Bachelorette Jenn affirme que Devin a envoyé des messages privés à d’autres femmes, clarifie sa relation avec Jonathan et les commentaires de Maria

Bachelorette Jenn Tran décortique les conséquences de sa rupture dévastatrice avec Devin Strader avant cette finale en direct choquante, informant les fans de ce qui s’est passé depuis et de la situation actuelle.

Même si elle n’a rien fait de mal, Jenn Tran continue de limiter les dégâts après son acte sauvage et controversé Bachelorette finale à gauche Nation des célibataires divisée alors qu’elle révélait que le vainqueur Devin Strader l’avait larguée lors d’un appel téléphonique de 15 minutes… et alors ils ont dû regarder les images de leur proposition… en direct.

Pour la petite histoire, pour tenter de calmer un peu cette colère, Jenn a déclaré qu’elle était pleinement au courant et au courant du plan depuis le début avec les producteurs de l’émission. La seule chose qui l’a prise par surprise, ce sont ses propres émotions sur le moment.



abc Finale de Bachelorette : une confrontation choquante en direct retarde la vidéo d’une demande en mariage révolutionnaire

Voir l’histoire

En fait, elle a dit qu’elle voulait que Devin voie leurs propositions mutuelles – une première pour Bachelor Nation – et tout ce qu’il avait promis à ce moment-là pour essayer de l’aider à comprendre pourquoi elle se sentait si blessée par son changement brusque d’avis.

Maintenant, alors que les fans continuent d’essayer de comprendre comment le Devin qu’ils ont vu sur leur écran de télévision toutes les saisons – avec une version héroïque – n’était apparemment pas la même personne avec laquelle Jenn a quitté l’émission, ils sont concentrés au laser sur ce qui pourrait arriver ensuite.

En conséquence, dès qu’elle et Jonathan Johnson, classé troisième, se sont retrouvés, les fans se sont emparés de l’événement. Son dauphin, Marcus Shoberg, s’est montré émotionnellement inapte à tout engagement, alors Jonathan pourrait-il être celui qui lui a manqué et qui était là depuis le début ?

Troisième place à la première ?

« Internet adore Jenn et Jonathan », a déclaré Jenn en riant sur l’ancien Bachelorette Kaitlyn Bristowe Hors de la vigne podcast.

Quant à savoir si elle regrette les choix qu’elle a faits, la prochaine Danse avec les stars Un candidat a déclaré à Kaitlyn : « Non, honnêtement, je ne pense pas que je serais revenu en arrière et que j’aurais fait un choix différent. Tout s’est déroulé comme il le fallait. J’ai tellement d’amour et de gratitude pour les gars de ma saison. »

Mais cet amour et cette gratitude signifient-ils qu’il pourrait y avoir un là là-bas ? Avec Jonathan ou l’un d’entre eux ?

« Je vais probablement prendre une bière avec Jonathan, Jeremy [Simon]qui que ce soit », a déclaré Jenn. « Je veux tellement garder ces amitiés, mais rien de plus que ça. »

Alors… c’est non ?



abc Tous les candidats de Bachelor Nation qui ont reçu la visite inattendue d’un ex

Voir l’histoire

Dans le cas de Jonathan en particulier, Jenn a expliqué que l’un des plus gros problèmes entre eux deux reste un facteur, la distance de tout cela.

« J’espère qu’il ne m’en voudra pas de dire ça, mais il n’était pas sûr de vouloir vivre une relation à distance », a révélé la star de télé-réalité. « Je me suis dit : « Je vis à Miami, je ne vais pas déménager ». Et il ne va pas déménager. Donc nous ne savions pas si son cœur n’y était pas et si le mien n’y était pas non plus. »

Le même jour, Jonathan traînait avec l’ancien Célibataire Nick Viall sur son Les dossiers Viallcomme l’a noté E! Newsoù il a déclaré : « Je pense sincèrement que c’était juste que le lien n’était pas là. »

Pour l’instant, Jonathan n’était pas prêt à dire oui ou non à propos d’une éventuelle relation avec Jenn après que les deux aient suscité des spéculations parmi les fans avec des apparitions partagées sur les réseaux sociaux.

