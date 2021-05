Backlash sur le «  baiser sans consentement  » de Disneyland’s Snow White Ride

Le manège remanié de Blanche-Neige de Disneyland fait face à des réactions négatives sur le baiser de Blanche-Neige et du prince charmant pendant qu’elle dort.

L’histoire classique de Disney est la suivante: Blanche-Neige est empoisonnée par une reine maléfique et tombe dans un état comateux. Autrement dit, jusqu’à ce que le «baiser du véritable amour» du prince charmant brise le charme, et qu’ils vivent heureux pour toujours.

La rédactrice en chef de SFGATE, Katie Dowd, et la journaliste Julie Tremaine ont écrit un article expliquant que le trajet en lui-même est «vraiment bon», le fameux baiser est problématique.

Dowd et Tremaine soutiennent que le prince charmant est montré en train d’embrasser Blanche-Neige sans son consentement et que cela «ne peut pas être» le véritable amour.

«Il est difficile de comprendre pourquoi le Disneyland de 2021 choisirait d’ajouter une scène avec des idées si démodées de ce qu’un homme est autorisé à faire à une femme», ont écrit Dowd et Tremaine dans l’article.

La critique fait suite à des changements apportés à d’autres manèges du parc Disney jugés offensants et racistes. Splash Mountain sera remplacé par un manège mettant en vedette «La princesse et la grenouille», un film d’animation de 2009 mettant en vedette Tiana, la première princesse noire du studio. En juin dernier, le scénario de Splash Mountain a été adapté du film de 1946, «Song of the South», qui avait des nuances racistes.

Un autre manège populaire, la croisière dans la jungle à Disneyland et à Disney World, a été critiqué pour ses représentations de peuples autochtones, et Disney a annoncé au début de cette année que l’attraction serait mise à jour.

«Dans le cadre de notre processus continu chez Imagineering, nous examinons la représentation authentique des personnes et des cultures dans nos histoires», a déclaré Carmen Smith, cadre, développement créatif et stratégies inclusives pour Walt Disney Imagineering. «C’est un élément important de la création d’un environnement plus inclusif pour les clients du monde entier.»

Mais tout le monde n’est pas d’accord avec les critiques entourant la course de Blanche-Neige – l’animateur de Fox News, Todd Piro, a partagé son point de vue lundi. Il a dit que le baiser du prince charmant sur une Blanche-Neige empoisonnée était comparable à quelqu’un qui avait besoin de RCR, selon The Independent.

«Et je ne pense pas que quiconque regarde le baiser du prince charmant de Blanche-Neige en disant, mon garçon, c’est un microcosme de la culture du viol par rendez-vous à l’université … une petite fille juste à l’étage ici, chez moi. Je ne veux absolument pas ça, mais désagrégons ça. C’est un dessin animé, c’est une fable de très, très nombreuses années. Ce n’est pas ce que nous craignons tous en tant que papas de filles. «

Alors que certains ne voyaient rien de mal avec le baiser, cela a conduit d’autres familles à se sentir mal à l’aise.

Lorsque les portes de Disneyland ont rouvert le 30 avril, après une fermeture de 400 jours en raison de la pandémie de COVID-19, Amanda Cruz a déclaré qu’elle et son fils de 8 ans étaient parmi les premiers à entrer.

Bien que fervente adepte de Disneyland, Cruz a déclaré que le baiser de Blanche-Neige et du prince charmant avait conduit à une conversation «inconfortable» avec son fils. Cruz a dit qu’il lui avait demandé «pourquoi s’embrassaient-ils seulement quand elle dormait?» Elle a noté que 2021 est l’année où les thèmes du consentement et du racisme sont discutés à la maison mais ne sont pas reflétés dans les parcs d’attractions.

«Je comprends ce que dit l’article de SFGATE, cela m’a obligé à expliquer quand et quand ne pas embrasser quelqu’un à mon garçon», a déclaré Cruz à USA TODAY.

Suivez Gabriela Miranda sur Twitter: @itsgabbymiranda