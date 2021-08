Bachelorette Clare Crawley enlève ses implants mammaires et révèle qu’elle se sent «incroyable» alors qu’elle partage une photo des résultats

LA star de Bachelorette Clare Crawley a subi une intervention chirurgicale pour retirer avec succès ses implants mammaires.

Claire, 40 ans, a été forcée de se faire opérer après que ses implants ont commencé à fuir et elle a également réalisé qu’elle les avait reçus après s’être sentie « indigne ».

4 La star de Bachelorette Clare Crawley a retiré ses implants mammaires

4 Elle a montré à ses fans le résultat de l’opération et sa poitrine bandée

L’ancienne star de télé-réalité s’est rendue sur Instagram pour publier une photo d’elle célébrant fièrement l’opération réussie.

Elle rayonnait à côté d’un vase de fleurs alors qu’elle portait une chemise d’hôpital et une casquette.

Clare a sous-titré le message: « La chirurgie est officiellement terminée + je suis sur la voie de la guérison !. »

Elle a également remercié son équipe médicale « pour m’avoir mis à l’aise tout au long de ce processus ».

Clare a ajouté: « Ce n’était pas une décision facile, mais c’est vraiment l’équipe la plus compatissante qui veut vraiment aider les femmes comme moi à guérir de la BII (maladie des implants mammaires).

« En plus de cela, avoir le soutien et l’amour écrasants de la famille et des amis a tout simplement signifié le monde pour moi.

« Le fait que vous me donniez tous un coup de pouce quand mon cerveau a glissé dans des moments de doute, m’a vraiment élevé. »

Clare a terminé le message en écrivant: « Et je continuerai donc à le transmettre à quiconque a besoin d’entendre cela… notre forme corporelle ne nous définit pas et ne nous rend pas moins aimables ou dignes.

« Nous sommes parfaitement faits comme nous sommes ! »

UNE NOUVELLE CLAIRE

Elle a ensuite utilisé ses histoires Instagram pour montrer aux fans son rétablissement et a posé dans un selfie miroir pour montrer sa poitrine bandée et deux récipients en plastique attachés à sa poitrine avec du liquide dedans.

Clare a écrit : « Je me sens toujours aussi bien. Pas de médicaments contre la douleur. Et la meilleure chose à ce jour… plus de démangeaisons.

« Je les ai eu pendant cinq ans par intermittence. Ma peau est incroyable #ici pour les bonnes raisons. »

Clare, 40 ans, a parlé de sa « bataille difficile » dans une vidéo émotionnelle de près de sept minutes sur Instagram où elle a dit aux fans qu’elle se faisait retirer ses implants mammaires.

L’ancienne star de la télévision a révélé que sa peau avait « de l’urticaire et des éruptions cutanées très graves. Tout mon corps est juste enflammé et me démange. J’ai fait un test sanguin après un test sanguin. »

TEMPS EFFRAYANT

Le mois dernier, le Bachelorette star est allée rendre visite à son chiropraticien, qui lui a dit de passer une mammographie.

Claire a découvert que derrière l’un de ses implants » il y avait un énorme paquet de liquide « .

Après avoir découvert qu’elle avait eu des « sacs liquides », Claire a déclaré: « Mon corps les combat.

« Mon corps ne peut pas guérir. Mon corps est constamment en mode combat. C’est déprimant.

« Voici l’accord. Tout a du sens. Tout se met en place. »

Claire a dit qu’elle avait parlé à son fiancé Dale Moss, 32 ans, l’autre jour et il a dit que ses « seins ne sont pas ce qui la rend belle ».

« JE N’ÉTAIS PAS ASSEZ BIEN »

La star a déjà ouvert environ pourquoi elle croyait avoir obtenu les implants en premier lieu.

Elle a révélé: « L’amour-propre est l’acte de donner une voix à votre vérité. Voici donc la mienne. En tant qu’enfant victime d’abus sexuels, mes jeunes années d’adulte ont été passées dans des relations malsaines, me sentant indignes des bonnes.

« C’était un cercle vicieux car plus je choisissais les mauvais hommes qui me traitaient mal, plus je pensais que je n’étais pas assez bien. »

Clare a poursuivi: « Entrez les implants mammaires. Je mentirais si je disais que je n’étais pas excité de les obtenir, mais la vérité est que c’était de l’argent qui aurait été mieux dépensé en thérapie pour guérir mon cœur blessé.

« J’ai fini par dépenser de l’argent en thérapie de toute façon, jusqu’à maintenant. Une femme qui a appris à s’aimer profondément de l’intérieur connaît sa valeur et se battra pour elle-même quoi qu’il arrive. »

La personnalité de la télévision a ajouté qu’elle avait « appris la toxicité que ces implants peuvent causer sur notre corps, comme cela a été le cas pour le mien ».

« Alors je m’éloigne de quelque chose qui ne me sert plus… pas mon cœur, et certainement pas ma santé… »

Vallée était l’un des nombreux Bachelorette prétendants qui se disputaient l’amour de Clare.

Lui et Clare sont tombés amoureux lorsque la série a commencé à tourner et que Dale a finalement proposé à Clare dans l’épisode 4.

Il a été signalé précédemment que les producteurs ont été « choqués » après que Clare aurait démissionné le spectacle deux semaines après le début de la production.

Le 8 novembre, les deux sont sortis pour la première fois depuis leur apparition dans la série et ont montré un PDA majeur suite à leur sortie explosive.

4 Elle a dit qu’elle se sentait toujours bien et que sa peau était incroyable