Kaitlyn Bristowe n’est pas un troll sur Internet.

L’ancienne candidate de « Bachelor » et star de « Bachelorette » qui accueille actuellement la 17e saison de « The Bachelorette » avec la star de la saison 16 Tayshia Adams a répondu jeudi aux tweets des téléspectateurs qui lui ont envoyé des commentaires négatifs sur son apparence.

Un utilisateur de Twitter a demandé à l’animatrice de l’émission de rencontres ce qui était « différent » dans son look.

Bristowe a répondu au tweet en détaillant de nombreux changements qu’elle a subis au cours des six années écoulées depuis sa participation à la série.

« (J’ai eu) un lifting des sourcils, un micro-blading des sourcils, des dents collées, du mastic dans mes lèvres, des cheveux vieillissants, plus foncés, et j’ai enfin appris à modeler les contours. Oh et j’ai pris du poids », a-t-elle écrit.

Un autre téléspectateur a commenté l’apparence de la personnalité de la télévision en écrivant: « Le visage de Bah god @kaitlynbristowe est BUSTED. »

« Tellement marre des femmes qui commentent mon visage », a écrit Bristowe.

D’autres fans ont défendu le Bristowe, qui a récemment remporté la saison 29 de « Dancing With the Stars », le des médias sociaux, un écrit : « N’oubliez pas que vous avez rencontré l’amour de votre vie, ouvert plusieurs entreprises et remporté le DWTS. Cette joie laisse une marque. »

Bristowe a accepté le commentaire positif et écrit de retour: « Amen. »

Le joueur de 36 ans est venu animer l’émission après que l’animateur de longue date de la franchise « Bachelor » Chris Harrison a annoncé qu’il ne reviendrait pas à l’émission de rencontres après avoir été critiqué lors de la controverse raciste de la saison précédente.

Nouvel hôte :Chris Harrison sera remplacé par Tayshia Adams, Kaitlyn Bristowe en tant qu’hôte de « The Bachelorette »

Harrison a défendu la candidate Rachael Kirkconnell, qui s’est excusée pour ses actions « offensantes et racistes » après que des photos d’elle ont fait surface lors d’une soirée sur le thème des plantations en 2018, qui a déclenché des discussions sur le racisme dans la franchise et forcé Harrison, 49 ans, à « se retirer ».

Suite:« Bachelorette » co-anime Tayshia Adams, Kaitlyn Bristowe sur la « figure paternelle » de la sortie de Chris Harrison

Alors que Bristowe et Adams prenaient la relève, ils ont tous les deux dit de belles choses à propos de l’ancien hôte.

« Personnellement, il est devenu un ami et une figure paternelle – je sais qu’il n’aime probablement pas ça parce que cela le fait se sentir vieux », a déclaré Bristowe à USA TODAY.