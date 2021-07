Bachelorette Katie Thurston sanglote en éliminant Andrew Spencer mais REGRETTE son choix et le supplie de rester – ce qu’il refuse

BACHELORETTE Katie Thurston a sangloté en éliminant Andrew Spencer, mais a ensuite REGRETTÉ son choix et a supplié le favori des fans de rester.

Bien qu’il ait poursuivi le jeune de 26 ans à travers l’hôtel alors qu’il quittait le spectacle, Katie, 30 ans, n’a pas pu convaincre son prétendant de rester après avoir admis s’être senti « déplacé » par son licenciement.

5 Bachelorette Katie Thurston a sangloté lors de l’élimination choquante de ce soir Crédit : ABC

5 Andrew Spencer a pleuré alors qu’il était éliminé lors de la dernière cérémonie des roses de l’épisode de ce soir Crédit : ABC

Une semaine avant le ville natale très convoitée lundi prochain, La bachelorette a renvoyé trois hommes chez eux – Brendan Scanzano, Mike Planète et André.

Après avoir éliminé le footballeur lors de la cérémonie des roses, Katie a demandé à le faire sortir.

elle rapidement a commencé à sangloter car elle a admis avoir «des sentiments si forts» pour le natif du Minnesota mais avait des «liens plus profonds» avec les autres hommes.

Katie a fondu en larmes et André a également pleuré lors de l’envoi émotionnel.

LE RETOUR CHOQUANT D’ANDREW

Le moment triste s’est terminé par une longue maison et les deux stars de la réalité semblant avoir le cœur brisé.

Cependant, le lendemain matin, Andrew est apparu dans la suite de Katie dans leur complexe du Nouveau-Mexique pour un au revoir plus heureux.

Il a dit à Katie choquée qu’il ne pouvait pas « mettre fin à leur relation comme la nuit dernière » et qu’il devait « la terminer avec un sourire ».

Les deux parlent de certains de leurs sentiments – Andrew proclamant qu’il y a « vraiment quelque chose là-bas » entre eux.

Cependant, Katie s’en tient à sa décision et le couple s’embrasse à nouveau avant qu’elle ne l’envoie faire ses bagages.

Alors qu’Andrew s’en va, il lui donne une carte qui dit « Si tu changes d’avis… j’attendrai.

Katie sanglota à nouveau en lisant la carte et s’enfuit de sa chambre pour traverser l’hôtel en courant pour chasser son prétendant.

Quand elle le rattrape, il a l’air choqué et elle court dans ses bras et lui donne une étreinte serrée.

Katie a pleuré qu’elle « devait le revoir » et lui a demandé « S’il y avait un moyen de rester un peu plus de temps, le voudriez-vous? »

Cependant, Andrew a semblé vaincu et a exprimé sa déception face à l’ensemble de la situation.

LE CONCURRENT REFUSE L’OFFRE DE KATIE

« C’est difficile parce que je ne peux pas prétendre que cela ne s’est pas produit. C’est arrivé et je me sens déplacé.

« Je veux que ma future femme me choisisse et je n’ai pas été choisi. Alors je dois dire non », a-t-il avoué.

Katie avait l’air triste mais comprenait sa décision et les deux se sont dit au revoir pour de bon – mais pas avant de s’embrasser une dernière fois.

L’élimination de l’athlète survient une semaine après que les publications sur les réseaux sociaux au cours des dernières années aient refait surface. Andrew qualifiant les femmes de « grosses putes » ainsi que d’autres commentaires concernant.

Dans un tweet à son ami de 2013, il a déclaré: « Et Direll, arrête de parler aux grosses putes. »

De retour en 2016, le favori des fans a dit : « Toutes les blondes ont de petites lèvres.

Dans un tweet écrit à Kendall Jenner en 2014, le footballeur a fait référence à l’ex star de la NFL de Kim Kardashian, Reggie Bush.

ANDREW VEUT ÊTRE ‘LE PROCHAIN ​​BACHELOR’

« Vous êtes juste jaloux que je sois le prochain Reggie Bush dans cette famille », a déclaré l’athlète.

Il a également fait une série de tweets controversés sur les «femmes noires» en particulier, notamment en se moquant de quelqu’un pour «avoir épousé une fille noire».

Le finaliste a même avoué son rêve de devenir le prochain Bachelor.

« Laissez-moi être le prochain Bachelor », a-t-il écrit avec un sourire narquois en mars 2014.

Andrew n’a pas répondu à la demande de commentaires de The Sun.

Les fans ont été indignés par les messages insensibles, l’un d’eux le claquant: « Noooooon! Je viens de dire qu’il était mon gars préféré des dernières saisons. C’est pourquoi j’ai des problèmes de confiance. »

Un autre a dit : « Euh. C’est vraiment décevant. Vraiment comme lui dans l’émission. Je ne comprends pas pourquoi ces gens ne nettoient pas leurs réseaux sociaux avant de participer à ces émissions.

«Je peux peut-être oublier quelqu’un qui était jeune, stupide et ignorant dans le passé. Mais vous avez grandi et avez regardé ces choses à la lumière du jour maintenant et n’avez pas vu de problème ? »

« Merde André !!! C’est tellement décevant. Je ne l’aurais jamais épinglé pour avoir un état d’esprit aussi misogyne et inapproprié », a déclaré un troisième.

5 Andrew est venu rendre visite à Katie le lendemain matin et a laissé une note émotionnelle Crédit : ABC

5 Katie A CHASSÉ Andrew pour le supplier de rester, mais il a refusé et s’est « senti déplacé » Crédit : ABC