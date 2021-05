Bachelorette Katie Thurston est «  ENGAGÉE après que les producteurs ont poussé pour une fin heureuse après le scandale racial de l’émission  »

BACHELORETTE Katie Thurston est «fiancée» à un prétendant masculin sur sa saison alors que les producteurs «poussaient» pour une fin heureuse, The Sun peut révéler.

Suivant le scandale de racisme de l’émission durant Le célibataire cette année impliquant Rachael Kirkconnell et ancien hôte Chris Harrison, les dirigeants se sont sentis «obligés» de présenter une proposition.

Katie Thurston est « ENGAGÉE » envers un prétendant de sa prochaine saison de Bachelorette[/caption]

L’un des 34 candidats de Katie se mettra à genoux pour poser la question[/caption]

Le natif de Washington, âgé de 30 ans, donner avec succès sa rose finale après que le dernier concurrent debout s’est mis à genoux, un initié a révélé.

Une source proche de la série a déclaré au Sun: «Les téléspectateurs veulent voir une fin heureuse et les dernières années ne l’ont pas été.

«Le spectacle a été enveloppé dans la tourmente et les dirigeants ont estimé qu’il était crucial pour l’avenir de la franchise d’avoir une fin plus traditionnelle et heureuse cette saison.

«Les producteurs n’ont pas forcé Katie à se fiancer, mais il y avait certainement des pressions pour que cela se termine par ce résultat. Heureusement, tout a fonctionné.

Les fans sont également convaincus qu’elle a fait allusion aux nouvelles passionnantes de la semaine dernière sur Instagram avec une légende révélatrice.

Katie est actuellement « joyeusement fiancée » suite à une proposition de finale de la saison[/caption]

Des initiés affirment que les producteurs ont « poussé » pour une fin heureuse cette saison à la suite du scandale raciste de l’émission[/caption]

« Quelque chose emprunté. Quelque chose de bleu », a-t-elle écrit à propos de la rime populaire des noces.

Le soleil a décidé de ne pas inclure d’autres spoilers mais Bachelorette blogueur Réalité Steve a révélé trois des quatre meilleurs finalistes – taquiner qui pourrait potentiellement être le futur M. Thurston.

Ses 34 prétendants pimpants – âgés de 25 à 36 ans – ont été révélés pour la première fois en mars.

Katiesaison de filmé dans un nouvel endroit, différent du manoir Bachelor à Los Angeles où le spectacle filme régulièrement.

La saison enregistrée en mars et avril à complexe de luxe cinq étoiles, Hyatt Regency Tamaya, à Albuquerque, Nouveau-Mexique.

La saison de Katie sera filmée au Hyatt Regency Resort au Nouveau-Mexique[/caption]

Le complexe et spa de luxe cinq étoiles dispose de plusieurs piscines, de sentiers équestres et de montgolfières[/caption]

La promo de la saison à venir a montré Katie dans une magnifique robe rouge le soir un[/caption]

Un membre du personnel de la station a précédemment révélé à The Sun que les producteurs de Bachelorette avaient loué «toute» la propriété et que celle-ci était «fermée au public» pendant le tournage.

Les directeurs de studio étaient impatients de vivre une fin heureuse après une année difficile pour la série ABC.

La franchise populaire a eu un nuage sombre toute la saison depuis Matt James gagnant Rachael Kirkconnell a été découvert pour avoir a assisté à une soirée sur le thème de la plantation d’Antebellum en 2018.

Rachael a partagé plusieurs excuses publiques pour ses actions passées – y compris une longue vidéo Instagram qui partageait des ressources qui l’ont aidée à «apprendre et grandir» grâce à cette expérience.

Matt James a rompu avec Rachael à la suite du scandale mais le couple est « de retour ensemble »[/caption]

Après Rachael a reçu un retour de bâton pour son histoire sur les réseaux sociaux, les problèmes se sont aggravés lorsque l’hôte Chris se tenait dans son coin lors d’un entretien avec une série de commentaires controversés à l’ancien Bachelorette Rachel Lindsay sur Extra.

Chris a tenté de s’excuser, même si les gens l’ont qualifiée de «non sincère», après que les téléspectateurs l’ont entendu parler à Good Morning America dans son interview avec Michael Strahan.

Après avoir annoncé qu’il était s’éloigner indéfiniment du spectacle, il a été révélé d’anciens prospects Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe remplacerait l’hôte de longue date.

Kaitlyn Bristowe et Tayshia Adams animeront la prochaine saison de The Bachelorette[/caption]





Les fans ont remarqué Katie dans la saison 25 de Le célibataire quand elle s’est présentée pour rencontrer Matt pour la première fois en tenant un vibromasseur.

Cette saison serait «très positive sur le sexe» car la star de télé-réalité au franc-parler «ne se retient pas» en ce qui concerne les sujets personnels.

La Bachelorette avec Katie premières le lundi 7 juin à 20 h HE sur ABC.