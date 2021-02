L’ancienne Bachelorette Rachel Lindsay a déclaré qu’elle « ne se soumettra pas » à la « toxicité » d’ABC.

Les commentaires de la femme de 35 ans font suite à des rumeurs selon lesquelles elle remplacerait Chris Harrison en tant qu’animateur de l’émission.

Chris, 49 ans, est actuellement sous le feu après avoir défendu l’actuel Bachelier la candidate Rachael Kirkconnell et ses actions passées, notamment la participation à un Fête « Old Plantation » au collège.

Suite à la réaction des fans et des anciens de l’émission, Chris s’est excusé pour ses paroles blessantes et a annoncé qu’il se retirait temporairement de la franchise de télé-réalité.

Tant que ça a été a émis l’hypothèse que Rachel prendrait en charge les fonctions d’accueil pour le prochain spécial After The Final Rose, l’ancienne star de télé-réalité a semblé mettre fin aux rumeurs selon lesquelles elle prendrait en charge les fonctions d’hébergement.

Elle a exclusivement dit au GENS: « Honnêtement, je ne peux même pas y aller. Parce que premièrement, Chris a seulement dit qu’il s’était écarté, et c’est tout ce que je sais, qu’il ne faisait pas la finale.

« Il m’est difficile de penser à être l’hôte, parce qu’à bien des égards, Bachelor Nation a changé ma vie de la meilleure façon possible. Mais en même temps, c’est vraiment toxique. … Et je ne le fais pas. savoir si je veux me soumettre à ça. «

Rachel précédemment joué sur La bachelorette en 2017 et a marqué l’histoire en montrant la première femme noire de premier plan.

Plus tôt ce mois-ci, le candidat Rachael Kirkconnell a suscité l’indignation lorsque des photos ont refait surface d’elle habillée lors d’une fête controversée du «Vieux Sud» en 2018.

Elle est actuellement en compétition pour gagner Mat James, 29 ans, dans la saison 25 de Le célibataire.

Lors d’un entretien avec Rachel, Chris a demandé aux fans de faire preuve de «compassion» pour Rachael.

Il a également affirmé que les problèmes de racisme étaient «bien» en 2018 mais «pas en 2021», tout en ajoutant qu’il «n’était pas la police réveillée».

En parlant à PEOPLE, Rachel a noté qu’elle ne voulait pas nourrir l’idée qu’elle était toujours après le concert d’animation.

Elle a dit: «Je ne sais pas si je veux jouer dans toute la ligne de pensée que les gens pensent que j’ai fait ça pour obtenir le travail de Chris Harrison. C’est tellement sauvage.

«Ouais, je suis allé avoir une entrevue avec une personne pour récapituler l’épisode de la nuit dernière et j’ai pensé: ‘Vous savez quoi? Aujourd’hui, je vais essayer de prendre votre travail.’

« Comment pourrais-je penser comme ça? Mais c’est le genre de trucs que les gens disent de moi. Donc pour moi, je ne sais vraiment pas – je ne sais pas si c’est quelque chose pour moi. »

Rachel a ajouté qu’elle ne serait pas surprise si l’émission avançait sans animateur, déclarant: « Si Chris décide de dire: ‘Je ne veux pas du tout faire ça’, ou ‘je vais partir, mon temps est écoulé, je ne pouvais pas les voir [replacing him].

« Je veux dire, pré-quarantaine, il était à peine dans la série, de toute façon. Je pense qu’ils pourraient raconter, faire venir un ancien concurrent. Mais pour moi, je ne sais pas. Et parce que c’est tellement 50/50 sur la façon dont les gens ressentent pour moi, je ne pense même pas vraiment qu’ils l’offriraient. »

L’ancienne Bachelorette a également déclaré qu’elle «ne voulait pas être muselée», expliquant: «Cette liberté de dire ce que je ressens et d’exiger des changements et de parler, je ne pourrais pas faire la même chose si j’étais l’hôte.

« Mais d’un autre côté, si je l’étais, alors je serais une personne au pouvoir qui pourrait dire: ‘Hé, nous devons faire ça.' »

Rachel a conclu que la franchise avait besoin « d’avoir quelqu’un au pouvoir qui soit une personne de couleur qui la comprenne, qui la comprenne. Parce que comme nous le voyons maintes et maintes fois, même avec le plomb [of color], vous ne comprenez toujours pas, car nous voyons des choses arriver qui ne devraient pas. «