ANCIEN La star de Bachelorette Rachel Lindsay a quitté le podcast de l’émission alors qu’elle «mettait fin à son contrat ABC».

La nouvelle vient après que l’hôte de 36 ans, Chris Harrison, a accusé un comportement raciste.

Getty Images – Getty

Rachel, alun de Bachelorette, a révélé qu’elle avait quitté le podcast de l’émission[/caption]

Les derniers épisodes de Rachel du podcast Bachelor Happy Hour, qu’elle co-anime avec son compatriote La bachelorette La star Becca Kufrin, sera diffusée en deux parties à partir du 27 avril et se terminant le 4 mai.

Les deux derniers épisodes permettront à Rachel et Becca de se remémorer leurs souvenirs préférés de la série.

Rachel a conclu Épisode de mardi en partageant les nouvelles, en déclarant: «Je vais faire ce court et doux: toutes les bonnes choses doivent prendre fin et j’ai l’impression que certaines choses suivent leur cours et pour moi j’ai suivi mon cours en ce qui concerne le podcast . »

L’ancienne star de Bachelorette a poursuivi: «Nous avons commencé ce podcast en parlant de combien c’est amusant, et c’est le cas, et de la communauté que nous avons créée et nous sommes déjà ici avec 100 épisodes et j’en suis fier et de quoi c’est devenu et ça a commencé avec Ali qui est fantastique – j’ai l’impression de ne pas lui faire assez d’éloges.

Becca est intervenue en tant que co-animatrice du podcast lorsque Ali Fedotowsky a quitté la série.

Instagram @bkoof

Rachel co-anime le podcast Bachelor Happy Hour avec Becca Kufrin[/caption]

Getty

Elle a expliqué que l’épisode de la semaine prochaine sera son dernier[/caption]

Rachel a déclaré à Becca: «Ensuite, Ali a dû y aller et vous êtes entré et vous aimez ne pas manquer un battement et cela a été très amusant de voir notre amitié grandir à travers le podcast, juste pour s’amuser avec tout le sang neuf qui arrive. de l’émission pour travailler dans des moments difficiles, pour venir ici et nous évacuer quand nous traversons quelque chose comme c’est ce que le podcast vous donne, cette communauté. »

Malgré le départ de Rachel, le podcast ne se termine pas car un nouveau co-animateur sera annoncé prochainement.

La décision de Rachel de mettre fin à son association avec la franchise vient après avoir accusé l’hôte de longue date Chris, 49, de comportement raciste.

La controverse a commencé lorsque des photos de la candidate Rachael Kirkconnell ont refait surface Fête du «vieux sud».

Rachael K. a concouru pour gagner Matt James au Le célibataire, alors qu’elle a finalement remporté la saison.

Getty

La décision intervient après qu’elle ait critiqué Chris pour avoir défendu Rachael Kirkconnell[/caption]

abc

Le concurrent controversé a remporté la saison de Matt James[/caption]

Chris a défendu le candidat tout en étant interviewé par Rachel sur Extra, déclarant: «Nous avons tous besoin d’un peu de grâce, d’un peu de compréhension, d’un peu de compassion. Parce que j’ai vu des trucs en ligne… encore une fois, ce truc de «juge, jury, bourreau» où les gens déchirent la vie de cette fille. »

Suite à des réactions négatives, Chris s’est retiré de la série et s’est publiquement excusé auprès de Rachel.

En parlant à Michael Strahan de GMA, Chris a déclaré: «Je suis attristé et choqué de voir à quel point j’étais insensible dans cette interview avec Rachel Lindsay. Je ne peux pas croire que je n’ai pas parlé contre les partis d’avant-guerre, ce qu’ils représentent.

«Je m’oppose à toutes les formes de racisme et je suis profondément désolé de Rachel Lindsay et à la communauté noire.

Supplémentaire

Chris a finalement présenté ses excuses à Rachel pour avoir défendu le concurrent[/caption]





Il a affirmé qu’il s’était excusé auprès de Rachel et l’avait fait une fois de plus lors de l’interview, déclarant: «À quiconque jette de la haine à Lindsay, arrêtez s’il vous plaît. C’est inadmissible. »

Depuis l’entretien initial, Rachel a été forcée de désactiver son compte Instagram après que certains fans de Bachelor aient prétendu qu’elle avait ruiné la franchise.

Rachel a depuis retourné sur Instagram, tandis que elle a également révélé qu’elle avait accepté les excuses des hôtes.

L’ancienne star a déclaré qu’elle n’avait pas parlé directement avec Chris depuis la diffusion de l’interview de GMA, mais a confirmé qu’elle l’avait regardée.

Elle a également déclaré à TMZ qu’ils en avaient parlé il y a environ trois semaines lorsque le scandale s’est produit, ajoutant qu’il s’était excusé directement auprès d’elle à l’époque.

Getty

Rachel a dit qu’elle avait accepté les excuses de l’hôte[/caption]