KATIE Thurston a été submergée par l’émotion lors d’un nouveau teaser pour The Bachelorette, après avoir découvert que certains hommes étaient dans la série pour les « mauvaises raisons ».

La star d’ABC avait précédemment révélé qu’elle recevait un « traitement contre l’anxiété de la part de médecins » avant la première de la saison.

Katie a fondu en larmes pendant la bande-annonce de la saison[/caption]

Katie, 30 ans, a explosé sur ses prétendants potentiels dans un nouvelle bande-annonce pour The Bachelorette, alors qu’elle criait aux candidats de « SORTIR ».

« Je tremble honnêtement en ce moment », a-t-elle exprimé, expliquant: « J’ai clairement expliqué pourquoi je suis ici.

« Une bombe a été larguée sur moi à propos de plusieurs personnes encore ici pour la mauvaise raison.

« Si vous n’êtes pas ici pour un engagement, alors SORTEZ », a-t-elle fulminé, alors que des larmes coulaient sur son visage.

Elle a critiqué les candidats pour avoir participé à l’émission pour les « mauvaises raisons »[/caption]

Elle leur a demandé de « sortir » s’ils ne sont pas prêts pour les fiançailles[/caption]

La saison de Katie La bachelorette est prévue pour la première le lundi 7 juin, et elle a récemment avoué son anxiété imminente en ce qui concerne la diffusion de l’émission.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram avec des fans, une abonnée a demandé si elle était « heureuse », ce à quoi la personnalité de la télévision a répondu : « la réponse courte est oui ».

Cependant, la star de télé-réalité a admis qu’elle voulait être « transparente » avec ses fans et dire qu’elle souffre d’« anxiété », pour laquelle elle a demandé de l’aide.

« Je pense qu’avec le bonheur, ce n’est pas quelque chose que vous avez mais quelque chose que vous créez. Et c’est quelque chose que vous devez créer quotidiennement », a-t-elle expliqué.

Katie a parlé de sa lutte contre la santé mentale[/caption]

Elle a admis avoir affaire à « l’anxiété »[/caption]

« C’est, je pense, la chose la plus importante que j’apprends en ce moment, c’est comment être heureux.

« Cela inclut éliminer les mauvaises personnes de votre vie, cela inclut de ne pas lire les commentaires.

« Pour moi, cela inclut de voir le médecin, ce que je vais faire lundi, à propos de l’anxiété. »

Katie a ensuite expliqué comment s’entourer d’influences positives et de choses qui la rendent heureuse l’a aidée à traverser des moments difficiles.

La star de Bachelorette a avoué avoir consulté un «médecin» pour son anxiété[/caption]

Elle a été transparente avec ses fans sur le fait d’avoir des « luttes »[/caption]

« Avec le Mois de la sensibilisation à la santé mentale, je pensais juste que ce serait – je pensais juste que je serais ouverte », a-t-elle ajouté.

« Tout le monde pense que j’ai cette vie formidable et excitante, et c’est le cas, mais il y a beaucoup de difficultés qui vont avec, et je vais toujours vouloir être transparent avec vous les gars, et partager mes luttes et mes succès en tant que Je comprends les choses au fur et à mesure.

Le Sun peut confirmer que les producteurs de Bachelor ont « poussé » à une fin heureuse pour la saison à venir, après la le scandale du racisme de l’émission avec la candidate Rachael Kirkconnell.

Les dirigeants se seraient sentis « contraints » de livrer un proposition et faites plaisir aux fans après le drame qui s’est ensuivi lors de la dernière saison de The Bachelor.

Une source a révélé que Katie se fiancera lors de la cérémonie Final Rose[/caption]

Les producteurs de la série espéraient une « fin heureuse »[/caption]

Un initié a partagé que Katie donnerait sa dernière rose après le dernier concurrent s’est agenouillé pour proposer.

La source a expliqué: « Les téléspectateurs veulent voir une fin heureuse et les dernières années ne l’ont pas livré.





« Le spectacle a été bouleversé et les dirigeants ont estimé qu’il était crucial pour l’avenir de la franchise d’avoir une fin plus traditionnelle et heureuse cette saison.

«Les producteurs n’ont pas forcé Katie à se fiancer, mais il y avait certainement une pression pour que cela se termine par ce résultat. Heureusement, tout s’est bien passé. »