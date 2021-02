Back In Time sur LPGA pour Sorenstam et Yani Tseng

Annika Sorenstam avait remporté des départs consécutifs sur le circuit de la LPGA en 2008 lorsqu’elle a annoncé qu’elle prendrait sa retraite à la fin de la saison. La décision surprise était encore fraîche trois semaines plus tard lorsque Yani Tseng, 19 ans, a remporté son premier majeur.

Leurs chemins se croisent à nouveau cette semaine d’une manière que peu auraient pu imaginer.

Les deux jouent au LPGA de Gainbridge.

C’est une nouvelle pour différentes raisons.

Sorenstam a eu 50 ans en octobre et n’a pas participé au circuit de la LPGA depuis la dernière épreuve de 2008. La retraite n’est jamais facile au golf, et Sorenstam a été parmi les rares à avoir réussi à repartir au sommet de son art. Cela ne veut pas dire que c’est le début d’un retour, et elle n’a pas dit si quelque chose d’autre était en préparation.

La Suédoise a disputé le championnat PNC avec son père en décembre et a déclaré qu’elle était motivée à jouer davantage parce que son fils, Will, se mettait au golf. Elle a également joué le match d’ouverture de la saison du LPGA Tour le mois dernier, bien que Sorenstam faisait partie de la division des célébrités.

Elle a parlé en décembre de son désir de participer à des événements seniors, mentionnant spécifiquement l’Open senior féminin américain. Le problème, c’est que c’est à peu près à l’époque des Jeux olympiques, et Sorenstam a récemment été nommé à un rôle largement cérémoniel de président de la Fédération internationale de golf.

Cette semaine au lac Nona, son parcours à domicile à Orlando, en Floride, elle sera sur le terrain aux côtés de Jin Young Ko, la joueuse n ° 1 du golf féminin.

Ko avait 13 ans lorsque Sorenstam a pris sa retraite.

Je ne suis pas sûr de connaître Annika, juste j’ai entendu dire qu’Annika est une légende, a déclaré Ko. Mais je veux jouer avec elle cette semaine.

C’est vrai pour presque tout le monde sur le terrain.

Sei Young Kim, la deuxième joueuse au monde, était aussi heureuse d’entendre que Sorenstam jouerait comme elle l’était de s’éloigner de sa maison glaciale près de Dallas.

Si j’ai une chance, je veux jouer avec elle parce qu’elle est mon idole quand j’étais jeune, a déclaré Kim. Je suis très heureux d’être très proche de la voir jouer.

Et puis il y a Tseng, qui devrait être au sommet de sa carrière.

Elle n’avait aucune raison de croire que le grand golf qu’elle jouait au début de sa carrière ne le serait pas toujours. Rien ne dure jamais dans ce sport Jordan Spieth est le dernier à pouvoir parler des hauts et des bas, mais peu d’entre eux ont chuté aussi loin ou aussi rapidement que Tseng.

Tseng avait 22 ans lorsqu’elle a remporté sa cinquième majeure, ce qui en fait la plus jeune joueuse, homme ou femme, à avoir autant de majors à cet âge. Elle a remporté 12 victoires à travers le monde en 2011. Lorsqu’elle a remporté la Kia Classic en mars 2012 pour son 15e titre du circuit de la LPGA, elle manquait de quatre points au Temple de la renommée de la LPGA.

C’était sa dernière victoire.

Tseng a atteint le n ° 1 mondial et y est resté 109 semaines, une séquence de deuxième seulement devant Lorena Ochoa. Et puis elle a arrêté de gagner. Elle a arrêté de se battre. Elle est tombée dans le piège de penser qu’elle devait être à la hauteur de son classement n ° 1 sans reconnaître que c’est son jeu qui l’a amenée là-bas.

Je regardais (ce que) j’imaginais que le n ° 1 mondial devrait être, quelqu’un de bien meilleur que moi, a déclaré Tseng au milieu de ses moments les plus difficiles.

Le dernier événement de la LPGA pour la femme de 32 ans a été le championnat Lotte à Hawaï en avril 2019. Elle a pris une exemption médicale et est rentrée chez elle à Taiwan. Golfweek a rapporté que Tseng s’était inscrit à une retraite de méditation de 10 jours qui signifiait pas de conversation, pas d’ordinateurs, pas de contact visuel. Elle a pleuré pendant les cinq premiers jours.

J’ai finalement laissé tomber, a déclaré Tseng à Golfweek. J’ai été si dur avec moi-même.

Elle a lentement plongé ses orteils dans l’eau, et la pandémie de COVID-19 a contribué à cela. Tseng a joué cinq fois au cours de la seconde moitié de 2020 sur la LPGA de Taiwan, manquant une coupe et ne parvenant pas à terminer dans le top 25. Elle a joué un autre événement de Taiwan au début de son année, le Hitachi Ladies Classic, où le joueur le mieux classé était le n ° 125.

Tseng, qui revient cette semaine au n ° 919 mondial, est à égalité au 55e rang.

Tseng vivait au lac Nona, elle a acheté la vieille maison de Sorenstam jusqu’à son déménagement en Californie pour des vols plus faciles vers Taiwan. Ce sera le premier grand pas en arrière, et c’est un long chemin.

Je pense que c’est un retour des profondeurs, a déclaré Judy Rankin, membre du Temple de la renommée et analyste télévisuelle de longue date. «Elle n’a pas eu beaucoup de mauvaises expériences. Et puis vous vous embourbez dans les moments difficiles. Vous arrivez là où même si vous obtenez un couple sous la normale, vous voyez un nuage noir.

Elle a fait une chose très intelligente pour s’enfuir, a ajouté Rankin. Si elle veut le retrouver, elle a pris un bon chemin pour faire une bonne pause.

Plus de golf AP: https://apnews.com/hub/golf et https://twitter.com/AP_Sports