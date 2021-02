BACHELORETTE Clare Crawley et Dale Moss « sont officiellement de retour ensemble » juste un mois après leur méchante rupture.

La célèbre paire était récemment repéré main dans la main en Floride.

Une source a dit Nous hebdomadaire: « Dale a été assez secret avec des amis quand ils lui demandent s’il est de retour avec Clare, mais il est évident pour tout le monde qu’ils sont de retour ensemble.

«Ils ne font que comprendre les choses et aiment passer du temps ensemble.»

Le couple, qui a choqué Bachelor Nation après s’être fiancé à peine deux semaines après sa rencontre lors de la saison 16 de La bachelorette, s’est séparé en janvier comme Dale a d’abord confirmé le déversement.

Il a déclaré sur Instagram à l’époque: « Je voulais partager avec vous tout ce que Clare et moi avons décidé de nous séparer … »

Clare, 39 ans, serait plus tard ombrage la déclaration de son ex, libérant la sienne et disant: «J’ai été mis au courant d’une déclaration ‘mutuelle’ en même temps que vous l’étiez tous, donc j’ai eu besoin de temps pour vraiment digérer cela.

« En parlant pour moi, mes intentions avec cette relation ont toujours été très claires, donc la vérité est que je suis écrasé … »

La star de télé-réalité a ajouté: « Notre relation n’était pas parfaite, mais je peux dire que j’étais véritablement investie de tout mon cœur.

« Je n’ai peut-être pas toutes les réponses, mais je le sais – je continuerai à me montrer, à tenir ma parole et à m’engager à aimer. »

D’autres drames se sont produits après avoir été allégués Dale, 32 ans, eu trompé Clare avec une ancienne aventure new-yorkaise, agent immobilier Eleonora Srugo. – Dale nierait les allégations, mais admettre des «erreurs».

Le duo a rapidement consulté les médias sociaux à plusieurs reprises pour parler de leur séparation, ce qui a vu Clare parle de «lutter», et même mourant ses cheveux roses.

Cependant, quelques semaines après le drame, il semblait que Clare et Dale s’étaient embrassés et se réconciliaient alors qu’ils se rapprochaient à nouveau.

Dans les photos partagées par Téléréalité Steve, Clare est vue en train de bercer un haut blanc et des leggings noirs, cachant son visage derrière des lunettes de soleil.

Alors que Dale portait une chemise marron et un pantalon noir, laissant peut-être entendre que les deux avaient couru à Venise, en Floride.

TMZ a également partagé des photos des deux boissons alors en train de prendre au Sunset Hut de Nokomo.

Des témoins oculaires ont déclaré au point de vente qu’ils avaient été vus marchant ensemble et même étreints à plusieurs reprises, mais les choses sont restées assez platoniques entre eux.

Les fans avaient bien sûr des opinions différentes sur la sortie à l’époque, mais un troll l’a sorti sur Clare et son message de «relooking».

Clare a applaudi en écrivant: « C’est clair que oui, » suivi d’un emoji retournant leurs cheveux.

Ni Clare ni Dale n’ont encore mentionné leurs retrouvailles sur leurs plateformes de médias sociaux.