelles? »

« C’est un peu étrange où nous allons. »

