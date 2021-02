La star de Bachelorette Tayshia Adams a déclaré que Chris Harrison « se retirer » de la série est « une très bonne chose ».

Ses commentaires font suite au «scandale de racisme» de l’hôte de longue date.

La star de télé-réalité de 30 ans a rompu son silence concernant Chris quittant l’émission du concours de rencontres ABC lors de l’épisode de jeudi de Click Bait avec Bachelor Nation.

Chris, 49 ans, est actuellement sous le feu après avoir défendu l’actuel Bachelier la candidate Rachael Kirkconnell et ses actions à l’université, qui comprenaient la participation à un Fête « Old Plantation ».

Suite à la réaction des téléspectateurs de The Bachelor et des anciens de l’émission, Chris s’est excusé pour ses paroles blessantes et a annoncé qu’il s’éloignait temporairement de la franchise de télé-réalité et qu’il n’organiserait pas la prochaine spéciale After the Final Rose.

La décision de Chris est venue après les téléspectateurs a demandé que l’hôte de longue date soit renvoyé et 25 femmes de la saison en cours se sont rassemblées dénoncer ses propos défendant Rachael.

Lors de son apparition sur le podcast, Tayshia a dit que les excuses de Chris « signifiaient beaucoup » pour elle.

Elle a ensuite souligné certaines parties de la déclaration qui se démarquaient, expliquant: « Je pense qu’après avoir lu ses excuses, il y a quelques choses qui m’ont marqué, ça m’a frappé un peu plus le cœur de savoir qu’il voulait vraiment dire ce qu’il était en disant. »

Tayshia a poursuivi: « Il a dit: » En excusant le racisme historique, je l’ai défendu « , ce qui est la vérité absolue, et le fait qu’il ait appelé cela et reconnu cela et il le reconnaît, signifie beaucoup pour moi. »

La personnalité de la télévision a ajouté: « Le fait qu’il ait dit:` `Ce n’est pas seulement un moment, mais un engagement à une bien meilleure compréhension que je ferai activement chaque jour » a également eu beaucoup d’importance pour moi, car ce n’est pas qu’un moment , tout comme comment Les Noirs, c’est important n’est pas seulement un sujet tendance sur Instagram – c’est une chose qui se déroule chaque jour et à laquelle nous devrions activement essayer de participer et mieux. «

Tayshia a également noté que Chris s’écarter de la série était «absolument» la bonne décision, déclarant: «Ses paroles ont affecté beaucoup de gens, vous savez, moi y compris.

« Je pense que le fait qu’il s’approprie, et ne se contente pas de présenter des excuses, puis de retourner au travail le lendemain comme si de rien n’était en dit long en son nom. »

En vedette dans la dernière saison de La bachelorette, Tayshia a trouvé l’amour avec son fiancé Zac Clark.

Après que Chris ait défendu Rachel, qui est actuellement en compétition pour gagner le leader Matt James, fans de la franchise a suggéré qu’une ancienne star prenne en charge les fonctions d’accueil.

Les fans se sont rendus sur Twitter pour noter que Rachel Lindsay, JoJo Fletcher ou Ben Higgins pourraient être de bons remplaçants.

Alors que de nombreux téléspectateurs ont demandé à Rachel de devenir la nouvelle animatrice, elle a partagé sur son podcast Higher Learning qu’elle voulait en finir avec la franchise.

La femme de 35 ans a déclaré qu’elle était toujours « liée par contrat à certains égards » à l’émission ABC, mais lorsqu’elle est terminée, « je le suis aussi ».

Elle a admis: «Je ne peux pas. Je ne peux plus le faire.