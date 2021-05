BACHELORETTE Rachel Lindsay a accusé les producteurs de la franchise de «lancer intentionnellement des hommes noirs qui ne sortent pas avec des femmes noires» lors de sa saison.

Elle a affirmé qu’elle s’était effondrée en pensant à quel point le traitement injuste des célibataires et des candidats du POC était injuste.

Rachel Lindsay a affirmé que les producteurs avaient délibérément choisi des hommes noirs qui ne sortaient pas avec des femmes noires pour sa saison[/caption]

Rachel a dit qu’elle pensait que le choix des hommes de sa saison était une blague[/caption]

Dans une interview avec le mannequin Ziwe Fumudoh, Rachel Lindsay s’est ouverte sur le manque de diversité sur le Les bacheliers deux franchises.

Ziwe a d’abord souligné à quel point il était intéressant que les trois protagonistes noirs de la série – Rachel, Matt James et Tayshia Adams – aient finalement choisi des candidats blancs.

À cela, Rachel a déclaré: «C’est quelque chose qui m’inquiétait avant de participer à l’émission.

«Je pense que j’ai eu un peu plus de grâce parce que j’étais le premier et que les gens étaient juste excités qu’une personne de couleur joue ce rôle.»

Elle a prétendu qu’elle était tombée en panne[/caption]

Elle a terminé sa saison avec Bryan Bosolo[/caption]

Et quant à sa saison, l’avocate a affirmé qu’elle avait été laissée en larmes à un moment donné en raison des problèmes de race dans l’émission.

«Il y a eu un moment où je suis tombée en panne devant la caméra, et ils ont utilisé mes larmes pour autre chose, mais je devenais bouleversée par la sélection d’hommes de couleur», a-t-elle déclaré.

Elle a affirmé que certains des hommes noirs de sa saison «ne sortaient pas avec des femmes noires» et qu’ils avaient été choisis pour concourir pour son cœur parce que les producteurs «trouvaient cela intéressant».

«J’ai dit: ‘Vous pensez que c’est intéressant? C’est ma vie. Je vis cela », a déclaré Lindsay.

Tayshia Adams a également terminé avec un homme blanc[/caption]

Matt James a terminé avec Rachael Kirkconnell[/caption]

Son entretien avec Ziwe intervient après avoir été impliquée dans un scandale de racisme avec un ancien animateur Chris Harrison et ancien concurrent Rachael Kirkconnell.

Il y a quelques mois, The Sun a découvert des photos de Rachael K. assistant à une fête d’avant-guerre il y a quelques années, où elle était habillée en costume et tout.

Son passé insensible a causé beaucoup de réactions négatives pour la candidate et cela a même coûté sa relation avec Matt, qui lui avait donné la dernière rose la saison dernière.

Suite à l’incident, Chris est allé sur Extra où il a été interviewé par Rachel sur les photos.

Étonnamment, l’hôte a défendu le passé raciste de Rachael et a dit à l’ancienne Bachelorette: «Nous avons tous besoin d’un peu de grâce, d’un peu de compréhension, d’un peu de compassion.

Rachel et Chris Harrison se disputent après avoir défendu le racisme[/caption]

«Parce que j’ai vu des trucs en ligne… encore une fois, ce truc de ‘juge, jury, bourreau’ où les gens déchirent juste la vie de cette fille.

«Et plonger dans… le record de vote de ses parents… c’est incroyablement alarmant de regarder ça!

«Je n’ai pas encore entendu Rachael parler à ce sujet, et jusqu’à ce que j’entende réellement cette femme avoir une chance de parler, qui suis-je pour dire [anything]? »

Ses commentaires lui ont valu beaucoup de réactions négatives et une querelle a commencé entre Rachel et Chris.

Chris a ensuite publié une déclaration disant qu’il «se retirerait pendant un certain temps».

« La saison historique de The Bachelor ne doit pas être gâchée ou éclipsée par mes erreurs ou diminuée par mes actions », lit-on dans le communiqué.

Il a ajouté: «Je suis déterminé à être éduqué à un niveau plus profond et plus productif que jamais.»

Chris a été renvoyé de The Bachelor[/caption]

Il était alors licencié en tant qu’hôte de The Bachelor et Bachelorette.

Depuis lors, Rachel a été ouverte sur les expériences qu’elle a eues en tant que Bachelorette et a même affirmé que le personnel, qui est aussi des gens de couleur, a quitté la série après le scandale.

La star de la télé-réalité a déclaré: «Quiconque défend le changement, je ne comprends pas comment vous pourriez faire partie de cette saison en cours.

«Comme nous l’avons vu dans cet épisode actuel, il reste encore beaucoup de travail à faire. Je ne veux pas que mon nom soit affilié. J’ai entendu dire qu’il y a plusieurs personnes de couleur qui se sont retirées de la série, qui faisaient partie du casting pour cette saison en cours.

Elle a ajouté que la controverse avec Chris et Rachael K n’est pas terminée, déclarant: «Toutes les personnes de couleur ont été affectées par les mots mêmes qu’il a prononcés. Oui, il s’est excusé. Oui, je l’ai accepté, mais quand même, nous n’avons pas oublié ce qui a été fait d’une personne qui a été avec la franchise depuis le début.

« Alors, bien sûr, les gens ne veulent pas en faire partie – les gens qui ne se sentent pas inclus ne veulent pas en faire partie. »

Rachel a affirmé que de nombreux coéquipiers qui étaient POC ont également démissionné[/caption]

Rachel a également expliqué comment la production a édité les derniers épisodes présenter le père de Matt James sous un jour stéréotypé.

« Si la Célibataire la franchise nous a montré quelque chose, c’est qu’ils ne savent pas protéger les gens de couleur, ils ne savent que les exploiter. Ils ne savent comment mal gérer les situations que lorsqu’ils viennent à la course », a-t-elle expliqué.

«Cette conversation a peut-être été nécessaire pour Matt. Peut-être que Matt en avait besoin, mais c’était une conversation qui aurait dû être réservée à Matt, mais pour le reste du monde, voir cela montre que vous ne vous souciez pas de vos concurrents – en particulier de ceux de la couleur.

«Le fait que vous étiez si disposé à le jeter sous le bus et à l’exploiter pour des stéréotypes au sein de la communauté pour ce que vous appelleriez une« bonne télé ».»





Malheureusement, Rachel s’exprimant a également suscité beaucoup de haine de la part des fans inconditionnels de Bachelor qui l’ont critiquée pour avoir perturbé la série.

Elle quitter le podcast Bachelor Happy Hour, qu’elle co-anime avec un autre La bachelorette star Becca Kufrin, et a mis fin à son contrat avec ABC.