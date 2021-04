CLARE Crawley a fait étalage d’une énorme bague en diamant lundi après s’être réconciliée avec Dale Moss, incitant à des rumeurs de réengagement.

La bachelorette Les stars ont récemment décidé de donner une autre chance à leur amour après s’être divisées publiquement en janvier dernier.

@ clarecrawley / Instagram

Clare a flashé une bague de fiançailles lundi[/caption]

Clare, 40 ans, a partagé une histoire Instagram décontractée lundi en mangeant des craquelins salés et en sirotant une boîte de jus.

Dans un moment inattendu, la star de télé-réalité a fait étalage d’une énorme bague en diamant, bien qu’elle n’ait pas parlé de sa présence.

Le message de la personnalité de la télévision est venu trois mois seulement après qu’elle et Dale aient décidé d’annuler leurs fiançailles, suscitant des rumeurs selon lesquelles un mariage pourrait être de retour.

Le couple s’est fiancé pour la première fois lors de la saison de Bachelorette 16 en novembre dernier, tombant amoureux si rapidement qu’ils ont décidé de quitter la série après seulement deux semaines.

Instagram

Elle et Dale se sont rallumés il y a quelques mois[/caption]

Instagram

Le couple a déclaré qu’ils « prenaient les choses lentement » cette fois-ci[/caption]

Quelques mois plus tard à peine, Clare et son homme avaient mis fin à la situation, citant des «désaccords» comme la raison de la scission.

À l’époque, une source a révélé des détails sur la question, en disant: «Clare et Dale n’étaient pas d’accord sur beaucoup de choses à long terme lorsqu’ils se sont assis et ont vraiment discuté de l’avenir de leur relation. … Ils ont finalement réalisé qu’ils avaient peut-être bougé trop vite après tout.

Cependant, en février, les deux hommes ont été vus se tenant la main dans un restaurant de Floride, un témoin oculaire affirmant qu’ils avaient l’air «à 100% amoureux».

En mars, le duo s’était définitivement réconcilié, bien qu’un initié ait divulgué: « rien n’a été officialisé en ce qui concerne un engagement. »

Instagram

Le duo s’est rencontré lors de la saison 16 de la Bachelorette[/caption]

Getty Images – Getty

Dale a proposé après deux semaines de connaissance de Clare[/caption]

Un autre a noté que Clare et Dale «prenaient les choses lentement» mais «se soutenaient mutuellement».

Début avril, le couple a rendu public son statut ravivé, dans une histoire Instagram que l’ancien receveur de football a sous-titrée: «Compétences en selfie sur . »

Une semaine plus tard, le joueur de 32 ans a parlé à Dax Holt et Adam Glyn sur le podcast «Hollywood Raw» à propos de leur relation, révélant que «tout le monde le saura en temps voulu».

«Nous gardons les choses privées et cela fonctionne pour nous. En temps voulu, nous en parlerons ensemble », a-t-il expliqué.

Instagram

Ils ont gardé les choses « privées » ces derniers temps[/caption]

Getty

Dale a révélé qu’ils étaient simplement « concentrés les uns sur les autres »[/caption]

«Nous ne nous sommes jamais cachés pendant tout ce temps que nous avons côtoyé. Nous prenons définitivement du temps et nous passons du temps ensemble.

«Clare et moi, nous sommes dans une bonne position. Le moment venu, nous parlerons certainement de toutes ces choses. Pour l’instant, nous nous concentrons simplement les uns sur les autres.

Après que les hôtes aient posé des questions sur la bague de fiançailles de Neil Lane, Dale a répondu: «Nous vivons simplement la vie et nous le faisons et nous sommes présents les uns avec les autres. Cela a été formidable de procéder de cette façon.

Après la rupture de Clare et Dale au début de cette année, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles certains un acte criminel était impliqué.

abc

Des rumeurs se répandent que Dale a trompé Clare[/caption]

La Mega Agency

Il a nié les allégations[/caption]

Bien qu’une source ait affirmé que l’athlète «n’avait jamais triché», les spéculations étaient accablantes pour la star.

«Cela n’a jamais été une conversation, même lorsque nous avons traversé notre séparation. Ce n’était même pas une chose », raisonna-t-il.

«Vous devez vraiment regarder au-delà de cela et vous concentrer les uns sur les autres. Je veux dire, c’est nul.





«Quand les choses vont à votre personnage et que vous êtes complètement contre, ce sont les choses les plus difficiles à gérer. … Mais ce fut de courte durée.

«Je vais me coucher le soir et je ne transpire pas pour savoir si ces choses étaient véridiques ou non, parce que ce n’est pas dans mon caractère. C’est juste une expérience d’apprentissage. »