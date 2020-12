Quand il s’agit d’amour, Tayshia Adams ne joue pas à des jeux. Mais la star de télé-réalité de 30 ans était prête à s’asseoir sur la sellette et à répondre à quelques questions brûlantes à son sujet Bachelorette prétendants lors de l’épisode du 9 décembre de Le spectacle Ellen DeGeneres.

À l’aide de son « générateur de Bachelorette », Ellen Degeneres a fait apparaître des phrases aléatoires sur son écran, puis a demandé à Tayshia de révéler quel type correspondait à cette description. Lorsqu’on lui a demandé lesquels de ses hommes étaient les plus susceptibles de se glisser dans les DM d’une célébrité, par exemple, Tayshia a choisi Chasen Nick. Et lorsqu’on lui a demandé quelle personne était la plus susceptible d’être ivre lors d’une cérémonie des roses, Tayshia a répondu: « Oh c’est définitivement Noé [Erb]. «

Parfois, elle n’a pas donné une seule réponse. Lorsqu’on lui a demandé qui était le meilleur embrasseur, par exemple, Tayshia a choisi Ben Smith, Blake Moynes, Brendan Morais et Zac Clark. Mais lorsqu’on lui a demandé lequel de ses prétendants était « le matériel du futur mari », Tayshia n’a cité qu’un seul nom.

«Je me sens comme tout le monde», dit-elle, «mais probablement Zac.