Jonathan a expliqué que Jenn « va rester à Los Angeles pendant quelques mois », où il vit. Mais quant à leur relation, « la conversation n’a pas encore eu lieu ».

Alors… c’est un pas… encore ?

Nick a conseillé à Jonathan de faire attention à Bachelor Nation. « Si toi et Jenn n’avez pas l’intention de sortir ensemble, ne continuez pas cette relation trop longtemps », a-t-il dit à propos de leurs ébats en ligne.

En particulier, les deux ont partagé un TikTok où Jenn a chanté en play-back la phrase : « Tout le monde veut savoir ce que je ferais si je ne gagnais pas. » Puis, Jonathan entre dans le cadre et ajoute : « Je suppose que nous ne le saurons jamais. »



Getty/Instagram Maria Georgas dénonce le comportement de Devin Strader après la rupture de Jenn Tran avec Bachelorette

Voir l’histoire

Devin et Maria ? … Non ! Non !

En attente de votre autorisation pour charger la publication TikTok.

Après que Maria Georgas, presque célibataire, ait remis les pendules à l’heure dans une vidéo de cinq minutes et demie publiée sur son TikTok après que son nom ait été mentionné lors d’une vidéo à couper le souffle Bachelorette moment final, Jenn remet également les pendules à l’heure.

Bachelor Nation a eu un grand halètement – et nous pensons que ce n’était pas seulement le public du studio, mais nous pouvions aussi entendre les gens à la maison – lorsque Jenn a déclaré en direct que le lendemain matin, après que Devin l’ait larguée lors de cet appel téléphonique de 15 minutes, il avait suivi Maria sur Instagram.

Il a été largement affirmé que Maria était censée être la prochaine Bachelorette avant qu’elle ne se retire et que Jenn soit choisie à sa place. Les hommes de sa saison, semble-t-il, avaient déjà été sélectionnés avant même qu’elle ne le soit. Ce n’est pas sans précédent.

Ce qui était sans précédent, c’était d’entendre de vrais commentaires (en face de Jenn !) selon lesquels les garçons s’attendaient à ce que la Bachelorette soit Maria et non elle. C’est quelque chose qu’elle a dû garder en tête toute la saison, qu’elle n’était pas nécessairement le premier choix de qui que ce soit ici.

Getty

Après que Maria soit sortie dans sa vidéo cinglante et ait précisé qu’elle n’avait jamais rencontré Devin, n’avait jamais fait la fête avec lui et ne savait même pas qu’il lui avait donné un follow IG jusqu’à ce qu’il l’ait déjà désabonnée (et ne l’ait certainement jamais suivie en retour), Jenn a ajouté son grain de sel.

« Personnellement, je ne pense pas qu’il se soit passé quelque chose entre Devin et Maria », a-t-elle précisé sur Hors de la vigne Mardi. « Je pense qu’il s’est comporté un peu comme un imbécile et qu’il l’a suivie pour une raison quelconque et c’est normal. Je ne pense pas qu’il se soit passé quoi que ce soit et je n’ai jamais insinué cela. »

« Je ne voulais pas qu’elle fasse partie de cette histoire parce que je sais qu’il n’y a rien de plus », a déclaré Jenn. « C’était une chose blessante de sa part. C’était son acte et son truc. Je ne pense pas qu’elle ait fait quoi que ce soit. »

De son côté, Maria a déclaré qu’elle comprenait pourquoi son nom avait été abandonné et qu’aucune partie d’elle ne croyait que Jenn créait un faux récit – c’étaient les soi-disant fans.



Getty Charity Lawson dit avoir reçu des menaces de mort pendant l’émission DWTS et s’être sentie dans un état d’esprit « sombre » à cause du harcèlement

Voir l’histoire

Devin dans les DM ? Oh non !

Dans le cadre de son processus de guérison – ce qui explique en grande partie pourquoi elle dit ne pas chercher à sortir avec quelqu’un n’importe qui en ce moment — Jenn a également décortiqué d’autres femmes avec lesquelles Devin aurait interagi sur les réseaux sociaux. Dans de nombreux cas, il s’agissait apparemment de bien plus qu’un simple suivi.

Lors de sa conversation avec Kaitlyn, Jenn a admis que dans les semaines précédant leur rupture, elle s’est retrouvée à « trouver des excuses » pour son fiancé, expliquant pourquoi il ne l’appelait pas « pendant 18 heures », lui laissant de l’espace et essayant de comprendre qui était Devin Strader en dehors de l’émission.

« Il y avait tellement de scénarios qui se passaient dans ma tête à cette époque-là que je me disais : « Est-ce qu’il ne m’aime plus ? Est-ce qu’il me trompe ? » », a admis Jenn, tout en affirmant qu’elle avait été capable de pardonner chaque situation et de passer à autre chose.

Quant à savoir qui il est en dehors de la série, il s’avère que Devin Strader est un gars qui glisse dans les DM, selon Jenn. « Il envoyait des DM aux filles, et j’ai vu certains de ces messages », a-t-elle dit à Kaitlyn. « Et je pense que c’est la partie la plus blessante, c’est de savoir quel était ton plan depuis le début ? »

L’une des plus grandes craintes de tout Bachelor ou Bachelorette est de voir tous ces candidats qui ne sont pas là pour « les bonnes raisons ». Avec l’avènement des réseaux sociaux, il semble que de plus en plus d’entre eux recherchent la célébrité sur Instagram, ou qu’ils souhaitent faire une apparition dans Bachelor Nation dans d’autres franchises de télé-réalité… ou peut-être obtenir une invitation à Célibataire au paradisoù ils peuvent flirter et rencontrer de nombreuses stars du BN.



Getty 12 célébrités qui veulent vraiment participer à une émission de télé-réalité

Voir l’histoire

C’est pourquoi un changement brutal dans leur relation au moment où les caméras ont cessé de tourner, avec Jenn affirmant dans la finale en direct que Devin lui avait presque immédiatement dit qu’il regrettait d’avoir fait sa demande en mariage, l’a laissée s’interroger sur ses motivations pendant et après l’émission.

Elle a raconté à Kaitlyn comment son ex-fiancé lui avait assuré qu’il n’allait pas « rester ici, à sortir avec des filles, peu importe. Et puis j’ai découvert qu’il envoyait des messages privés à toutes ces filles, et c’est juste que… je ne sais même plus qui il est. »

Elle a également déclaré qu’on lui avait dit qu’il avait renoué avec une ancienne petite amie, tout en affirmant que certaines de ses ex l’avaient contactée. « J’ai eu tellement d’ex qui m’ont contactée en me disant : ‘Tu as évité une balle’ », a partagé Jenn, faisant ensuite référence aux photos qu’elle a vues de Devin avec une ex. « Les photos de lui avec cette fille… Maintenant, j’ai la conclusion dont j’avais besoin. »

Après leur confrontation émotionnelle et finalement frustrante lors de la Après la rose finale spécial, où Devin a dit très peu et n’a pas du tout essayé de s’expliquer ou de se défendre, Jenn a dit qu’elle l’avait de nouveau contacté.

Elle a dit qu’elle voulait simplement lui « souhaiter le meilleur ». Mais Bachelor Nation et ses fans avaient d’autres idées, Jenn ayant dit à Kaitlyn qu’elle avait « commencé à recevoir des messages de filles » à propos de son ex. Dans ces messages, elle a vu des messages que Devin avait également envoyés à ces différentes femmes.

« Je ne sais même plus qui il est. Il n’y a aucune excuse pour ce comportement », a déclaré Jenn. « J’en ai fini. » Elle a également dit qu’ils n’avaient pas parlé depuis, et il semble qu’elle s’en soit bien sortie.