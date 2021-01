BACHELORETTE Clare Crawley retint ses larmes en admettant qu’elle se débattait toujours après que son ex «tricheur», Dale Moss, l’ait larguée.

Dale a nié toutes les accusations selon lesquelles il était toujours en relation avec une vieille flamme alors qu’il était fiancé à Clare.

Clare, 39 ans, s’est rendue sur Instagram vendredi pour faire un Live sur la plate-forme de médias sociaux lorsqu’elle a expliqué comment elle allait après sa rupture très publique.

Alors qu’elle parlait du « stress » qu’elle traversait après La bachelorette, elle a expliqué comment elle faisait face aux crises de panique et à l’anxiété.

Elle m’a dit: « Je l’ai tenu et j’ai essayé de jouer fort et d’être fort pendant si longtemps – je suis une personne forte mais comme – j’ai essayé d’être cela pendant si longtemps que je n’ai pas partagé mes luttes avec l’anxiété et ce que je traversais parce que je ne veux pas être une victime, et je ne veux toujours pas l’être, mais je pense qu’il y a tant à dire sur le fait d’être humain et de se voir comme des humains.

« Bref, en pensant au fait que je n’ai pas beaucoup partagé avec vous parce que j’essaie de montrer que nous sommes des survivants, nous sommes des prospères, nous faisons de notre mieux pour le bonheur et je vous ai rendu un mauvais service et moi-même un mauvais service.

« Partageant ce que vous vivez et les parties pas si parfaites ou les luttes, je pense que lorsque vous vous ouvrez pour partager ce que vous traversez, pas en tant que victime, mais en tant que vulnérabilité et plus encore en tant que côté humain de vous , cela donne aux gens la possibilité de s’y identifier et de partager leurs propres luttes. «

Elle a ensuite remercié ses fans pour avoir envoyé de la positivité et des encouragements.

Elle a ensuite raconté que lorsqu’elle était au salon de manucure, ils l’ont reconnue de l’émission et « étaient très gentils » avec elle.

Elle a raconté en retenant ses larmes: « La fille m’a fait un si bon massage des épaules et cela signifiait tellement pour moi parce qu’elle a fait ça pour être gentille. Quand nous partageons ce que nous traversons et que les gens comprennent et racontent, cela donne eux une chance de vous aimer et cela a fait toute la différence pour moi. «

Vers la fin de son Live, Clare a encouragé ses disciples à trouver le bonheur dans toutes les petites choses, en disant: « Mon idée de l’amour et d’être aimé est d’avoir tout ce que nous traversons, tout ce que nous avons vécu dans la vie , que ce soit comme vous voulez l’appeler, comme les bagages, les expériences, les traumatismes, tout ce que nous traversons, tout ce que nous emportons avec nous, montrez-vous avec.

« Et de savoir … malgré tout cela, comme vous êtes aimé et que vous serez aimé par la bonne personne pour tout ce que vous apportez à la table, que ce soit le bon, le mauvais, tout ce que nous apportons à la table , la bonne personne va t’aimer pour ça. «

Juste hier, Clare a révélé qu’elle avait passé la plupart de ses journées en pantalon de survêtement après que Dale ait rompu leurs fiançailles.

Vallée confirmé leur séparation la semaine dernière le Instagram: « Je voulais partager avec vous tout ce que Clare et moi avons décidé de nous séparer.

« Nous apprécions l’amour et le soutien que nous avons reçus de tant de gens, mais c’est la décision la plus saine pour nous deux en ce moment. »

«Nous croyons fermement qu’il faut diriger avec amour et toujours rester fidèle à soi-même – quelque chose que nos familles nous ont enseigné et inculqué tout au long de notre vie. Nous espérons seulement les meilleures choses les uns pour les autres», a-t-il expliqué.

« Merci de respecter notre vie privée pendant que nous travaillons ensemble. »

La rupture est devenue « désordonnée » quand on a appris que Dale, 32 ans, avait triché sur Clare avec une femme de son passé, Eleonora Srugo.

Bien que la star de la NFL ait affirmé que la raison de la séparation était qu’il n’était pas prêt pour engagement, Clare a révélé qu’elle connaissait l’autre femme et posaient fréquemment des questions sur leur implication.

Bien qu’une source ait dit à l’origine E! Nouvelles qu’Eleonora voyait le joueur des Packers de Green Bay fiancé à Clare, leurs deux représentants ont nié tout contact romantique.

Dale a fermement nié les rumeurs de son infidélité, car il claqué les « mensonges » sur son compte Instagram.

« Les gens vont répandre des mensonges et pointer du doigt, mais le fait est qu’il n’y a pas une personne à blâmer dans cette situation et, comme dans toutes les relations, nous avons eu des hauts et des bas et nous avons traversé nos affaires mais les choses qui en sont ressorties , ces choses sont sorties de nulle part.

« Et j’aime et je respecte Clare assez pour lui faire savoir ce que je ressens, ça va prendre du temps – je ne voulais rien de plus que cette relation pour fonctionner et j’y mets mon cœur et mon âme chaque jour.

«Et je ne voulais rien de plus que de construire une relation saine, alors que cela va être difficile, ce que vous verrez de moi, c’est essayer de mettre en pratique ce que je prêche et de continuer à faire de mon mieux chaque jour et je ‘ Je vais aussi essayer de trouver la joie et le bonheur chaque jour et continuer à partager cela, et tout le reste est entre les mains de Dieu, donc », a-t-il déclaré.