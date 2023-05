Backbone One – PlayStation Edition maintenant disponible pour les smartphones Android

Backbone One est un accessoire de contrôleur sous licence officielle pour smartphones qui a lancé une édition PlayStation l’année dernière pour l’iPhone. Désormais, le même accessoire est également disponible pour les smartphones Android.

La version Android de Backbone One – PlayStation Edition a la même conception et disposition de base que la version iPhone. Vous obtenez le design classique blanc et noir ainsi que des boutons faciaux qui correspondent au contrôleur DualSense pour la PlayStation 5, bien que la disposition du joystick soit différente. Vous obtenez des boutons pour les menus et les captures d’écran ainsi que pour lancer l’application Backbone.

Le contrôleur fonctionne sur la batterie du téléphone mais dispose d’un relais USB pour charger le téléphone lorsqu’il est connecté. Il y a aussi une prise casque pour brancher des écouteurs filaires.

Le contrôleur fonctionne pour les jeux Android et iOS natifs ainsi que pour jouer aux jeux PlayStation 4 et 5 via Remote Play. L’application Backbone permet de rassembler tout ce contenu en un seul endroit tout en offrant des avantages supplémentaires, tels que Google Play Pass d’un mois pour Android ou Apple Arcade d’un mois pour iPhone, ainsi que 3 mois de Discord Nitro.

Le Backbone One – PlayStation Edition pour Android est au même prix de 99,99 $ que la version iPhone.

