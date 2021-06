Bachelorette Kaitlyn Bristowe secoue ses fesses et montre fièrement sa «cellulite» dans un petit maillot de bain string après ses fiançailles

BACHELORETTE Kaitlyn Bristowe a fièrement montré sa cellulite en secouant les fesses dans un tout petit maillot de bain.

le Danser avec les étoiles La championne a prouvé qu’elle n’avait pas perdu ses mouvements depuis qu’elle avait remporté le trophée Mirror Ball l’année dernière alors qu’elle l’avait soutenu et twerk pour la caméra.

🌹 Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur La bachelorette

13 Kaitlyn Bristowe a montré sa silhouette incroyable dans un tout petit string Crédit : Instagram/@kaitlynbristowe

13 L’ancienne Bachelorette affichait fièrement sa cellulite en admettant « nous l’avons tous » Crédit : Instagram/@kaitlynbristowe

La Canadienne de 35 ans a porté un costume une pièce beige, blanc et noir à imprimé multi-tigres qui accentuait sa taille avec une cravate dans sa dernière publication Instagram.

Elle a été rejointe par son ami et maquilleur, Tarryn, dans la vidéo où elle a dansé sur le tube de Jason Derulo, Wiggle.

Le prochain Bachelorette l’animatrice a commencé le clip en poussant sa région pelvienne vers la caméra tout en balançant la cravate du maillot de bain.

Kaitlyn puis a montré quelques émerillons sexy avant de se retourner et d’exposer ses fesses nues dans le string une pièce.

Au début, elle l’a poussée par derrière vers la caméra mais à la fin du clip, elle a serré les joues pour exposer la « cellulite ».

13 La star de la télévision a dansé sur le hit Wiggle de Jason Derulo dans son costume à imprimé tigre Crédit : Instagram/@kaitlynbristowe

13 Kaitlyn a flashé ses fesses nues alors qu’elle se retournait pour les sauvegarder pour la caméra Crédit : Instagram/@kaitlynbristowe

13 L’animatrice du podcast était magnifique alors qu’elle dansait dans une chambre d’hôtel Crédit : Instagram/@kaitlynbristowe

13 La future animatrice de Bachelorette a appelé sa cellulite «ceulluLIT» Crédit : Instagram/@kaitlynbristowe

« Attendez le schwinggg…. #CelluLIT #WeAllHaveIt », a-t-elle légendé le clip – faisant référence à la partie de la chanson qu’elle s’est révélée.

L’amateur de vin a publié la vidéo idiote des semaines après avoir partagé la nouvelle passionnante avec les fans qu’elle est fiancée à son petit ami de longue date et un autre membre de Bachelor Nation, Jason Tartick.

Elle « oui » après une « belle » proposition de Nashville, Tennessee lundi alors qu’elle était en train de filmer son podcast Off The Vine.

Kaitlyn a partagé la mise à jour sur Instagram alors qu’elle montrait son énorme cierge magique en diamant de taille ovale de 5 carats que Jason avait choisi dans une petite entreprise canadienne à l’extérieur de la ville où elle est née.

La star de la télévision était magnifique dans une robe blanche avec un bandeau blanc assorti alors que son futur mari avait l’air pimpant dans un costume gris et blanc.

13 Le mois dernier, Kaitlyn s’est fiancée à son petit ami de longue date, Jason Tartick Crédit : Réseaux sociaux – Se référer à la source

13 L’ancienne candidate à la Bachelorette a proposé à Kaitlyn lors de son podcast Crédit : Réseaux sociaux – Se référer à la source

13 Après avoir fréquenté pendant deux ans, Kaitlyn a « dit oui » à la proposition de Jason Crédit : Instagram @kaitlynbristowe

Jason, 32 ans, a passé son bras autour de sa fiancée alors qu’il l’embrassait sur le côté de la tête alors qu’elle rayonnait d’un grand sourire.

Dans une autre photo, elle a montré sa bague en diamant alors que l’heureux couple faisait tinter une paire de coupes de champagne.

Elle a admis que la proposition était « tout » qu’elle aurait pu demander.

« Les mots qui sortaient de sa bouche étaient incroyablement beaux. Nous n’avons jamais verrouillé les yeux comme ça dans nos vies.

« Nous nous tenions la main, si intense, et j’écoutais chacun de ses mots, mais toujours évanouie », a-t-elle déclaré HE.

13 La star de télé-réalité n’est pas étrangère à la danse, ayant déjà participé à DWTS Crédit : Getty Images – Getty

13 Kaitlyn et son partenaire Artem ont remporté Dancing With The Stars en 2020 Crédit : Getty

Le duo a révélé que la proposition avait eu lieu alors qu’ils tournaient ensemble un épisode du podcast Off the Vine de Kaitlyn.

L’animatrice du podcast avait l’impression qu’elle interviewerait un « invité surprise », mais au bout de 30 minutes, elle a compris que quelque chose de spécial était en préparation.

« Jason dit : ‘Kaitlyn, on ne fait pas de podcast.’ Et je me dis ‘Tu as oublié de battre un record, n’est-ce pas !’

« Il m’a dit : ‘Non, c’est autre chose’, et il s’est levé et je l’ai vu sortir une boîte à bagues du tiroir.

« J’essayais d’être présent mais j’étais tellement submergé, et j’étais tellement embarrassé, parce que je portais un t-shirt qui disait ‘Tequila for Breakfast’…

13 Kaitlyn sera rejointe par Tayshia Adams alors que les filles accueillent la saison Bachelorette de Katie Thurston Crédit : Getty Images – Getty

13 L’ancienne Bachelorette’s aidera la dernière piste dans son voyage pour trouver l’amour Crédit : Getty Images – Getty

« Je me suis dit : ‘Cela ressemble beaucoup à la marque, mais aussi très inapproprié !' », a-t-elle expliqué.

Quant à la bague, la future Mme rougissante s’est exclamée que « c’est parfait ».

Elle a ajouté: « Je l’adore, c’est parfait. Je l’ai regardé toute la journée. Heureusement, je me suis fait faire les ongles la veille, mais ce sont des ongles géniaux! »

La semaine prochaine, Kaitlyn accueillera le plus récent Bachelorette saison – mettant en vedette Katie Thurston – aux côtés de Tayshia Adams Suivant Chris Harrison‘s scandale du racisme.