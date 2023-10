BackerKit restreindra l’utilisation de l’IA Art

Dans un article de blog publié aujourd’hui, financement participatif Site BackerKit annoncé il ne permettra plus « uniquement » l’IA-contenu généré sur sa plateforme. Cette nouvelle politique « vise à répondre aux préoccupations croissantes concernant la propriété du contenu, l’approvisionnement éthique des données et compensation pour le processus de création de contenu. Cette politique fait suite aux critiques généralisées de Terraformer Mars’ utilisation de l’art de l’IA dans un Kickstarter qui a permis de récolter plus de $2 millions.

Tout projet qui utilise uniquement IA-contenu généré ou le contenu qui « n’exige pas un minimum d’apport humain » ne sera pas autorisé à faire l’objet d’un financement participatif sur le site BackerKit. Il existe une certaine marge de manœuvre en matière de remplissage génératif par l’IA et d’utilisation de services de transcription par l’IA, mais il semble y avoir un niveau élevé d’apport humain requis pour satisfaire à la politique. io9 a contacté BackerKil pour clarifier cette politique et mettra à jour ce message si nous recevons une réponse.

En soutien à cette politique, BackerKit « exclura automatiquement de la formation en IA tout le contenu téléchargé par nos créateurs pour leurs projets ». Les nouvelles restrictions entreront en vigueur le 4 octobre, ce qui donnera à tous les créateurs utilisant l’IA-généré des images et du temps de texte pour modifier leurs projets.

