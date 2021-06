Bachelorette Katie Thurston fond en larmes lors d’un rendez-vous avec le groupe et révèle qu’elle a déjà été «agressée sexuellement»

BACHELORETTE Katie Thurston a admis avoir déjà été « agressée sexuellement » lors d’un groupe émotionnel ce soir, animé par Nick Viall.

L’actuel responsable d’ABC s’est associé à l’ancien célibataire pour s’asseoir avec plusieurs de ses prétendants de cette saison pour révéler les «drapeaux rouges» de leur passé que Katie doit connaître.

Lisez notre Blog en direct de Bachelorette ci-dessous pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

Les hommes sont entrés dans une pièce où des chaises formaient un cercle et montraient que Nick, 40 ans, était assis au milieu.

Il a ensuite expliqué qu’il savait à la fois ce qu’ils ressentaient et comment Katie, 30 ans, se sentait en tête depuis qu’il était des deux côtés et a souligné que leur « honnêteté est cruciale ».

Alors que les hommes avouaient diverses choses concernant le divorce, la toxicomanie et l’infidélité, le banquier de Washington est devenu de plus en plus émotif.

Après que chacun des candidats ait eu la chance de parler avec son cœur, Katie a révélé quelque chose de personnel que «même sa propre mère ne connaît pas».

Elle a pris de profondes inspirations avant de dire : « Je sais que vous me connaissez tous en tant que personne séropositive maintenant.

«Mais il y a des années, lors d’une fête du Nouvel An, je buvais et il y a eu une situation où j’ai eu des relations sexuelles avec une personne à laquelle je n’ai pas donné mon consentement.

«Et j’étais tellement confus et incertain de ce qui venait de se passer que j’ai même poursuivi une relation avec lui par la suite.

« Alors pendant un certain temps, je n’ai pas eu une bonne relation avec le sexe. Je ne voulais même pas en parler. Mais ce n’était pas de ma faute.





Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Le soleil est votre destination idéale pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS.