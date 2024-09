Bachelorette Jenn répond à Devin qui a divulgué des tonnes de messages privés pour tenter de laver son nom

La célibataire Jenn Tran est peut-être entre deux émissions de télé-réalité en ce moment, mais elle ne semble pas pouvoir échapper au drame. Quant à la gagnante qui a rompu ses fiançailles par téléphone, il faut parfois accepter d’être le méchant dans l’histoire de quelqu’un d’autre.

Dans un cas, selon Nous Hebdomadaire c’est devenu un peu aussi Devin a supprimé sa première vidéo de la « vérité » et a présenté ses excuses. Mais ensuite, les excuses ont disparu. Et finalement, la deuxième vidéo, rééditée avec tous ces messages texte, a disparu aussi.

Jenn réagit aux fuites de textes

« Il a déjà gâché six mois de ma vie. Je ne vais pas lui donner une seconde de plus, encore moins 13 minutes », a-t-elle dit à Nick.

Quant au fait qu’il ait divulgué des tonnes et des tonnes de conversations privées, Jenn a qualifié cela de « véritable atteinte à la vie privée » et a déclaré qu’elle « s’est sincèrement sentie tellement trahie, tellement méprisée et honnêtement juste bouleversée et déçue ».