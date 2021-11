Bachelorette Kaitlyn Bristowe partage un rare selfie sans maquillage et admet avoir souffert de «spirales honteuses» dans la bataille contre la dépression

BACHELORETTE Kaitlyn Bristowe a partagé un rare selfie sans maquillage et a admis qu’elle souffrait de « spirales honteuses » dans sa lutte contre la dépression.

L’homme de 36 ans s’est rendu sur Instagram pour s’ouvrir aux fans et se familiariser avec la « santé mentale ».

Instagram @kaitlynbristowe

Bachelorette Kaitlyn Bristowe a partagé un rare selfie sans maquillage et a parlé de « santé mentale »[/caption]

Instagram @kaitlynbristowe

La star a admis avoir souffert de « spirales honteuses » dans sa bataille contre la dépression[/caption]

En un instant, Kaitlyn porte une polaire violette et un pantalon assorti et a les pieds calés alors qu’elle est assise sur la banquette arrière d’une voiture.

Le visage nu de la star de la télévision est bien exposé car elle a également les cheveux attachés en arrière et tient un grand café.

Kaitlyn a lancé la longue légende: «Passons un petit moment non filtré et parlons de santé mentale. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai de nouveaux regards ici sur mon gramme et je voulais faire une pause dans mes clichés glam, mes photos filtrées, mes voyages et ma tournée, pour vous faire savoir que j’ai aussi des problèmes de santé mentale.

« … Aujourd’hui, j’ai du mal et ce n’est PAS surprenant que j’aie mes règles. J’ai une dépression hormonale comme un MF. Cela met ma relation dans des moments difficiles, cela me met dans des spirales honteuses, et je viens de m’asseoir sur un vol de 5 heures pour me sortir d’une crise de panique. J’ai la chance de vivre une vie pleine d’aventures et je me sens si fier de moi pour avoir travaillé si dur, mais aujourd’hui, cela me pèse.

Kaitlyn a ensuite demandé à ses fans si quelqu’un d’autre souffrait de « dépression hormonale ».

Elle a poursuivi: «J’avais l’habitude de penser que j’étais une chauve-souris folle, et je n’ai jamais mis deux et deux ensemble pour dire que c’était toujours à peu près au même moment. Les hormones sont le diable et elles sont plus fortes que moi.





« Je veux juste ramper dans mon propre lit et pleurer aujourd’hui. Mais je n’ai pas le temps. Ce café de ma taille ne peut pas faire grand-chose. Je suis ici pour discuter dans les commentaires de ce lecteur de ce que vous ressentez tous aujourd’hui ! Bon ou Mauvais. »

Les gens n’ont pas tardé à réagir au message extrêmement vulnérable alors que la bande dessinée Nikki Glaser a déclaré: «C’est réel. Tellement relatable. Sachez que ce que vous ressentez ne durera pas éternellement. Cela m’aide toujours à me souvenir que je suis malade et que ça passera comme un rhume.

Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur The Bachelorette

Une autre personne a répondu : « Oui oui oui….. anxiété dépression TDAH !! J’ai parfois l’impression que cela contrôle complètement ma vie.

KAITLYN S’OCCUPE DU RETOUR

Kaitlyn, qui a co-animé la dernière saison de The Bachelorette avec Tayshia Adams, s’est retrouvée à faire face à pas mal de réactions ces derniers temps.

Le mois dernier, la star a été interpellée et accusée de « pêche au noir » après avoir partagé une photo d’elle avec sa peau plus foncée que d’habitude.

Une personne a commenté : « Je suis pour le moins perplexe. Nous frôlons également la pêche au noir.

Un autre a ajouté : « Vous ne vous ressemblez pas !! ARRÊTER!!! » tandis qu’un troisième a plaisanté, « vous avez changé votre race. »

D’autres ont insisté sur le fait que la personnalité de la télévision s’est renseignée sur la problématique du blackfishing, comme l’a écrit une personne : « Vous avez dit que vous êtes prêt à apprendre de vos erreurs. Donc, je veux dire ceci gentiment quand je dis, s’il vous plaît, cherchez Blackfishing. Parce que c’est ce que vous faites ici.

Kailyn, qui a déjà combattu Covid, a également eu affaire à des trolls après avoir admis avoir subi un lifting des sourcils et des produits de comblement pour les lèvres.

Elle avait précédemment admis ressentir une «pression» d’être sous les projecteurs et avait avoué s’être livrée à des procédures pour améliorer son apparence.

Instagram @kaitlynbristowe

« Je veux juste ramper dans mon propre lit et pleurer aujourd’hui », a admis la star de la télévision dans le post[/caption]

Instagram/@kaitlynbristowe

L’homme de 36 ans a précédemment admis avoir ressenti une « pression »[/caption]





Nous payons pour vos histoires ! Avez-vous une histoire pour l’équipe US Sun ? Envoyez-nous un courriel à [email protected] ou appelez le 212 416 4552. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @TheSunUS