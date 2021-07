BACHELORETTE Katie Thurston ET Greg Grippo ont pris d’assaut le plateau alors qu’elle sanglotait « Je dois rentrer à la maison » dans un aperçu explosif du spectacle.

Le clip a donné aux téléspectateurs un aperçu de l’épisode de lundi lorsque Katie rencontre chacune des familles du candidat restant.

7 Katie atteint son point de rupture dans une nouvelle promo pour l’épisode de la semaine prochaine The Bachelorette

7 Greg est devenu émotif plusieurs fois tout au long de l’épisode en disant qu’il était amoureux de Katie

La promo montre Katie visitant les villes natales de Greg, Blake Moynes et Justin Glaze, ce qui s’est avéré être une visite émouvante pour tous.

Blake et Justin ont exprimé leurs sentiments profonds pour Katie dans les coulisses alors que leurs familles les encourageaient à le lui dire.

Alors que Greg a fini en larmes à plusieurs reprises tout au long de l’épisode, révélant qu’il « tombe si fort pour Katie ».

Le clip montre ensuite un Greg « confus » alors qu’il se demande ce que Katie ressent pour lui.

« Je ne sais pas ce qu’elle pense, mais quelque chose ne va pas », a-t-il déclaré.

Les caméras ont ensuite suivi Greg alors qu’il sortait du plateau avec émotion.

Après avoir parlé à l’hôte Tayshia Adams, Katie a atteint son point de rupture alors qu’elle réfléchissait à ses sentiments pour chacun des hommes.

La femme de 30 ans s’est éloignée des caméras en criant « J’ai fini, j’ai fini, j’ai fini » alors qu’elle se retirait dans sa chambre.

Lorsque l’hôte Kaitlyn Bristowe a tenté de consoler la star de télé-réalité, on entend Katie dire à huis clos: « J’ai juste l’impression d’avoir traversé tout ce temps en me disant que ça en vaudrait la peine et tout d’un coup, c’est comme si je m’explosais au visage. »

Kaitlyn a ensuite demandé à la star: « Alors, que voulez-vous qu’il se passe? », Dans laquelle Katie a répondu sans ambages: « Je veux que quelqu’un réserve mon vol de retour. »

Les dates de la ville natale sont la dernière occasion pour les hommes de gagner le cœur de Katie avant qu’elle ne donne sa dernière rose lors de la finale de la saison le lundi 9 août.

7 Greg a pris d’assaut le plateau après avoir dit qu’il n’était pas sûr de ce que Katie ressentait pour lui

7 Katie s’est également enfuie des caméras et a dit qu’elle voulait que quelqu’un lui réserve un vol de retour

Ce fut un voyage difficile pour Katie qui auparavant regretté sa décision envoyer Andrew Spencer faire ses valises dans un épisode récent.

Katie a éliminé le footballeur dans une scène émotionnelle qui l’a fait le poursuivant dans le couloir d’un hôtel lui demander de rester.

Après avoir éliminé Andrew lors de la cérémonie des roses, Katie a demandé à le sortir et rapidement a commencé à sangloter car elle a admis avoir «des sentiments si forts» pour le natif du Minnesota mais avait des «liens plus profonds» avec les autres hommes.

Katie et André tous deux ont pleuré lors de l’envoi émotionnel, mais cela a laissé les fans en vouloir plus du singleton hunky.

Ils ont demandé qu’il soit nommé prochain Bachelor afin qu’ils puissent le revoir bientôt sur leurs écrans de télévision.

« Andrew pour le prochain baccalauréat », a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté: « Andrew pour le baccalauréat ».

Un troisième a déclaré: « Elle a laissé tomber le mauvais. Cela dit, ANDREW POUR LE BACHELOR. »

Et un quatrième a commenté: « Il ferait mieux d’être le prochain célibataire. »

Après leurs adieux émotionnels, Katie a d’abord déclaré qu’elle ne regrettait pas d’avoir renvoyé Andrew chez elle.

Mais un clip teaser de l’émission spéciale de lundi sur les retrouvailles de Men Tell All, suggère qu’elle pourrait maintenant regretter ses choix.

Le clip de prévisualisation montrait Andrew bien en forme alors qu’il remerciait Katie pour le temps passé ensemble.

Il lui a dit : « Je vous suis reconnaissant d’avoir créé un homme à partir de moi d’une manière que je ne savais pas possible.

« Je sais dans mon cœur que tout ce que nous avions était super réel. Je connais ton cœur … et je sais que tu vas être une épouse et une mère incroyable un jour. »

Katie a admis: « C’était difficile de regarder en arrière. C’est l’un des moments des » et si, et si nous avions passé plus de temps ensemble, quelle différence cela aurait-il fait. « »

Le clip s’est ensuite terminé de manière spectaculaire sur un cliffhanger lorsque les hôtes, Kaitlyn et Tayshia demandez à Katie si elle a des regrets.

7 Justin s’est demandé comment dire à Katie ses sentiments pour elle Crédit : Getty

7 La famille de Blake l’encourageait également à dire à Katie ses vrais sentiments pour elle Crédit : Getty