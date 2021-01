La production télévisuelle et cinématographique a peut-être été arrêtée par la pandémie de coronavirus, mais pour beaucoup, 2020 sera l’année où ils ont consommé plus d’émissions et de films que jamais.

Rester à la maison signifiait se tourner vers nos écrans – et nous sommes passés de ne pas vraiment croire nos yeux en regardant Roi tigre au début de l’année, pour essayer désespérément de savoir qui a tué Elena Alves L’annulation vers la fin.

Sur le podcast télévisé et cinématographique de Sky News Backstage, nous discutons des grandes nouveautés chaque semaine.

Maintenant, en utilisant un système de notation compliqué que même nous comprenons à peine, nous pouvons révéler nos meilleurs choix de 2020. Écoutez le dernier épisode ou lisez la suite pour toutes les informations sur la façon dont vous pouvez rattraper si vous avez manqué.

Films

Image:

La dernière performance à l’écran de Chadwick Boseman dans le Black Bottom de Ma Rainey. Pic: Netflix



10) Crip Camp ET le fond noir de Ma Rainey – les deux Netflix

L’un est un documentaire de la société de production des Obama sur un camp de jeunes handicapés et leur activisme politique ultérieur, l’autre est une adaptation d’une pièce d’August Wilson qui verra presque certainement le regretté Chadwick Boseman (ci-dessus) en lice pour un Oscar posthume.

Les deux sont des montres convaincantes qui resteront avec vous.

Image:

Wolfwalkers. Pic: Apple TV



9) Wolfwalkers – Apple TV Plus

Dernière animation du studio irlandais Cartoon Saloon, souvent comparé au studio japonais Ghibli, Wolfwalkers est le conte magnifiquement dessiné à la main d’une jeune fille dont le travail du père consiste à abattre les loups.

Mais quand elle le suit dans la forêt et rencontre un Wolfwalker, elle commence à devenir la chose même que son père est chargé d’éliminer.

Image:

Gary Oldman sur le tournage de Mank. Pic: Gisele Schmidt / Netflix



8) Mank – Netflix

David Fincher, de la renommée du Seven and Fight Club, nous apporte enfin le film écrit par son père qu’il essaie de faire depuis des années.

Tourné totalement en noir et blanc, ce film parle de l’écriture de Citizen Kane et met en vedette Gary Oldman (photo) dans le rôle du titulaire Herman J Mankiewicz – mais c’est Amanda Seyfried dans la starlette Marion Davies qui vole vraiment la vedette.

Image:

Skyler Gisondo comme Ben dans le dilemme social. Pic: Laboratoires d’exposition / Netflix



7) Le dilemme social – Netflix

Ce documentaire inquiétant – explorant en quoi la dépendance et les atteintes à la vie privée sont des caractéristiques, et non des bugs, des plateformes de médias sociaux – nous a tous fait réfléchir à deux fois avant de prendre nos téléphones.

Un appel au réveil sur la fréquence d’utilisation de nos appareils.

Image:

Sa maison: Wunmi Mosaku comme Rial Majur, Sope Dirisu comme Bol Majur. Pic: Aidan Monaghan / Netflix



6) Sa maison – Netflix

L’une des meilleures horreurs britanniques depuis des années, Sope Dirisu et Wunmi Mosaku jouent les réfugiés du Soudan du Sud.

Leur nouveau départ en Angleterre prend une tournure terrifiante lorsque la maison dans laquelle ils sont faits pour rester prend un esprit démoniaque.

Commentaires sociaux stimulants et véritables frayeurs.

Image:

Lin-Manuel Miranda est Alexander Hamilton et Phillipa Soo est Eliza Hamilton dans HAMILTON, la version filmée de la production originale de Broadway. Pic: Disney +



5) Hamilton – Disney +

Pour tous ceux qui n’ont jamais pu voir la comédie musicale à succès de Lin-Manuel Miranda à Broadway, Disney + a intensifié cet été, anticipant la sortie de la comédie musicale d’un an.

Cette interprétation hip-hop de la vie du père fondateur de l’Amérique a été un moment révolutionnaire dans le théâtre à sa sortie, et est tout aussi agréable à regarder à la maison.

Image:

Frances McDormand dans le film NOMADLAND. Photo gracieuseté de Searchlight Pictures. .. 2020 20th Century Studios Tous droits réservés



4) Nomadland – sortie prévue dans les cinémas britanniques le 19 février

Frances McDormand donne sans doute la meilleure performance de sa carrière à ce jour dans ce film sur une veuve de 60 ans qui commence une vie nomade.

Cela a remporté plusieurs prix aux Festivals internationaux du film de Venise et de Toronto et est un prétendant définitif aux Oscars.

Image:

Palm Springs arrive sur Amazon Prime Video UK en 2021. Pic: Amazon Prime



3) Palm Springs – Amazon Prime Video au début de 2021

La comédie romantique en boucle temporelle d’Andy Samberg, qui a fait l’éloge de la critique, a été le bouche à oreille des festivals de cinéma de cette année.

C’est définitivement une question à surveiller en 2021 – pensez que Groundhog Day rencontre Wedding Crashers.

Image:

Le procès de Chicago 7. Photo: Niko Tavernise / NETFLIX © 2020



2) Le procès du Chicago 7 – Netflix

Bénéficiant de l’un des moulages les plus célèbres de 2020, le drame d’audience d’Aaron Sorkin sur la poursuite des manifestants de la contre-culture dans les années 60 nous a fait pleurer.

Ses messages politiques semblaient particulièrement pertinents dans le contexte de ce qui se passait aux États-Unis en 2020 – susceptibles d’être un gros candidat pour Netflix lors de la saison des récompenses.

