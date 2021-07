Bachelorette Katie Thurston prétendant Connor Brennan FAIT avec un fan à Men Tell All après qu’il a été qualifié de « mauvais baiser »

Le prétendant de BACHELORETTE, Connor Brennan, s’exhibe avec un fan de Men Tell All après que Katie Thurston l’ait qualifié de « mauvais baiser ».

Le favori a été renvoyé chez lui après que Katie « ne pouvait rien ressentir » pendant qu’ils s’embrassaient cette saison, ce qui a conduit au moment choquant de ce soir avec un membre du public.

Les hôtes Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe – qui ont fait leurs débuts dans Men Tell All après le limogeage de Chris Harrison – ont amené Connor, 29 ans, sur la sellette.

La conversation s’est rapidement tournée vers ses capacités à embrasser, car les derniers mots que le professeur de mathématiques a prononcés lors de son départ émotionnel étaient « à quel point suis-je mauvais embrasseur? »

Alors que le trio discute de la question, une voix de femme peut être entendue – ce qui fait que Connor regarde autour de lui avec enthousiasme pour ensuite croiser les yeux d’une personne debout dans le public.

« J’ai toujours pensé que tu étais mignon et je serais curieux de voir à quel point tu embrasses bien », a déclaré le fan.

Connor a répondu avec empressement: «Je vous vérifiais plus tôt. Tu veux venir ici ?

La femme – qui s’appelle Tara – est alors descendue du public et le duo s’est mis à s’embrasser avec passion.

Connor a stupéfié l’hôte et ses collègues concurrents alors qu’il attrapait à plusieurs reprises Tara pour garder leurs lèvres verrouillées.

Andrew Spencer, le favori des fans, a même crié « Attrapez-les, Tiger ! » tout au long de leur long baiser.

Après que le natif du Tennessee se soit embrassé plusieurs fois, le couple a rejoint les co-animateurs sur le canapé – où Tara a donné son score de baiser « un 11 ».





Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Le soleil est votre destination idéale pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS.