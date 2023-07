‘Back On The Strip’ a vos gars drôles préférés Flashdancing

Rassemblez votre shimmy parce que De retour sur le Strip l’apporte dans leur toute nouvelle bande-annonce !

En février, nous avons partagé le premier regard sur La prochaine comédie de Chris Spencer De retour sur le Stripqui met en vedette plusieurs de vos favoris, dont Kevin Hart, Tiffany HaddishWesley Snipes, Spence Moore II et JB Smoove.

Découvrez la toute nouvelle bande-annonce ci-dessous :

Dans Back on the Strip, la coriace Verna (Tiffany Haddish) envoie son fils au cœur brisé Merlin (Spence Moore, Creed III) à Vegas, déterminée à l’aider à réaliser ses rêves de magicien professionnel. Mais une rencontre fortuite dans un hôtel délabré avec M. Big (Wesley Snipes) – le leader de l’équipe de strip-teaseurs noirs autrefois notoire connue sous le nom de « The Chocolate Chips » (JB Smoove, Faizon Love, Bill Bellamy & Gary Owen) – a soudainement Merlin propulsé sous un autre type de projecteur. Dans une course contre la montre pour récupérer sa copine et aider les « Chips » déformés et désynchronisés à retrouver leur rythme, Merlin découvrira bientôt qu’il a déjà tous les tours de magie dont il a besoin. Le film met également en vedette Raigan Harris et Colleen Camp, ainsi qu’un caméo du légendaire Kevin Hart. Chris Spencer, qui a écrit le scénario avec Eric Daniel, fait ses débuts en tant que réalisateur. Le film est produit par Geno Taylor, Missy Valdez, Wesley Snipes, Tiffany Haddish, Chris Spencer, Eric Daniel, Elie Samaha, Donald Kushner et Jeru Tillman.

De retour sur le Strip arrive UNIQUEMENT dans les salles le 18 août 2023

Suivez @backonthestrip pour rejoindre la conversation sur les réseaux sociaux et obtenir des mises à jour sur #BackOnTheStrip.