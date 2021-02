L’ancienne Bachelorette Rachel Lindsay est « en pourparlers pour animer » la prochaine émission spéciale After The Final Rose.

Rachel peut prendre le rôle de l’hôte de longue date Chris Harrison « s’est retiré » en raison de ses allégations de racisme.

Chris, 49 ans, est actuellement sous le feu après avoir défendu l’actuel Bachelier la candidate Rachael Kirkconnell et ses actions passées, notamment la participation à un Fête « Old Plantation ».

Suite aux réactions négatives des fans et des anciens de l’émission, Chris s’est excusé pour ses paroles blessantes et a annoncé qu’il se retirait temporairement de la franchise de télé-réalité.

Il n’accueillera pas non plus la prochaine spéciale After the Final Rose, qui rattrapera Matt James et le vainqueur de la saison.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun: « Chris ne sera certainement pas à After The Final Rose.

« Ce sera très inhabituel car il est non seulement le visage de la spéciale, mais aussi l’un des meilleurs producteurs.

« Mais il ne sera même pas derrière la caméra. »

L’initié a ajouté: « Il n’y a pas encore eu de décision prise sur la façon dont il sera mené ou qui l’hébergera, mais beaucoup de fans veulent Rachel Lindsay.

« Les dirigeants savent que cela a le plus de sens, donc elle est en tête de liste des personnes qu’ils veulent. »

L’homme de 35 ans précédemment joué sur La bachelorette en 2017 et a marqué l’histoire en montrant la première femme noire de premier plan.

Lorsqu’on lui a demandé si des noms avaient été discutés quant à savoir qui remplacerait Chris, The Sun a répondu: «Ils ne sont même pas près du stade de faire une liste restreinte de remplaçants potentiels.

« De toute évidence, le nom de Rachel Lindsay est évoqué, mais ABC ne prendra pas une décision irréfléchie à propos de celui-ci, ils prendront leur temps. C’est difficile. »

La source a conclu: « Chris est très aimé et le seul animateur de l’émission, mais c’est aussi un nouveau monde depuis le début de l’émission et ils savent qu’ils doivent faire une sorte de changement. »

Une autre source s’est entretenue avec Nous hebdomadaire à propos de la possibilité que Rachel soit l’hôte d’After The Final Rose, déclarant: «ABC et Warner Bros. ont parlé à Rachel de la possibilité d’accueillir le spécial After the Final Rose et ils aimeraient qu’elle assume le rôle.

«Elle est toujours en train de peser les options et fait pression pour que After the Final Rose inclue une plus grande conversation sur la course dans sa franchise. Aucune décision finale n’a encore été prise. »

Plus tôt ce mois-ci, Rachael a suscité l’indignation lorsque des photos ont refait surface d’elle habillée lors d’une fête controversée du «Vieux Sud» en 2018.

Elle est actuellement en compétition pour gagner Mat, 29 ans, sur la saison 25 de Le célibataire.

Lors d’un entretien avec l’ancienne Bachelorette Rachel, Chris a demandé aux fans de faire preuve de «compassion» pour le candidat actuel.

Il a également affirmé que les problèmes de racisme étaient «bien» en 2018 mais «pas en 2021», tout en ajoutant qu’il «n’était pas la police réveillée».

La décision de l’animateur de faire une pause dans l’émission est venue après les téléspectateurs a demandé que l’hôte de longue date soit renvoyé et 25 femmes de la saison en cours se sont rassemblées dénoncer ses propos défendant Rachael.