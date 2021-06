KATIE Thurston « préoccupée » d’être la TROISIÈME Bachelorette que Blake Moynes est sortie alors que les fans critiquent son retour « injuste ».

Dans l’épisode de ce soir de l’émission de rencontres ABC, le beau prétendant a fait un retour choquant après avoir déjà essayé de trouver l’amour avec Tayshia Adams et Clare Crawley.

L’ancienne Bachelorette et hôte actuelle Tayshia a eu un entretien émotionnel avec Katie, 30 ans, où elle a révélé que « quelqu’un de son passé » l’avait contactée à propos du natif de Washington.

« Il ne peut pas arrêter de penser à toi et je sais qu’il est prêt pour le mariage », a jailli Tayshia de son ex.

Alors que Katie commençait à pleurer, on lui a dit de sortir pour voir à quel homme l’hôte faisait référence et a trouvé Blake qui l’attendait dans un blouson vert.

Les deux hommes se sont croisés les yeux et ont partagé une longue étreinte avant de s’asseoir sur un banc pour une longue conversation.

Elle a semblé surprise de le voir et a même admis qu’il était la « dernière personne » dont elle pensait qu’il rejoindrait sa saison.

« Votre ouverture d’esprit, votre audace sont toutes des choses qui m’attirent beaucoup », s’est exclamée la Canadienne à Katie.

Semblant bouleversée, elle a déclaré dans un confessionnal : « Je suis tellement énervée. J’ai vu Blake sur la saison de Tayshia et il m’a même déjà envoyé un DM pour me complimenter sur ma personnalité audacieuse.

Elle lui a alors dit : « Tu es un beau mec. Mais la dernière personne que je m’attendais à voir ici.

«C’est concernant vous avez daté deux Bachelorette et si vous restez, je serai votre troisième Bachelorette.

« Il y a beaucoup de problèmes dans la maison des gens ici pour les bonnes raisons et je veux m’assurer de faire quelque chose de bien. »

Cependant, Blake lui a assuré qu’il était là pour l’amour, expliquant : « Je regretterais pour toujours si je ne faisais pas ça.

«Je vous promets que si cela arrivait à la fin et que nous nous connections comme je le pense, nous serions engagés à la fin de cela. Je ne te décevrai pas, ce n’est pas moi.

Katie s’est étouffée à la confession franche, mais a lutté avec la décision en disant: «J’ai déjà formé des liens, donc je suis en conflit.

« Mais est-ce que je pense que nous avons quelque chose ? Peut-être. Est-ce que je risque tout ? Je ne sais pas. »

Clairement épris, Katie a décidé de garder le gestionnaire de la faune – laissant de nombreux fans indignés par cette décision unique.

Une personne a demandé : « Suis-je le seul à penser que ce n’est pas juste que Blake soit ici parce que lui et Katie ont déjà parlé avant ??? »

« Je ressens un dégoût et une aversion intenses envers Blake Moynes et je ne peux pas expliquer pourquoi », a tweeté un autre.

Un troisième a écrit « » Blake: « … Le risque que je ressemble à un idiot complet » Trop tard. «

« Un baccalauréat au paradis aurait été un meilleur choix pour Blake. Mais nous verrons », a suggéré quelqu’un.

Tandis qu’un autre s’enflammait : « Rien dans les cris de Blake ne me retiens. Plutôt effrayant. Effrayant Blake.

Plus tôt dans la journée, une source proche du candidat à la réalité a déclaré en exclusivité au Sun que bien que Blake ait de « véritables » intentions dans la série, il « tombe très vite ».

La source a révélé: « Il a un cas d’amour de chiot quand il s’agit de jolies filles et rien que l’année dernière, il a dit qu’il aimait deux femmes différentes [Clare and Tayshia] – et maintenant potentiellement Katie.

«Sa famille et ses amis craignent qu’il ne revienne dans la série.

« Ils ont vu son cœur se briser plus d’une fois dans cette émission et n’adhèrent toujours pas complètement au processus. »

L’initié a déclaré que maintenant Blake entre dans la « fore aux lions » en tant qu’arrivée tardive, il ressentira encore « plus de pression » – ce dont il était « nerveux » avant de partir pour le tournage.