Image:

Le parasite de Bong Joon-ho



1) Parasite – Amazon Prime Video

Bien que cela puisse sembler un âge depuis que ce film sud-coréen a remporté ses Oscars, la vision passionnante de Bong Joon-ho sur la cupidité et la discrimination de classe reste le film le plus remarquable de 2020.

Sombre et étrangement viscéral, c’est un classique moderne et une montre incontournable si vous ne l’avez toujours pas vu.

la télé

Image:

Billie Piper dans Je déteste Suzie. Photo: Sky UK Ltd



10) Je déteste Suzie – Sky Atlantic / Now TV

Billie Piper, de retour avec Lucy Prebble, collaboratrice de Secret Diary Of A Call Girl, a offert aux téléspectateurs des scènes sérieusement scandaleuses et embarrassantes alors que nous regardions la vie et la carrière d’actrice de l’ancienne enfant star Suzie Pickles bouleversées après la fuite de photos de nu sur le l’Internet.

Stress caca, prise de drogue, masturbation – sauvage à regarder et vraiment drôle.

Image:

Jason Sudeikis dans Ted Lasso. Pic: Apple +



9) Ted Lasso – Apple TV Plus

Il y avait une vraie innocence dans cette comédie mettant en vedette Jason Sudeikis dans le rôle d’un entraîneur sportif américain désemparé qui est envoyé en Angleterre pour gérer une équipe de football par le nouveau président du club, une femme divorcée qui a l’intention de diriger l’ancienne équipe de son mari dans le sol.

Le leader optimiste et gentil de l’émission a fait de chaque épisode une réconfortante de 20 minutes d’évasion.

Image:

Franklyn (Micheal Ward), Martha (Amarah-Jae St-Aubyn) dans le film Small Axe Lovers Rock. Pic: BBC / McQueen



8) Petite hache – BBC iPlayer ou Prime Video

L’anthologie historique de Steve McQueen a brouillé les frontières entre le cinéma et la télévision.

Personnelle et puissante, cette série en cinq parties – se déroulant entre la fin des années 60 et le début des années 80 et explorant l’identité noire britannique – a résonné avec force après un été de manifestations réelles contre l’injustice raciale.

Image:

Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal dans les gens normaux. Pic: BBC / Element Pictures / Hulu



7) Personnes normales – BBC

Basé sur le roman best-seller de Sally Rooney sur l’électricité du premier amour, nous avons été emportés par l’adaptation de la BBC de la relation récurrente entre Marianne et Connell.

Les stars Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal ont été propulsées à la gloire, tandis que la chaîne de Connell a provoqué des comptes de fans, des réflexions et même une augmentation des ventes, selon certains bijoutiers.

6) Roi des tigres – Netflix

Le coup surprise de la culture pop de la pandémie a présenté au monde le gardien de grands félins Joe Exotic et sa rivalité amère avec sa compatriote Carole Baskin.

C’était un visionnage compulsif alors que le documentaire devenait de plus en plus sombre et étrange à chaque épisode, des employés perdant des membres à l’embauche de tueurs à gages.

Image:

Hugh Grant et Nicole Kidman jouent actuellement dans le thriller The Undoing sur Sky Atlantic



5) L’annulation – Sky Atlantic / Now TV

Avec les A-listers Nicole Kidman et Hugh Grant jouant mari et femme, ce thriller brillant sur un thérapeute essayant de déterminer si son mari a assassiné son amant nous a entraînés dès le début – et alors que nous attendions que plus soit révélé chaque semaine, cela prouve que nous sommes toujours heureux de nous connecter pour la télévision sur rendez-vous.

4) Succession – Sky Atlantic / Now TV

Peu importe le travail acharné de vos proches à Noël, c’est un drame pour vous rassurer qu’au moins vos proches ne sont pas aussi horribles les uns envers les autres que la famille Roy.

L’émission de Jesse Armstrong sur les luttes de pouvoir, les doubles relations et le dysfonctionnement de la famille d’un magnat des médias a livré une fin de cliffhanger que personne n’a vu venir.

Que s’est-il passé exactement après cette conférence de presse? Nous avons toujours hâte de le savoir.

Image:

Le gambit de la reine. Pic: Netflix



3) Le gambit de la reine – Netflix

Un drame sur les échecs avait le potentiel d’être, eh bien, sec pour le moins, mais la série limitée scénarisée la plus regardée de Netflix de tous les temps a certainement frappé la cible.

Une version sexy, sombre et convaincante de l’ascension d’une fille vers la célébrité internationale des échecs. Vous l’avez probablement déjà vu, mais cela vaut peut-être la peine de le revoir?

Image:

Eugene Levy et Catherine O’Hara à Schitt’s Creek. Pic: CBC



2) Ruisseau de Schitt – Netflix

«Ew, David! 2020 a vu cette comédie sous-estimée obtenir enfin l’attention critique qu’elle méritait avec une multitude de prix Emmy.

À propos d’une famille de millionnaires malchanceux qui luttent pour s’adapter à la vie des petites villes, la série en est maintenant à sa sixième saison et est stupide et émouvante alors que les enfants adultes trouvent l’amour et apprennent à se débrouiller seuls. Commencez par la première série.

Image:

Michaela Coel comme Arabella dans Je peux te détruire. Pic: BBC / Various Artists Ltd et FALKNA / Natalie Seery



1) Je peux te détruire – BBC iPlayer

Qui a violé Arabella? Cette série était tout aussi intense que sa prémisse, mais aussi drôle, intelligente et différente de tout ce que nous avions vu auparavant – Michaela Coel a fourni le meilleur drame de l’année. Brillamment jouée, magnifiquement tournée, son point de vue sur le consentement, la race et la vie millénaire a été notre gagnante en fuite.